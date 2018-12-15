Узнай, какая книга была бестселлером в год твоего рождения

Анна и Сергей Литвиновы, авторы популярных детективов и большие знатоки русской литературы (Анна, причем еще и кандидат филологических наук), много потрудились и составили список самых продаваемых книг по годам. Конечно, многих он удивит. Но и обязательно порадует.

Теперь каждый из нас может узнать, какие книги на русском языке (советские, антисоветские, постсоветские) стали бестселлерами в год нашего рождения.

Вот что говорят авторы:

«…Началось все с ерунды, безделицы. В интернете однажды вдруг появился список: «Какая книга стала бестселлером в год твоего рождения?» И заточило ревнивое: а почему там, в списке, - как правило, авторы англоязычные? (Одно из редчайших исключений – Пастернак с «Доктором Живаго» в 1959-ом). И сразу: почему не сделать аналогичную табличку из наших, российских авторов?»

Сказано – сделано. Наслаждайтесь.

1939 – Вениамин Каверин. «Два капитана»

1940 – Анна Ахматова. «Из шести книг»

1941 – Алексей Толстой. «Хождение по мукам»

1942 – Александр Твардовский. «Василий Теркин»

1943 – Иван Бунин. «Тмные аллеи» (США)

1944 – Валентин Катаев. «Сын полка»

1945 – Александр Фадеев. «Молодая гвардия» (первый вариант).

1946 – Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке»

1947 – Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда» (первая книжная публикация под оригинальным названием, в журнале «Знамя» в 1946 году повесть выходила под названием Сталинград)

1948 – Иван Шмелев. «Лето Господне» (Франция)

1949 - Гайто Газданов. «Возвращение Будды» (Франция)

1950 - Марк Алданов. Истоки (Франция)

1951 - Борис Зайцев. Жуковский. Биография. (Франция)

1952 – Евгений Замятин. «Мы». (Первое полное издание на русском, Нью-Йорк).

1953 – Николай Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»

1954 – Василий Гроссман. «За правое дело»

1955 – Вера Панова. «Сережа»

1956 – Владимир Дудинцев. «Не хлебом единым»

1957 – Юрий Бондарев. «Батальоны просят огня»

1958 – Борис Пастернак. «Доктор Живаго» (первые публикации на русском языке вышли почти одновременно в Голландии и США)

1959 – Валентина Осеева. «Динка»

1960 – Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь»

1961 – Василий Аксенов. «Звездный билет»

1962 – Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»

1966 – Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

1967 – Владимир Набоков. «Лолита» (первая публикация на русском языке, США)

1968 – Александр Солженицын. «Раковый корпус. В круге первом». (США)

1969 – Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»

1970 – Юлиан Семенов. «17 мгновений весны»

1971 – Евгений Евтушенко. «Казанский университет»

1972 – Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине».

1973 – Фазиль Искандер. «Сандро из Чегема».

1974 – Владимир Богомолов. «Момент истины» («В августе сорок четвертого…»)

1975 – Георгий Владимов. «Верный Руслан» (ФРГ).

1976 – Юрий Трифонов. «Дом на набережной».

1977 - Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» (Франция)

1978 – Валентин Катаев. «Алмазный мой венец»

1979 – Эдуард Лимонов. «Это я, Эдичка». (Франция)

1980 – Владимир Орлов. «Альтист Данилов»

1981 – Владимир Высоцкий. «Нерв»

1982 – Илья Штемлер. «Универмаг»

1983 – Сергей Довлатов. «Заповедник». (США)

1984 – Даниил Гранин, Алесь Адамович. «Блокадная книга». (первое книжное издание)

1985 – Юрий Поляков. «ЧП районного масштаба»

1986 – Владимир Войнович. «Москва 2042» (ФРГ)

1987 – Анатолий Рыбаков. «Дети Арбата»

1988 – Владимир Тендряков. «На блаженном острове коммунизма»

1989 – Василий Белов. «Год великого перелома»

1990 – Василь Быков. «Облава»

1991 – Сергей Устинов. «Кто не спрятался»

1992 – Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты»

1993 – Александра Маринина. «Стечение обстоятельств»

1994 – Николай Леонов. «Кровь алая. Наемный убийца»

1995 – Алексей Иванов. «Географ глобус пропил»

1996 – Андрей Ильин. «Обет молчания»

1997 – Татьяна Полякова. «Тонкая штучка»

1998 – Борис Акунин. «Турецкий гамбит»

1999 – Виктор Пелевин. «Genegation П»

2000 – Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени»

2001 – Дарья Донцова. «Хобби гадкого утенка», «Домик Тетушки лжи», «Гадюка в сиропе», «Созвездие жадных псов»

2002 – Анна и Сергей Литвиновы. «Черно-белый танец»

2003 – Валентин Распутин. «Дочь Ивана, мать Ивана»

2004 – Борис Стругацкий. «Бессильные мира сего»

2005 – Анна Берсенева. «Гадание при свечах»

2006 – Людмила Улицкая. «Даниэль Штайн, переводчик»

2007 – Дмитрий Быков. «ЖД»

2008 - Владимир Маканин. «Асан»

2009 – Дина Рубина. «Почерк Леонардо»

2010 – Владимир Сорокин. «Метель»