На окраине Солнечной системы обнаружен гигантский розовый шар

Далеко Далекая

2018 VG18 — такое обозначение официально присвоил обнаруженному недавно объекту Центр малых планет Международного астрономического союза (International Astronomical Union's Minor Planet Center). Назвал его малой планетой и дал полуофициальное название - «Farout», которое можно перевести, как «Далекая».

ОБнаруженная малая планета Farout (Далекая) стала самой дальней.

«Далекий объект» разглядели в телескопы: 10 ноября 2018 года увидели в японский 8-метровый Субару, установленный на Гавайский островах (Subaru 8-meter telescope, Mauna Kea, Hawaii ), в начале декабря помог телескоп Магеллан чилийской обсерватории (Magellan telescope, Carnegie's Las Campanas Observatory in Chile).

О новоявленной малой планете Далекая известно пока не много. Астрономы определили, что это шар розового цвета диаметром в 500 километров.

Сферическая форма и размер как раз и дают основания считать обнаруженный объект малой планетой. Цвет, который астрономов ничуть не смущает, указывает, по их мнению, на то, что планета покрыта водяным льдом.

Планету Далекую нашли на снимках с двух разных телескопов.

Обнаруженная планета стала первым — теперь уже известным - объектом Солнечной системы, который удален от Солнца более, чем на 100 астрономических единиц (АЕ). До нее примерно 120 астрономических единиц. То есть Далекая в 120 раз дальше, чем Земля, расстояние от которой до светила и считается АЕ. Для сравнения, Плутон — самая далекая планета из более-менее крупных — расположен в 36 АЕ от Солнца.

Чтобы облететь Солнце Далекой нужно 1000 лет.

А Планета Х еще дальше

Далекую обнаружили случайно. Ее первооткрыватели Скотт Шеппард (Carnegie's Scott S. Sheppard, Carnegie Institution of Science) ), Девид Толен (University of Hawaii's David Tholen) и Чед Трухильо (Northern Arizona University's Chad Trujillo) высматривали другой объект — куда более крупный — Планету 9 или Планету Х.

Астрономы открыли Далекую, отыскивая Планету Х - суперземлю нашей Солнечной системы.

О том, что в Солнечной системе помимо Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана и Плутона скорее всего существует еще одна планета - девятая (Плутон тогда не считался планетой) - в начале 2016 года объявили астрономы Константин Батыгин и Майк Браун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (Caltech ). Новость стала сенсацией, хотя саму эту девятую планету никто не видел. Не видно ее и до сих пор. Но косвенные данные о том, что она и в самом деле имеется, множатся.

Напомню, Планету 9 Браун и Батыгин вычислили, проанализировав движение хорошо известных 13 - так называемых - малых планет, орбиты которых находятся за орбитой Плутона. Оказалось, что на их траектории влияет некое очень тяжелое тело. Компьютерное моделирование продемонстрировало: влияет массивный объект, который примерно в 10 раз тяжелее Земли — эдакая Суперземля, как теперь называют подобные планеты.

«Суперземельная» Планета 9 двигается по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу на 200 астрономических единиц, то удаляясь на 1200. Облетает его примерно за 15 тысяч лет.

Высматривая Планету Х, астрономы уже находили нечто неведомое. В октябре 2018 года они обнаружили малую планету диаметром 600 километров,расположенную в 65 АЕ от Солнца. Назвали ее Гоблин и определили, что она находится.

Характер движения Гоблина, особенности которого проанализировали астрономы из НИИ Карнеги, указывал на то, что и эта малая планета находится под гравитационным влиянием все той же Планеты Х.

- Далекие миры словно хлебные крошки постепенно выводят нас - «голубей» - к искомому небесному телу, - образно выразился Скотт Шеппард.

Далекая обошла Гоблина по дальности.

Похоже, что малая планета Далекая станет еще одной «хлебной крошкой». Скорее всего, Планета Х влияет и на нее. Но вэто еще предстоит уточнить, подробно изучив орбиту обнаруженного розового шара. А пока в зачет астрономам идет само открытие — пусть малой и очень далекой, но все же планеты.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

А вдруг это Немезида? Или Небиру?

Страшилка про скрытую от глаз планету или остывшую звезду, несущую глобальные катастрофы, появилась в 80-х годах прошлого века. Тогда многие вполне серьезные ученые уверовали, что некий гигантский космический объект периодически приближается к нашей планете, провоцируя кометный дождь и аномальные процессы в недрах, которые приводят в итоге к массовому вымиранию живых существ. Прежде гипотетическую планету называли то Немезидой, то Тюхе - в честь греческих богинь, то даже Планетой смерти. Теперь на слуху Небиру, трагическим приближение которой пугают чуть ли не каждый день. А вдруг Планета Х - это и есть Нибиру?

Падение астероида на динозавров могла спровоцировать Планета Х.

Основания для опасений и в самом деле имеются. Некоторые вполне серьезные ученые рассказывают о неком массивном объекте, который двигается по очень вытянутой орбите, периодически выпихивая или вытягивая астероиды и кометы из облака Оорта — их скопления, расположенного на окраинах Солнечной системы. Кометы и астероиды падают на Землю, вызывая глобальные катастрофы каждые 27 миллионов лет. Что соответствует графику массовых вымираний на на нашей планете.

Не исключено, что тот 10-километровый астероид, который погубил динозавров, Планета Х нам и «направила». Навредила тогда - 65 миллионов лет назад - может навредить и в будущем.