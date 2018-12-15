Узнай, какая книга была бестселлером в год твоего рождения
Анна и Сергей Литвиновы, авторы популярных детективов и большие знатоки русской литературы (Анна, причем еще и кандидат филологических наук), много потрудились и составили список самых продаваемых книг по годам. Конечно, многих он удивит. Но и обязательно порадует.
Теперь каждый из нас может узнать, какие книги на русском языке (советские, антисоветские, постсоветские) стали бестселлерами в год нашего рождения.
Вот что говорят авторы:
«…Началось все с ерунды, безделицы. В интернете однажды вдруг появился список: «Какая книга стала бестселлером в год твоего рождения?» И заточило ревнивое: а почему там, в списке, - как правило, авторы англоязычные? (Одно из редчайших исключений – Пастернак с «Доктором Живаго» в 1959-ом). И сразу: почему не сделать аналогичную табличку из наших, российских авторов?»
Сказано – сделано. Наслаждайтесь.
1939 – Вениамин Каверин. «Два капитана»
1940 – Анна Ахматова. «Из шести книг»
1941 – Алексей Толстой. «Хождение по мукам»
1942 – Александр Твардовский. «Василий Теркин»
1943 – Иван Бунин. «Тмные аллеи» (США)
1944 – Валентин Катаев. «Сын полка»
1945 – Александр Фадеев. «Молодая гвардия» (первый вариант).
1946 – Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке»
1947 – Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда» (первая книжная публикация под оригинальным названием, в журнале «Знамя» в 1946 году повесть выходила под названием Сталинград)
1948 – Иван Шмелев. «Лето Господне» (Франция)
1949 - Гайто Газданов. «Возвращение Будды» (Франция)
1950 - Марк Алданов. Истоки (Франция)
1951 - Борис Зайцев. Жуковский. Биография. (Франция)
1952 – Евгений Замятин. «Мы». (Первое полное издание на русском, Нью-Йорк).
1953 – Николай Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»
1954 – Василий Гроссман. «За правое дело»
1955 – Вера Панова. «Сережа»
1956 – Владимир Дудинцев. «Не хлебом единым»
1957 – Юрий Бондарев. «Батальоны просят огня»
1958 – Борис Пастернак. «Доктор Живаго» (первые публикации на русском языке вышли почти одновременно в Голландии и США)
1959 – Валентина Осеева. «Динка»
1960 – Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь»
1961 – Василий Аксенов. «Звездный билет»
1962 – Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»
1966 – Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
1967 – Владимир Набоков. «Лолита» (первая публикация на русском языке, США)
1968 – Александр Солженицын. «Раковый корпус. В круге первом». (США)
1969 – Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»
1970 – Юлиан Семенов. «17 мгновений весны»
1971 – Евгений Евтушенко. «Казанский университет»
1972 – Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине».
1973 – Фазиль Искандер. «Сандро из Чегема».
1974 – Владимир Богомолов. «Момент истины» («В августе сорок четвертого…»)
1975 – Георгий Владимов. «Верный Руслан» (ФРГ).
1976 – Юрий Трифонов. «Дом на набережной».
1977 - Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» (Франция)
1978 – Валентин Катаев. «Алмазный мой венец»
1979 – Эдуард Лимонов. «Это я, Эдичка». (Франция)
1980 – Владимир Орлов. «Альтист Данилов»
1981 – Владимир Высоцкий. «Нерв»
1982 – Илья Штемлер. «Универмаг»
1983 – Сергей Довлатов. «Заповедник». (США)
1984 – Даниил Гранин, Алесь Адамович. «Блокадная книга». (первое книжное издание)
1985 – Юрий Поляков. «ЧП районного масштаба»
1986 – Владимир Войнович. «Москва 2042» (ФРГ)
1987 – Анатолий Рыбаков. «Дети Арбата»
1988 – Владимир Тендряков. «На блаженном острове коммунизма»
1989 – Василий Белов. «Год великого перелома»
1990 – Василь Быков. «Облава»
1991 – Сергей Устинов. «Кто не спрятался»
1992 – Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты»
1993 – Александра Маринина. «Стечение обстоятельств»
1994 – Николай Леонов. «Кровь алая. Наемный убийца»
1995 – Алексей Иванов. «Географ глобус пропил»
1996 – Андрей Ильин. «Обет молчания»
1997 – Татьяна Полякова. «Тонкая штучка»
1998 – Борис Акунин. «Турецкий гамбит»
1999 – Виктор Пелевин. «Genegation П»
2000 – Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени»
2001 – Дарья Донцова. «Хобби гадкого утенка», «Домик Тетушки лжи», «Гадюка в сиропе», «Созвездие жадных псов»
2002 – Анна и Сергей Литвиновы. «Черно-белый танец»
2003 – Валентин Распутин. «Дочь Ивана, мать Ивана»
2004 – Борис Стругацкий. «Бессильные мира сего»
2005 – Анна Берсенева. «Гадание при свечах»
2006 – Людмила Улицкая. «Даниэль Штайн, переводчик»
2007 – Дмитрий Быков. «ЖД»
2008 - Владимир Маканин. «Асан»
2009 – Дина Рубина. «Почерк Леонардо»
2010 – Владимир Сорокин. «Метель»