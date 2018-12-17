Сергей Лавров - «КП»: Войны с Украиной не будет. Но если устроят провокацию с Крымом - мало не покажется!

Отдаст ли Россия Японии Курильские острова? Почему Трамп не хочет встречаться с Путиным? Когда закончится война в Донбассе? Это и многое другое журналисты «КП» Дарья Асламова и Андрей Баранов обсудили с главой дипломатического ведомства России. Интервью вышло огромное, прямая трансляция на Радио «Комсомольская правда» длилась целых полтора часа. Приводим самое интересное (полный текст - на сайте kp.ru).

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем! 00:00 00:00

ТАК БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?

Андрей Баранов:

- Полтора года назад в интервью «КП» вы заверили - никакой третьей мировой войны не будет, этого не хочет российское руководство. И наши партнеры тоже не заинтересованы. Но с тех пор мы видим - улучшений нет. Наоборот, становится все более тревожно. Некоторые наши слушатели сравнивают ситуацию с концом 30-х годов прошлого века, с предвоенным временем и прямо спрашивает: «На нас нападут?».

Сергей Лавров:

- Есть за рубежом деятели, которые предрекают, что сейчас ситуация, как перед началом Первой мировой войны. Ссылаются на накопление противоречий в Европе, в том числе на Балканах, между прочим. Но мое твердое убеждение в том, что политики в ключевых странах не могут допустить какой-то большой войны. Что им этого не позволит общественное мнение, не позволят народы. Но я абсолютно согласен, что напряженность нагнетается беспрецедентная. Мы видим, как рушатся международные договоры. В свое время был разрушен в одностороннем порядке США договор о противоракетной обороне. Мы вынуждены были принять меры, которые не позволили бы этому крайне негативному событию подорвать стратегическую стабильность. Теперь на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности, который США считают устаревшим. Обвиняя нас, что мы его нарушаем, но прозрачно намекая на то, что им бы хотелось аналогичные ограничения, которые в свое время взяли на себя СССР И США, распространить и на Китай, на КНДР, Иран.

Мы категорически против этого. Договор необходимо сохранить, всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности.

Мы предъявили США озабоченность, как они сами выполняют этот договор. Мы основываемся на конкретных фактах. Например, США развертывают базу в Румынии и планируют это и в Польше. Но мы слышим от американских коллег, что единственный путь спасти договор - это Россия должна уничтожить некую ракету 9М729. Вернее, не некую, она существует, но которую якобы Россия создала, нарушая дальность, установленную договором. В ответ наш министр обороны официально предложил министру обороны США встретиться и начать профессиональный разговор. Вашингтон даже не ответил. Хотя бы формально признали, что такое приглашение получено. Наверное, если бы они это сделали, то были бы вынуждены объяснить, почему они уходят от профессионального разговора и продолжают действовать в пресловутом стиле «хайли лайкли» (с англ. - «весьма вероятно», фраза стала популярной, когда ее произнесла премьер Британии Тереза Мэй, бездоказательно обвиняя Россию в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. - Ред.). То есть вам остается только покаяться, вы во всем виноваты.

Журналисты «КП» Дарья Асламова и Андрей Баранов задали ряд вопросов главе российского МИД.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть никто с нами не хочет разговаривать?

- У меня нет сомнений, что президент Трамп, когда проводил избирательную кампанию, был искренен, говоря, что хочет хороших отношений с Россией. К сожалению, последствия победы Трампа над Хиллари Клинтон вызвали такое цунами в американской внутриполитической жизни. Системные элиты ощутили себя неуютно. Им показалось, что происходит нечто, что приближает власть к простому избирателю. И с тех пор многократные обвинения России во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках ни разу нигде и никем не были обоснованы фактами.

Эта русофобия в решающей степени связана с внутриполитической борьбой. Хотя, конечно же, США, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, видит в нас конкурента. Так же, как, кстати, с Китаем. Американцы видят конкурента. Не случайно, что в отсутствие фактов, доказывающих наши прегрешения по отношению к американской демократии, русофобская кампания так ничего и не принесла. И в последние недели американские пропагандисты активно взялись за Китай. Уже Китай теперь является главным хакером, который подрывает устои американского общества. Но мы будем всегда готовы к диалогу, даже в этих условиях мы никогда не отказываемся от профессионального разговора. Состоялся раунд переговоров после долгого перерыва по борьбе с терроризмом. Осуществляются контакты между нашими спецслужбами. Сирийское урегулирование, северокорейская ядерная проблема - у нас есть достаточно регулярные контакты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682646" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров- о Трампе.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДОНБАССА

Дарья Асламова:

- Говоря о том, что напряженность в мире возрастает, мы имели в виду в том числе и Украину. Киев выдвинул четкую идеологическую позицию: Россия - враг, мы с ней воюем. Скоро наша православная церковь, наши священники фактически могут стать там великомучениками. Почему мы не объявим Украину государством с нацистским режимом?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682649" frameborder="0"></iframe> «Мы не воюем с украинским режимом».

Баранов:

- Когда мы наконец признаем ДНР и ЛНР?

Лавров:

- Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут в Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Асламова:

- Мы можем прекратить отношения с Украиной.

Лавров:

- Украинское государство - это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем. И подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Россией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР. Все произошло в связи с тем, что Запад допустил, я считаю, преступное попустительство, когда в феврале 2014 года, через сутки после того, как Евросоюз руками министров Германии, Польши и Франции гарантировал соглашение между Януковичем и оппозицией, наутро оппозиция развалила это соглашение. Ни Франция, ни Германия, ни Польша, ни США, которые бумагу не подписывали, но которые активно выступали за это соглашение, пальцем не пошевелили, даже не извинились перед теми, кто возлагал надежды на то, что соглашение позволит выйти на мирное урегулирование. Через три дня, когда Дмитрий Ярош, руководивший всеми силовыми действиями на майдане, заявил публично, что русскому делать нечего в Крыму, потому что он никогда не будет прославлять Бандеру, Шухевича, никогда не будет думать по-украински, поэтому русский в Крыму должен быть либо уничтожен, либо оттуда изгнан, после чего и начались волнения среди крымчан. И потом, когда Ярош еще пытался организовать нападение на Верховный Совет Крыма, все это уже вылилось в протест, который привел к референдуму, и в итоге к возвращению Крыма в Российскую Федерацию.

Асламова:

- Но что делать сейчас-то?

Лавров:

- Сейчас мы обязаны выполнять Минские договоренности…

Асламова:

- Но никто их не соблюдает, кроме Донбасса. Если вы приедете в село Зайцево на линии разграничения между ДНР и Украиной - там в каждом доме по покойнику, и скажете слова «минские договоренности», - людям это очень не понравится...

Лавров:

- Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям не надо.

Асламова:

- Это не панические эмоции.

Лавров:

- Вы предлагаете признать ДНР и ЛНР?

Асламова:

- Конечно.

Лавров:

- И дальше?

Асламова:

- А дальше мы защищаем свою территорию, которую признали.

Лавров:

- И вы хотите остальную Украину потерять, оставить ее нацистам?

Асламова:

- Я считаю, что с нацистским режимом нужно воевать!

Лавров:

- Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, ДНР и ЛНР и объявление войны (я не представляю себе, как это, как Россия пойдет войной на Украину?) - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии. И если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания ОУН-УПА, день рождения Шухевича и Бандеры и исходить из того, что там не будет уже праздноваться 9 мая как День Победы, я с этим не согласен. В Минских договоренностях закреплен принцип децентрализации Украины, закреплен принцип русского языка как языка использования там, где хотят на нем говорить русскоязычные. То, что сейчас этот режим начинает разрушать свою собственную конституцию, гарантирующую права русского языка, то, что он начинает разрушать все свои международные обязательства, не означает, что мы должны бросить всех украинцев под руководством этого режима.

Дарья Асламова: "Я считаю, что с нацистским режимом нужно воевать!".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Асламова:

- Но почему мы официально не признаем его нацистским?

Лавров:

- Что значит официально? Украина - государство с нацистским режимом. Дел мы с ними иметь не будем, потому что нельзя иметь дело с Гитлером. Но если мы сейчас разорвем все отношения с этим режимом, да, в поселке Зайцево порадуются неделю. А потом что будет? Потом вы будете объяснять, почему мы потеряли Украину для прогрессивного, цивилизованного человечества. А мы хотим ее сохранить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682651" frameborder="0"></iframe> О провокациях со стороны Порошенко.

Баранов:

- А если Порошенко сейчас двинет снова войска на Донбасс или пошлет корабли в Керченский пролив на таран, что нам делать?

Лавров:

- Я уверен, что провокации будут. Мы сейчас это услышали, когда Порошенко выступал в субботу на этом шоу под названием Объединительный Собор Украинской православной церкви. Он никогда дипломатическим выражениям не был привержен и перешел все мыслимые и немыслимые границы. Я такого хамства из уст деятеля, который считает себя политиком, просто не слышал никогда в своей жизни. Он сказал, комментируя военное положение, которое он хотел ввести на 60 дней, потом на 30 дней, сначала по всей стране, потом только в русскоязычных областях, где у него очень низкий рейтинг, хотя во всей стране низкий, - он заявил, что он это военное положение продлевать не будет, если только не последуют вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе или, как он выразился, на административные границы с Крымом. Так вот, военное положение истекает 25 декабря. У нас есть информация, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские инструкторы. Американский беспилотник барражирует в этом районе достаточно регулярно. Эту информацию мы предъявили. Но дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, наши границы. И мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом. Причем, по нашим данным, вот эту провокацию на границе с Крымом обсуждает он и со своими западными кураторами, со своими западными попечителями. И мы считаем эти сведения достоверными.

Сергей Лавров о президенте Украины Петре Порошенко: "Он никогда дипломатическим выражениям не был привержен и перешел все мыслимые и немыслимые границы".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ему советуют поддерживать боевые действия такой малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить в пропагандистском поле, что русские наступают на Украину. Поэтому нужно русских еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют уже полномасштабные ответы. Провокация гаденькая, мелочная. Наши соответствующие службы принимают все необходимые меры, чтобы подобных эксцессов не происходило.

ПРО ХАМСТВО АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ

Баранов:

- Вы сказали, Порошенко ведет себя по-хамски. Но, по-моему, он берет пример с госсекретаря Помпео, который в совершенно хамской манере высказался о российском правительстве после полета наших бомбардировщиков. Или возьмем Трампа - семь пятниц на неделе. Человек садится в самолет, чтобы лететь на «двадцатку» в Буэнос-Айрес, говорит: «Я жду встречи с Путиным, она нужна». Проходит несколько часов. Вылезает из самолета в Аргентине, говорит: «Новой встречи не будет». Переобулся в воздухе, как говорят...

Лавров:

- Американцы - утилитарно мыслящие люди. Они хотят диалога с нами там, где видят в этом выгоду. Тем более что сейчас бизнес-менталитет обнаженно проявляется в американской внешней политике. Это очень недальновидный подход. В конечном итоге ты можешь урвать что-то сегодня, но ты подорвешь свои долгосрочные позиции. У американцев все определяется двухлетним циклом. Каждые два года выборы, надо показать, что ты крутой, что у тебя получается нечто, что не получается у других. Отсюда и берутся односторонние санкции. Не только против России, против Китая, но и против союзников США. Санкции вводятся только за то, что нарушается американский закон, запрещающий торговать с Ираном. А во Франции, в Германии нет таких законов, которые запрещают с Ираном торговать. Но когда их компании занимаются абсолютно легальным с точки зрения своего законодательства и с точки зрения международного права бизнесом, с них лупят несколько миллиардов штрафа, чтобы они могли работать и в США. Это чистые рейдерские захваты такие. Санкции, которые охватывают долларовые формы расчетов, наверное, в ближайшей перспективе позволят какие-то выгоды принести американским компаниям, ослабить конкурентов. Но в долгосрочном-то плане доверие к доллару подрывается, и это подрывает коренные долгосрочные интересы США. Потому что уже все начинают думать , как избавиться от зависимости от доллара.

Что касается Помпео. Я с ним давно не общался. У меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой на российском направлении. Потому что если бы он интересовался, то у нас были бы встречи. Пока внешнюю политику на российском направлении явно делегировали советнику Трампа по вопросам нацбезопасности Джону Болтону. Он приезжал пару раз. Ну, хоть какой-то диалог все-таки есть. Хотя очень часто американцы выкидывают фортели и отменяют буквально за день до намеченного какого-то экспертного контакта соответствующую встречу. Но мы люди не обидчивые.

Асламова:

- Почему не обидчивые?

Лавров:

- На обиженных воду возят.

Асламова:

- Так на нас и возят воду. Что делает Россия в Совете Европы, где у нас нет права голоса?

Лавров:

- Мы там лишены права голоса только в Парламентской Ассамблее, каковая является малозначимым органом, если бы не одна ее функция - избирать судей, комиссара по правам человека и генерального секретаря Совета Европы. В комитете министров Совета Европы, который является правоприменительным органом, нас никто прав наших не лишал. Сейчас мы доказываем Совету Европы, что так бесконечно продолжаться не может. Что в соответствии с уставом Совета Европы все страны - члены имеют равные права во всех его органах. Мы объяснили коллегам, что каких-либо половинчатых решений быть не может. И момент истины наступит в июне, когда будет избираться новый генеральный секретарь Совета Европы. Если мы не будем принимать участие в его выборах, это уже будет сигналом о том, что Совет Европы для нас утрачивает значение как организация, которая уважает принцип равноправия.

ПРО СНОС СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Асламова:

- По поводу достоинства вы говорите. Достоинство, как мне кажется, у нас часто унижается в самых разных ситуациях. В Польше уничтожили массу памятников русским солдатам. У нас там полегло 600 тысяч военных. Почему нет зеркального ответа, как у вас принято в дипломатии? Собираетесь тронуть наши памятники - подгоняем бульдозеры в Катыни...

Лавров:

- Вы серьезно?

Баранов:

- К сожалению, Дарья озвучивает достаточно общее мнение, которое звучит и от наших слушателей...

Журналист "Комсомольской правды" Андрей Баранов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лавров:

- Я считаю, это не по-христиански.

Асламова:

- А они по-христиански действуют?

Лавров:

- Конечно нет. Но наше достоинство как раз в том, чтобы быть выше этого и не опускаться на уровень этих неонацистов.

КУДА ПРОПАЛИ СКРИПАЛИ?

Асламова:

- Мы все время выше этого. И в деле Скрипалей мы были выше этого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682652" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о деле Скрипалей.

Лавров:

- Мы добиваемся. В полном соответствии с международным правом. Но английский суд просто взял и сделал расследование (по Скрипалям. - Ред.) закрытым. Вернее, сделал его в формате, который запрещает предъявлять документы спецслужб. Сейчас, когда мы потребовали информацию по Скрипалям, нам официально ответили: этот вопрос является делом британской безопасности, поэтому никакому оглашению, никакому сущностному ответу со стороны Лондона он не подлежит... Но мы будем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой (отравленная дочь шпиона Юлия Скрипаль - россиянка. - Ред.).

Баранов:

- А на это их министр иностранных дел сказал, что Россия должна заткнуться и отойти в сторону?

Лавров:

- Да. Знаете, он человек, у которого очень большое самолюбие наслаивается на комплекс неполноценности. Я видел его. И мне очень печально, что таких министров иностранных дел в Соединенном Королевстве выдвигают на то, чтобы вести международную политику. Он общался со мной, мы встречались в Нью-Йорке, 5 министров иностранных дел - постоянных членов Совета Безопасности. Мы вместе сидели за одним столом. После этого он вышел и стал меня во всем обвинять.

Сергей Лавров: "Мне очень печально, что таких министров иностранных дел в Соединенном Королевстве выдвигают на то, чтобы вести международную политику".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Баранов:

- И что же вы ему ответили?

Лавров:

- Я не стал ничего отвечать. Нельзя с такими людьми разговаривать. А в деле Скрипалей, я вас уверяю, мы не перестаем эту тему поднимать. И я убежден на сто процентов, что так же, как и с малайзийским «Боингом» (гражданский лайнер, сбитый над Донбассом в 2014 году. - Ред.), мы должны требовать ответов. И чем больше будут затягивать наши партнеры с реакцией, тем больше у них будет в пуху то, что у нас называется рыльце.

Вот когда говорят: вы это сделали со Скрипалями, вы должны сказать - это приказ Путина или это Путин утратил контроль над спецслужбами и они это сделали без его ведома. И потом, ни у кого не было явного повода. Поэтому «хайли лайкли», что это сделала Россия. Но это детский лепет, а не серьезное разбирательство. Мы говорим конкретно: где Юлия Скрипаль? Почему сестре не дают визу? Мы их официально запросили многократно. В суд на визу не подашь. И то же самое мы спрашиваем про малайзийский «Боинг». Почему не включили в расследование то, что предоставил концерн «Алмаз-Антей», производитель этого «Бука»? Почему, в отличие от нас, украинцы не дали данные со своих радаров? Не дали запись переговоров диспетчеров? Почему американцы не дали снимки со спутников? Люди молчат. Но мы обязаны, и мы это будем делать, регулярно эти вопросы ставить, напоминать о том, что все эти позорные затеи должны когда-то закончить.

С АМЕРИКАНСКИМИ БИОЛАБОРАТОРИЯМИ РАЗБЕРЕМСЯ

Асламова:

- Мы упустили ситуацию в Грузии. В Анаклии американцы строят глубоководный порт. В двух шагах от Сочи. Новый президент Саломе Зурабишвили на инаугурации заявила, что будет бороться с «российской оккупацией». А мы молчим.

Лавров:

- Что значит - мы молчим? Подскажите, отвечать как - закрыть границу, отношения прекратить?

Асламова:

- Мы открыли Грузии наш рынок, магазины забиты их винами. Либо пусть закрывают базы, которые напрямую угрожают нашей безопасности, либо мы закрываем границу для их товаров.

Лавров:

- Вы предлагаете прервать отношения, которые выстраиваем в последние годы? В Грузию сначала были чартерные рейсы, потом регулярные, все больше и больше. Полные самолеты туристов. И регулярно стали проводиться мероприятия по линии гражданских обществ. Люди встречаются, разговаривают, пытаются осмыслить, где мы сейчас находимся. Представьте, мы все это разорвем из-за ваших слов...

Асламова:

- Нет, из-за американской базы.

Лавров:

- А базу все равно построили, батальоны все равно подготовили. И американская лаборатория по биологическому оружию в Грузии все равно работает. И что?

Асламова:

- Но какой-то ответ должен быть с нашей стороны?

Лавров:

- Вы считаете, что нужно просто ответить, чтобы показать свое «Я»? Убежден, что американцы никуда не сунутся со своим батальоном. Они понимают, что у нас союзнические отношения с Абхазией, с Южной Осетией, и мы не позволим нападать на наших союзников. По биолаборатории: она не только в Грузии есть, но и в Армении, и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине... С Украиной на эту тему говорить бесполезно, но с Грузией говорим - через соответствующие организации, через Конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Говорим также с Казахстаном, с Арменией. С Ереваном, кстати, у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, и что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения отсутствия каких-либо угроз и рисков.

ДВА ОСТРОВА - ЯПОНИИ?

Баранов:

- Перенесемся на Курилы. Слушатель Радио «КП» Александр Белинский спрашивает: почему бы не сдать острова в аренду японцам с сохранением суверенитета?

Лавров:

- Ситуация очень простая. Мы - люди, которые следуют международному праву. В 1956 году СССР заключил соглашение с Японией - так называемую Совестную декларацию. Там написано: заключить мирный договор. После чего Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, учета интересов добрососедского японского народа, будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан. Президент не раз объяснял, в том числе на пресс-конференции в Сингапуре и потом в Буэнос-Айресе, что это не обязательство прямого действия Советского Союза, которое перешло к России, а еще предстоит обсуждать, как передать, кому, когда, в каком качестве. Это же был, повторю, 1956 год. А в 1960 году Япония заключила с американцами договор о гарантиях безопасности, в соответствии с которым те могут размещать базы на любой части японской территории. Но самое главное, когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится.

И О ЛИЧНОМ

Главное не быть министром «чего изволите»

- Вопрос от радиослушателя: «Уважаемый Сергей Викторович! Как известно, на Западе министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко называли не иначе, как «мистер нет». Первый постсоветский министр Андрей Козырев, скорее всего, был бы «мистер да». А вы кто?

- Да кто угодно. Главное, чтобы не «чего изволите».

- «В интервью вы всегда называете наших недругов - партнерами. Зачем? Партнер - это единомышленник».

- Иногда не получается интонацией передать иронию.

- Вы как-то сказали, что уважаете творчество Высоцкого как поэта. Какими бы словами из его произведений нынешнюю международную обстановку описали?

- «Лукоморья больше нет…»

- Грушевский Владимир Николаевич, ветеран труда из Москвы, спрашивает: а какую самую большую рыбину вы поймали?

- Не помню. Я, по большому, счету не рыбак. Когда мы сплавляемся по Катуни, там рыбалкой занимаются у нас другие. А я - костром, обустройством лагеря.

- Татьяна Попова, Электросталь: «Какую кухню предпочитаете»?

- Вкусную. Кислые щи, борщ. Очень люблю первое.

ВОПРОС ДНЯ

Надо ли России ужесточать внешнюю политику?

Валерий ГАРБУЗОВ, директор Института США и Канады РАН:

- Она и так достаточно жесткая. А должна быть более осмотрительной. Избегать резких шагов. Что сейчас и происходит. Но иногда бывают сбои.

Леонид ИВАШОВ, глава Академии геополитических проблем:

- России внешнюю политику надо делать многообразнее. И строже, и гибче. Это возможно сочетать. Но для этого надо, чтобы Россия определила, какой мир она хочет видеть. Кто является ее геополитическими союзниками. Какие принципы мы сами будем исповедовать.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ:

- Надо. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что кто-то накладывает на Россию санкции, а мы в лучшем случае вводим ответные меры, а иногда и того не происходит. Это надоело - и дипломатам, и обществу. Россия за редким исключением входила в положение других стран. Дипломаты российские слишком интеллигентно выражаются.

Хорошо, что есть дипломаты. Не все в мире решается оружием...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат:

- Должна быть большая сердечность по отношению к соотечественникам. Они должны легко и просто получать паспорта граждан РФ. Чтобы Россия была матерью по отношению к своим, а не мачехой. А к тем, кто против нас, - ужесточение.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Есть несколько стран, с которыми нет смысла иметь дела. Например, организованная террористическая группировка на Украине, захватившая ныне юго-запад Руси. И еще это большая часть Америки. И большая часть политиков Японии. А с теми, кто вменяем, нам незачем ужесточать свою политику.

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член президентского Совета по межнациональным отношениям:

- В целом надо. Но что понимать под ужесточением? До военных действий нам, слава богу, далеко, а что касается четкого обозначения своих интересов - в этом надо быть более конкретными.

Станислав, читатель сайта KP.RU:

- Недавно хорошо сказали: «Если кто на Западе не услышит Лаврова, тот услышит Шойгу». Дипломаты на то и дипломаты, чтобы пряником угощать. А кнут есть у наших военных.

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