Препарат против кашля стал «Маркой №1» в России

По результатам всероссийского конкурса, выпускаемый компанией противокашлевый препарат «Ренгалин» признан «Маркой № 1 в России-2018». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

С 1997 года премия оценивает уровень достижений торговых марок по таким параметрам, как удовлетворенность и доверие потребителей. В 2018 году участники конкурса во всех номинациях были отобраны с учетом TGI (Target Group Index) – маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян. Кроме того, потребители голосовали в электронных СМИ и на Facebook за лучшего, по их мнению, производителя товаров и услуг.

– В этом году наша компания удостоилась нескольких престижных наград, однако премия «Марка № 1» имеет для нас особое значение, поскольку это выбор потребителей, – отметил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. – Эту награду мы воспринимаем как еще одно свидетельство доверия со стороны людей. Нами была разработана технологическая платформа по созданию новой группы препаратов на основе высоких разведений антител. Эта работа еще 13 лет назад была удостоена Премии Правительства РФ. Сейчас введено в клиническую практику более 20 лекарственных средств различных терапевтических направлений из этой группы. Помимо противокашлевого препарата «Ренгалин», маркой года трижды признавался наш известный препарат «Анаферон».