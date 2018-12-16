2018-12-16T08:29:23+03:00
Общество

На Дальний Восток – за рекордами производства и большими задачами

История успеха руководителя, который сменил солнечную Хакассию на вечную мерзлоту Якутии
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Семья Морозкиных приняла Якутию всем сердцем. Фото предоставлено героем публикации.Семья Морозкиных приняла Якутию всем сердцем. Фото предоставлено героем публикации.
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Дальний Восток во все века привлекал людей амбициозных и целеустремленных, не боящихся риска, умеющих выходить из зоны комфорта. В советские годы в регион ехали за длинным рублём, чтобы, прилично заработав, вернуться домой и начать новую жизнь. Сегодня, когда регион переживает новый этап промышленного освоения, объявлен кадровый призыв: создаваемые предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах, готовых поднимать дальневосточную целину. В этом смысле показательна история Сергея Морозкина – успешного управленца-горняка, променявшего солнечную Хакасию на суровую Южную Якутию ради новых производственных высот и больших задач. "Комсомолка" рассказывает историю о том, как можно сделать прекрасную карьеру, отправившись на Дальний Восток.

В январе 2017 года директором Инаглинской обогатительной фабрики в городе Нерюнгри стал Сергей Морозкин, ранее успешно руководивший подобным предприятием в Хакасии. Что заставило эффективного менеджера оставить хорошую должность в Сибири и отправиться в посёлок Нерюнгри к вечной мерзлоте Южной Якутии? Оказалось, что не только деньги.

– В 2011 году меня из Казахстана пригласили работать на Сомский ГОК в Хакасии начальником фабрики. На предприятии работал успешно: удалось вывести показатели добычи на хороший уровень. В декабре 2016 года на меня неожиданно вышли специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и предложили работу на новой фабрике в НерюнгриИнаглинском ГОКе компании "Колмар". Я сначала отказался, потому что был доволен своей работой. Но через неделю они перезвонили, рассказали об условиях труда и социальном пакете компании. И им удалось меня убедить – я изменил свое решение. Мне предложили зарплату в два раза выше, чем у меня была на тот момент, полный соцпакет, помощь в переезде. Но самое главное – работу на современном предприятии с большими перспективами и амбициозными задачами. Я не устоял перед этим, не только из-за больших денег поехал.

По словам Сергея, в тот момент он возглавлял стабильное предприятие, был на хорошем счету у владельцев.

– Но оно уже стабильно работало, особых перспектив развития не было. Мне же хотелось ставить новые задачи и решать их. Поэтому предложение возглавить новое предприятие поступило очень вовремя, – говорит Морозкин.

На должность в Нерюнгри претендовали более 300 кандидатов со всей страны, но окончательный выбор пал на Сергея Морозкина. Как рассказали в АРЧК ДВ, определяющими факторами стали высокий уровень его профессиональной компетенции, нацеленность на активную работу, умение видеть перспективу, готовность приехать на длительный срок.

В Якутии есть прекрасные возможности для семейного отдыха. Фото предоставлено героем публикации.

В Якутии есть прекрасные возможности для семейного отдыха. Фото предоставлено героем публикации.

– Сначала поехал в Нерюнгри один: мало ли что. Компания "Колмар" оплатила перелёт, предоставила жилье. Сразу по приезде встретился с тогдашним генеральным директором "Колмара" Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым, общение с которым только укрепило мое убеждение, что я сделал правильный выбор. Редко встречал таких руководителей, которые так уверенно смотрят в будущее, готовы инвестировать в добывающее производство, строить новые предприятия. Масштаб задач мне пришёлся по душе: новая фабрика производственной мощностью 2 млн тонн угля в год, перспектива строительства второй очереди с добычей и переработкой 12 млн тонн ежегодно. Это действительно грандиозные планы, которые хотелось и хочется реализовывать. Масштаб предприятия на уровне грандиозных строек БАМа, – говорит Сергей.

Спустя полгода после трудоустройства и переезда в Нерюнгри к управленцу присоединилась семья – жена и две дочки. Сейчас они живут в двухкомнатной квартире, которую для них арендует работодатель.

– Мне всё нравится на новом месте: работа, коллектив, зарплата. У меня сплочённый молодой коллектив, все люди активные, творческие. Компания заботится о своих сотрудниках. Для наших детей доступны два лагеря – в Находке и в Крыму – на выбор. Сами работники могут за счёт предприятия съездить отдохнуть в любую точку России и за границу. Даже на Кубу мы работников отправляли на отдых. В Нерюнгри созданы отличные условия для жизни. Несмотря на то, что город маленький, здесь всё есть для развития детей. Моя дочка занимается в музыкальной школе, планирую отдать её ещё и на танцы. Есть где погулять, провести время с семьёй. Кинотеатр, парки. Природа хорошая: вокруг тайга, много речек. Можно порыбачить, в лес сходить. Ягод много, грибов полно. Планирую остаться здесь навсегда, уезжать никуда не собираюсь. А зачем? Меня всё устраивает. Считаю, что не стоит ехать в другой регион, чтобы искать работу. Лучше Дальнего Востока не придумаешь, – заключает Сергей Морозкин.

В целом Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогает найти работу на любой вкус людям с различным опытом. Вся информация о доступных вакансиях и трудоустройстве есть на сайте агентства. Кроме того, специалисты АРЧК ДВ расскажут о мерах поддержки и проконсультируют по вопросам, связанным с переездом.

Семья Морозкиных полюбила в Якутии катание на лыжах. Фото предоставлено героем публикации.

Семья Морозкиных полюбила в Якутии катание на лыжах. Фото предоставлено героем публикации.

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