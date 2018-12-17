В Ярославле завершился Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

За четыре дня работы школьники смогли пообщаться с ректорами ведущих вузов России, руководителями крупнейших отечественных компаний и представить свои научные и технические разработки.

200 победителей были награждены российскими компаниями – партнёрами форума по результатам работы на мероприятии. 12 школьников получили сертификаты на целевое обучение в вузах, из них 7 от Госкорпорации «Ростех» и 5 от ОАО «РЖД».

«Участие Ростеха в "Проектории" - возможность привлечь к работе в промышленности молодых перспективных ребят. Именно поэтому мы выступаем стратегическим партнером мероприятия на протяжении нескольких лет. В этом году на форуме мы вручили семь сертификатов на целевое обучение в ведущих вузах страны, которые в будущем дают возможность трудоустройства на предприятиях Ростеха. Их обладателями стали школьники, наиболее ярко проявившие свои знания и личные качества в решении задач по различным направлениям - от медицины до авиастроения», - сказал Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации «Ростех», стратегического партнера форума.

Многие школьники получили приглашения на профильные смены в отраслевые лагеря и летние школы крупных российских компаний, в МДЦ «Артек», ценные подарки, а также дополнительные балы к ЕГЭ и сертификаты на приоритетное зачисление

«Росатом участвует в Форуме «ПроеКТОриЯ» с 2015 года в партнерстве с НИЯУ МИФИ. Главный результат – это трудоустроенные на предприятия Росатома победители Форума прошлых лет», - Татьяна Терентьева, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом», генерального партнера форума.

А началась «ПрояКТОриЯ» с прибытия в Ярославль участников - более 500 школьников и 150 педагогов, большой и дружной командой с флагами и речевками на поезде, организованном при содействии генерального партнера Форума – ОАО «РЖД».

«180-летняя история РЖД - свидетельство постоянных преобразований и новаций. Сейчас появление цифровых технологий, новых материалов создало совершенно иные возможности для инноваций на транспорте. Мы уверены, что именно ваше поколение сможет достаточно быстро предложить новые решения, новую транспортную систему. Будем рады, если российские железные дороги станут делом вашей жизни, а вы будете двигаться вперед так же быстро, как наши поезда», - сказал в своем видеообращении к участникам мероприятия Сергей Кобзев, заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «РЖД».

Первым мероприятием форума стали уникальные уроки, которые провели педагоги – победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». В конкурсе участвовало свыше 2,5 тысячи учителей. В финал вышли 122 заявки, из которых сформировались шесть бинарных уроков по основным тематикам мероприятия: «Космос», «Транспорт», «Энергетика», «Материалы», «Здоровье», «Информационные технологии». В каждом из шести уроков два учителя, из разных областей знаний в формате интерактивного образовательного шоу рассказывали ребятам о том, что нас ждет в будущем. На портале форума велась трансляция уроков в режиме реального времени, благодаря чему к мероприятию мог присоединиться любой желающий не зависимо от своего местонахождения. Это стало возможным, в том числе, благодаря инфраструктуре, созданной одним из партнеров форума – ПАО «Ростелеком».

«Кроме умных гаджетов, которые нас окружают, существует еще огромная инфраструктура, которая и обеспечивает их работу. Сотни тысяч километров оптоволоконного кабеля, базовые станции для мобильной связи, мощные дата-центры. Нам нужны высокие скорости. Мы хотим стримить видео или быстро найти нужную информацию, где бы мы ни находились. Сейчас, например, к нашему уроку подключены около 20 тыс. школ из самых разных уголков страны, его смотрят больше миллиона ребят, а для этого нужна огромная надежная инфраструктура без которой развитие цифровой экономики невозможно», - сказал в видеообращении к участникам форума Михаил Осеевский, Президент ПАО «Ростелеком», телеком-партнера форума.

В группе форума в соцсетях проходил опрос «Какая индустрия заинтересовала тебя больше всего?», в котором приняли участие около 8 тыс. человек. Наибольшее количество голосов было отдано информационным технологиям (более 26%).

Во второй день форума школьники распределись по группам для решения кейсов и познакомились с лабораторными зонами шести основных направлений. Задачи для них подготовили ведущие работодатели страны - партнеры Форума. Их представители подключились к лабораториям в режиме телемоста, провели для ребят онлайн-экскурсии по предприятиям и ответили на все вопросы.

«Основная цель нашего участия в мероприятии - поддержать молодых людей в вопросах выбора профессии, повысить их интерес к деятельности Концерна. Мы рассчитываем заинтересовать будущих инженеров и конструкторов как перспективный и ответственный работодатель, познакомить их с работой наших предприятий, организовать дальнейшее адресное сопровождение», - заявил Ян Новиков, генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз – Антей», тематического партнера форума.

Задания были конкретными и практическими. Например, школьники разработали модель робота-планетохода, ключевая идея которого в том, что он собирается полностью из остатков капсулы, на которой приземляются космонавты. Ребята программировали модель с учетом специфики работы на Марсе. Кроме того, они сконструировали солнечные батареи микро-спутников, нашли способы борьбы с космическим мусором.

«Создание конкурентоспособной продукции требует высочайшей инженерной квалификации. Не только российские спортсмены – хоккеисты, фигуристы, гимнасты и так далее – могут соревноваться и побеждать на международных турнирах, но и отечественные инженеры и ученые. Мы видим, как отечественная технологическая продукция, не только оборонно-промышленного комплекса, продвигается на международные рынки. Продолжить это движение, безусловно, — это серьезный вызов для сегодняшних школьников», - отметил Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации ФИОП (Роснано), тематического партнера форума.

Третий день форума стал самым насыщенным. Проводить Большой открытый урок «Направления прорыва» приехал Президент России Владимир Путин. Вместе с Главой государства активное участие в уроке принимали 12 лучших педагогов-навигаторов со всей страны и 15 школьников-победителей кейс-чемпионата «ПроеКТОриЯ». Также к уроку в режиме онлайн присоединились более двух миллионов старшеклассников со всей страны. Основной темой дискуссии стал вопрос, что необходимо ребенку, чтобы стать успешным. Одним из важных условий сегодня является сильный педагог, который должен стать для ребят не только источником знаний, но и мотиватором.

В этот же день школьники смогли поучаствовать в Ректорском часе с ректорами ведущих российских вузов и прослушать лекции в формате TED от глав крупнейших российских корпораций.

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», генерального партнера форума, перечислил, что не надо делать, если хочешь стать успешным человеком: «Не бойтесь мечтать, не бойтесь делать ошибки, не бойтесь экспериментировать. Вы хотите найти себя, поэтому придется искать, придется ставить эксперименты. Любое движение вперед, любой поиск, любые эксперименты всегда чреваты ошибками. Но то, что мы ошибаемся, делает нас людьми, не ошибаются только боги», - сказал он.

Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети», генерального партнера форума, рассказал о своей мечте: «Моя мечта - чтобы вы, умные, талантливые молодые люди, выбрали перспективную и важную для государства профессию, которая всегда будет нужна человечеству - профессию энергетика. Она требует отдачи, внимания. Нужно быть технически грамотным специалистом, обладать системным мышлением».

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко рассказал, что студенты во время обучения должны обязательно проходить практику, но выбирать место для практики самостоятельно: «У нас две формы [практики] существует, первая определена договорными взаимоотношениями, все студенты, которые поступили по целевому набору, проходят практику в том лечебном учреждении, откуда получили целевое направление, то есть в том регионе, где они получили направление, и уже регион определяет им лечебное учреждение, где они проходят практику».

Торжественное закрытие форума «ПроеКТОриЯ» прошло 14 декабря, лучшие из лучших получили заслуженные награды, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов сказал: «Ждем вас снова. Надеемся, что станем площадкой и в будущем, такой традиционной площадкой проведения этого форума. Мы желаем вам удачи! Вы все молодцы!».