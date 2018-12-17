2018-12-17T14:43:29+03:00
Звезды

Алла Пугачева объявила о возвращении на цену

Примадонна готовит сольную программу к своему 70-летию
Игорь ПОЛЯКОВ
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Что касается «новогодних огоньков», то изначально Алла Борисовна планировала там появится, но потом передумалаЧто касается «новогодних огоньков», то изначально Алла Борисовна планировала там появится, но потом передумалаФото: Евгения ГУСЕВА
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Весной следующего года Алла Пугачева отметит юбилей -70 лет.

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Примадонна готовит сольную программу к своему 70-летию
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И уже после праздника соберёт своих поклонников на свой сольный концерт в Кремлевском дворце, который назвала “P.S”. Сегодня в своём Инстаграме Примадонна опубликовала афишу грядущего сольника. На афишное фото внезапно попала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая закрывала певицу от папарацци на премьере фильма «Кислота».

-Сольник АБ состоится 17 апреля. В 2009 году, объявив об уходе со сцены, Пугачева больше не давала концерты. Сейчас, можно сказать, вернётся на сцену в свой юбилейный год. Планируется ещё концерт в Санкт-Петербурге,- рассказали «КП» друзья певицы. - Программа, которую представит в Кремле Алла Пугачева будет совсем новая. Старых песен будет мало - не больше трёх. АБ уже начала репетировать.

-В жизни раз бывает 70 лет. Дай мне, Боже, сил на этот вечер,- написала в своём Инстаграме певица.

Что касается «новогодних огоньков», то изначально Алла Борисовна планировала там появится, но потом передумала. Но кто знает, может появится красивая песня и она снимется.

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