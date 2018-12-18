Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: Не тратьте время на пустые разговоры о раке, а проверьте свой организм

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ШАНСЫ НА СПАСЕНИЕ

Не только в Москве, но и по всей стране нашумела история жильцов столичного дома, которые собирали подписи против сдачи квартир семьям больных раком детей. Пенсионерка Елена Аллина, старшая по подъезду, «просвещала» соседей, что рак заразен. К счастью, быстро нашлись разумные люди, которые развесили опровергающие объявления. Однако в России, как и во многих других странах, по-прежнему бытует немало мифов - и о том, как уберечься от рака, и о его лечении, говорят врачи. Что важно знать всем нам, рассказал главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

- Сейчас наша задача - изменить менталитет, отношение людей к своему здоровью, - говорит Андрей Дмитриевич. - Нередко можно услышать, что в России ситуация с онкозаболеваниями катастрофическая. Но когда я разговариваю со своими американскими коллегами, например, из штата Техас, то оказывается, что проблемы у нас одни и те же. Не удается заставить население ходить на обследования. В результате у всех очень много случаев рака в 4-й, последней стадии. А это значит - высокая смертность. Успех в борьбе против рака зависит не только от медицинских технологий. Важнейшую роль играет так называемая первичная онконастороженность. То есть сознательное поведение как врачей, которые должны вовремя отправить на необходимое обследование, так и населения, которое должно ответственно относиться к своему здоровью.

В нашей стране, как и в ряде других, подтвердила свою пользу диспансеризация, поясняет доктор Каприн. Как бы ее ни критиковали за формальность и прочие недочеты, но по последним данным больше трети случае рака обнаруживается именно в ходе таких медосмотров. А чем раньше поставлен онкодиагноз, тем больше возможностей спасти пациента.

Сроки оказания медпомощи.

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ ПРОВЕРКИ

С 2018 года в порядок диспансеризации внесли изменения, чтобы она была максимально «заточена» на раннюю диагностику рака. Проводится четыре вида обследований, которые помогают обнаружить самые распространенные виды онкозаболеваний.

1) маммография, для женщин 39 - 48 лет раз в три года, 50 - 70 лет - раз в два года (в таком возрасте риск болезни повышается);

2) анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 49 — 73 лет раз в два года (этот анализ позволяет как можно раньше обнаружить рак кишечника);

3) ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин от 30 до 60 лет раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

4) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для мужчин в 45 лет и в 51 год (помогает в борьбе против рака предстательной железы).

- Во многом благодаря скринингу (то есть всеобщим проверкам. - Авт.) нам удается обнаруживать болезнь на более ранних стадиях, - подчеркивает Андрей Каприн. - Конечно, в своем Отечестве пророков нет, многие привыкли смотреть на Запад, но вот вам объективные цифры. Берем те же наиболее распространенные виды рака. Женщины, рак молочной железы: в Европе смертность 16,3%, в России - 16,4%. Мужчины, рак легкого, трахеи, бронхов: в Европе смертность 25,9%, в РФ - 26,1%. От рака предстательной железы у нас погибает мужчин меньше: 8,1%, в Европе - 10%. В пользу Запада больше разница по колоректальному раку у женщин: там смертность 12,3%, а у нас - 15,8%. Но после того, как с этого года в диспансеризацию введен особый высокочувствительный метод анализа (см. выше), мы рассчитываем серьезно изменить ситуацию.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПОРА ИДТИ

Сообщение о том, что пришла ваша очередь проходить диспансеризацию, многим сейчас присылают страховые компании, выдавшие полис ОМС. Если вы не получаете таких смсок, легко можете вычислить все сами.

- Разделите свой возраст на 3. Если получается цифра без остатка, то в текущем году пришла ваша очередь на диспансеризацию.

- Обследования проводятся в поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС. Уточните время визитов для диспансеризации через сайт поликлиники или позвонив в регистратуру.

- Отправляясь на диспансеризацию, возьмите с собой паспорт и полис ОМС.

Даже если ваша очередь на диспансеризацию не подошла, но вы чувствуете, что в организме что-то неладно (слабость, потеря аппетита, веса, проблемы со сном и т.д.), то можете обратиться за обследованиями в любое время. Для этого нужно прийти со своими жалобами к врачу-терапевту. Кстати, в Интернете встречается информация, что существуют тесты, которые позволяют в домашних условиях определить, есть ли подозрения на колоректальный рак. Правда ли это и насколько достоверно, спросили мы у главного онколога Андрея Каприна. «Такие тесты действительно есть, они лицензированы, сертифицированы и продаются в аптеках, - подтверждает доктор. - Чем-то напоминают тест на беременность. Если тест показывает скрытую кровь в содержимом кишечника или есть тревожные признаки в моче, то нужно срочно обращаться к врачу для углубленного обследования». Такие тесты рекомендуется делать в среднем раз в два года или чаще, если есть проблемы с самочувствием и/или в семье кто-то болел раком.

Как узнать, что пора идти на диспансеризацию.

НЕ ПОЛНАЯ ПОБЕДА, НО ДОЛГАЯ РЕМИССИЯ

Если у человека есть подозрения на рак или поставлен предварительный онкодиагноз, то ему полагается медпомощь в особом порядке. Сроки обследований с 2018 года существенно сокращены, чтобы пациент не ждал в общей очереди, теряя драгоценное время. Самые важные сроки и как добиться их соблюдения на практике - см. выше в инфографике «Онкология: сроки оказания медпомощи».

Когда диагноз подтверждается и заходит речь о лечении, люди нередко доверяют одному из двух самых распространенных мифов. Первый - что рак это приговор, скорая смерть неизбежна. Второй - что на ранней стадии, с помощью хороших врачей и суперсовременных лекарств рак можно полностью излечить и больше никогда о нем не вспоминать.

- Пациентам и их родственникам важно понимать, что рак это острое состояние, которое мы должны максимально перевести в хроническое заболевание с большим сроком наблюдения, - поясняет профессор Каприн. - Говорить об излечиваемости рака ни в одной стране мира в полной мере нельзя. Другое дело — длительная ремиссия, которая может быть заслугой врачей, самого пациента и качественного комбинированного лечения. Борьба против рака, как правило, сочетает в себе хирургическое лечение, лучевую и лекарственную терапию.

Так что делаем два главных вывода: во-первых, рак лечится, можно достигать долгой ремиссии, новые методы лечения позволяют помогать на все более поздних стадиях. Во-вторых, пациентам нужно наблюдаться и регулярно проходить обследования в дальнейшем, чтобы держать болезнь под контролем и не пропустить возможного нового обострения. «При лечении мы сейчас ставим задачу максимально сохранять качество жизни людей, чтобы не получилось так, что человек выживет, но после калечащей операции или химиотерапии дальше жить не захочет», - говорит Андрей Дмитриевич.

ПРОБЛЕМЫ

Не хватает врачей и первичных онкокабинетов

Онкослужба в России сейчас состоит из диспансеров — их 93 по всей стране, онкобольниц и первичных онкологических кабинетов. Таких кабинетов и врачей для них не хватает, рассказал главный онколог. Полностью покрыть дефицит в ближайшее время не получится - «наши женщины не родят столько онкологов». Проблему планируется решать с помощью цифровых технологий и телемедицины. В частности, будет вводиться электронный контроль за соблюдением протоколов лечения - чтобы во всех регионах пациент мог получить стандартное лечение независимо от географии и других факторов. Также у врачей-терапевтов будет возможность с помощью телемостов консультироваться с ведущими онкологами регионов и Москвы.

Еще одна острая проблема - разница в региональных тарифах на онкопомощь. Из-за этого в более богатых областях пациенты могут получить современные препараты и лучевую терапию, а в дотационных регионах страдают из-за дефицита жизненно важных лекарств. Для выравнивания тарифов государство выделяет беспрецедентные суммы, в 2019 году деньги пойдут именно на закупки препаратов для химиотерапии, сообщил Андрей Каприн.