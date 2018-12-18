«Прибежала толпа таджиков, ингуши отстреливались с балкона»: студенческая общага на окраине Москвы живет по законам гор

«Руки так, чтобы я их видел, смотреть в пол!» Вдоль общего коридора, стоя на коленях, выстроилась вереница молодых людей южной внешности. Ладони, как и приказано, на затылке. Ничего необычного, просто спецназ Росгвардии вместе с оперативниками проводят зачистку… то есть, простите, досмотры в рядовом студенческом общежитии Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682737" frameborder="0"></iframe> В общежитие РГГРУ в Москве пришлось вызывать Росгвардию.

Кадры спецоперации попали в Интернет. На снимках – кроме задержанных парней своеобразный антураж их жизни. Например, пистолеты, найденные в одной из комнат. «Прокурорские корочки» с флагом России: при ближайшем рассмотрении на них написано «Спортивное общество «Динамо», мастер спорта по вольной борьбе». Дверь, ведущая в одну из местных «квартир» - прямо по дереву выжжено слово «Ингушетия» и рядом солярный знак – символ этой республики.

В общежитие пришлось вызывать РосгвардиюФото: СОЦСЕТИ

Сразу пошли слухи: задержаны 400 студентов-ингушей, они якобы устроили свой мини-халифат в отдельно взятой общаге. Корреспондент «Комсомолки» отправился на место событий и пообщался с жильцами пресловутого общежития, чтобы выяснить правду.

Дверь, ведущая в одну из местных «квартир» - прямо по дереву выжжено слово «Ингушетия»Фото: СОЦСЕТИ

ЗНАТОКИ РУДЫ

… Юго-запад столицы, Обручевский район, обычный московский «спальник». Унылые живые массивы да пестрые на их фоне кабаки. Но есть один нюанс: микрорайон считается молодежным, студенческим. А еще местные порой в разговорах называют его «гетто». Все потому что здесь находятся сразу два известных своей интернациональностью вуза: знаменитый Университет дружбы народов и чуть менее известный (по крайней мере, до последних событий) Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. С угрожающе рычащей аббревиатурой РГГРУ.

14-этажное общежитие на полторы тысячи постояльцев – тот еще плавильный котел.Фото: Александр БОЙКО

Именно в общагу РГГРУ «Рудознатцы» (изысканный советский неологизм надо понимать буквально - «знатоки руды», то бишь геологоразведчики) рано утром в понедельник ворвались росгвардейцы. А началась эта история двумя неделями ранее.

- В начале декабря наши мальчишки узнали, что брата одного из них избили то ли таджики, то ли туркмены, - охотно посвящает меня во все местные перипетии зеленоглазая девушка в шелковом хиджабе. - Сначала они искали обидчиков по всему нашему общежитию, забегали в чужие комнаты, расспрашивали всех. Потом выяснилось, что таджики те были из РУДН (Университет дружбы народов – «КП».). Наши рванули туда и кого-то там побили. Потом уже к нашим окнам прибежала толпа таджиков и киргизов. И тут началась такая стрельба.

- Оружие было с двух сторон?

- Наши стреляли, ингуши. С балкона. Потом подъехали их земляки, тоже стреляли. Все таджики разбежались. Они-то без оружия были.

В этот момент мимо нас в резиновых шлепанцах на босу ногу по московскому снегу прошлепали пятеро молодых бородачей.

- Ислам, что уже всех отпустили? – крикнула одному из них моя собеседница.

Парни в тапочках, не обращая внимания на однокурсницу, забежали с мороза в помещение.

- Открывай двери, нет пропусков, весь день в полиции провели, холодно, мы босиком, - кричали они на охрану. Один из них для убедительности тряхнул руками стальную решетку.

- Эй, ты зачем нас снимаешь, - буквально навис надо мной один из студентов.

- Слышь, удаляй быстро наши фотографии, - наседал другой, с фингалом под глазом.

- Ваши снимки уже и так по всему интернету. Вы там на коленях перед полицией стоите...

- Эй, что ты говоришь, ингуш никогда на колени не встанет. Сам посмотри: мы там просто на полу лицом вниз лежим, - обстановка становилась предгрозовой. Вокруг меня собралось уже с десяток горячих «рудознатцев».

Эти кадры разошлись по соцсетямФото: СОЦСЕТИ

- А зачем стреляли в окна?

- Не мы стреляли, тут много под окнами разных людей ходит. Это вообще не мы стреляли!

- Еще скажите оружия у вас не было?

- Травматическое оно. Вот лицензия, все по закону!

В комнатах нашли пистолеты, «корочки» с флагом России

ДОСТАЛИ ДАЖЕ ВЬЕТНАМЦЕВ

Слухи про 400 задержанных ингушей – это, конечно, байка. В отдел доставили всего 16 человек, да и то разных национальностей. 14-этажное общежитие на полторы тысячи постояльцев – тот еще плавильный котел. Здесь и ингуши, и чеченцы, и дагестанцы, и азиаты, и африканцы. Есть и русские, они в явном меньшинстве. Приезжие из средней полосы предпочитают пусть втроем-четвером, но снимать квартиры.

А вот то, что ингуши в доме студентов «Рудознатцы» правили бал – это правда. По крайней мере, мне о таком на условиях анонимности рассказали местные жильцы. Цитирую: «Дань они не собирают, но ведут себя очень борзо. Любят словесно глумиться, унижать. И поделать никто ничего не может. Как только кто-то дает им отпор, тут же со всего района прибегает толпа их соплеменников и реально начинает всех «щемить».

Даже ректор РГГРУ Вадим Косьянов в разговоре с «Комсомолкой» признал, что в жизни общежития, у части студентов присутствуют проблемы с поведением.

- Да, студенты стали жаловаться последнее время на ингушей, - вздохнул доктор технических наук. - Когда в деканат стали прибегать даже самые терпеливые – вьетнамцы, мы, конечно, попытались привлечь внимание к этой проблеме ингушской диаспоры. Но сами видите, правоохранительные органы среагировали раньше. Задержали и доставили в местный отдел полиции для проверки, по моим данным, 16 человек. Не только ингушей. Среди задержанных были русские и два студента из Африки. У последних обнаружили какую-то траву, которая была похожа на наркотик. Ее отправили на экспертизу, а для одного из иностранцев, который выглядел задумчивым, вызвали "Скорую помощь", чтобы его освидетельствовать на наркотики. Пока их проверяли (второй африканец пытался запереться и смыть наркотики в туалет - прим. авт.), перекрыли переход в учебный корпус (14-ти этажное общежитие на 1,5 тысячи постояльцев связано со зданием университета подземным переходом). Это заставило немного поволноваться студентов, которые спешили на занятия.

- Из-за чего разгорелся конфликт знаете?

- Есть в общежитии несколько человек задиристых. Живут компактно в двух комнатах на втором этаже. Были жалобы, что к ним приходят неизвестные люди, что они проникают в общежитие с улицы через окна. Студенты видели незнакомых людей в туалете с оружием в руках. Потом эта драка, выстрелы. Все это после учебных пар.

Кстати, ректор рассказал, что такая же операция неделей раньше прошла в студенческом общежитии РУДН. Туда, куда на разборки ходили будущие геологоразведчики.

Кухня в общежитииФото: Александр БОЙКО

- А сколько в вашем вузе учится ингушей? – уточняю у Вадима Косьянова.

- Около 80 человек. Это ни много и ни мало. Например, из Чечни и Дагестана у нас по 10 человек, а вот из Таджикистана больше сотни. Для понимания: в вузе учатся 6 тысяч студентов из 50 стран. Никакого национального вопроса быть не может. Даже педагогический состав у нас многонациональный. Один из деканов - этнический таджик. Нет никаких проблем с поведением ребят из Дагестана и Чеченской республики. Последних можно смело всем в пример ставить. Представители Чеченской республики в Москве, когда узнали о задержании студентов примчались первыми. Но вот с представители ингушской диаспоры нам наладить контакт не удавалось.

- Может, вашим студентам не хватает спортивной нагрузки? Выплеснуть эмоции, так сказать.

- Мы поощряем спортивные занятия. У нас очень хорошая база. Нет, дело не в этом. Мне сотрудники правоохранительных органов показали комнаты этих студентов в общежитии. В одной - сейф к полу прикручен, а в нем пистолеты, в другой - тоже «травмат», но уже без сейфа. Да, это не боевое оружие, оно зарегистрировано официально. Но по правилам в общежитие нельзя с собой проносить оружие. И за меньшие проступки лишают право жить здесь: за тараканов в комнате или разбросанные окурки.

- То есть этих троих студентов с оружием теперь выгонят из общежития?

- Будет собрана жилищная комиссия, она и должна принять такое решение. Если полицией будет возбуждено дело, придется решать вопрос об отчислении. К счастью, пока речь об этом не идет. Почему к счастью? Да потому что многие из них уже на последнем курсе. Надеюсь, что нам удастся найти общий язык с ингушской диаспорой и родителями учащихся.

- Какие организационные выводы собираетесь сделать?

- Проблема в том, что частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняет наш институт и общежитие, не имеет полномочий для досмотра личных вещей студентов. Есть все необходимое оборудование, но нет никаких прав у сотрудников. Говорили, что с Нового года столичные ВУЗы начнут охранять сотрудники Росгвардии, которые имеют право досматривать граждан. Это позволило бы избежать ношения оружия в стенах учебного заведения.

Надеюсь, что нам удастся найти общий язык с ингушской диаспорой и родителями учащихся. Поймите, если наши педагоги начнут заниматься воспитанием одних учащихся, то другие недополучат знания. Мы помогаем постигать науки. Именно в этом наше предназначение.

СКОРАЯ ЗЕМЛЯЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Кстати, про ингушскую диаспору. Ту самую, до которой, по словам ректора, не могли достучаться, чтобы повлиять на зарвавшихся студентов. После обысков община проявилась очень быстро.

К вечеру понедельника к «Рудознатцам» стали подъезжать тонированные иномарки. В них родственники, друзья, юристы. Вдруг к подъезду общежития подъехало две кареты «скорой помощи». Один из группы поддержки задержанных давал врачам указания.

- Засвидетельствуйте ему все травмы, - говорил гость. - Смотрите, ему в скулу били молотком. А на затылке - шишки. Все тело в синяках. Током били!

- И зачем же током пытали? – вежливо интересуюсь у мужчины.

- Как зачем? Чтобы признались, что ездили в Ингушетию митинговать.

- Правда ездили? - переспрашиваю одного из студентов.

- А когда? Все на дневном учимся. А еще кто-то предлагает говорить, что ингуши с чеченцами выяснили отношения. А чего нам их выяснять. Не было ничего подобного: мы выясняли отношения с таджиками!

Вторник в геологоразведочном университете обещает быть не легче, чем понедельник. На совещании с участием силовиков и представителей землячеств будет разбор полетов. Ситуацию взял на контроль и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В курсе событий депутаты Госдумы и сенаторы от этой республики.

«Прибежала толпа таджиков, ингуши отстреливались с балкона»: студенческая общага на окраине Москвы живет по законам гор 00:00 00:00

От редакции:

Источник в правоохранительных органах не исключил, что синяки на теле «героев» этого материала появились не после работы сотрудников Росгвардии или же доставки их в полицию, а уже по дороге из околотка в общежитие. Говорят, в ингушской диаспоре провели своего рода воспитательную работу со студентами-залетчиками. Тем более что у некоторых из них родители занимают серьезные посты в различных силовых ведомствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682615" frameborder="0"></iframe> Задержание ингушских студентов в Москве.

РЕАКЦИЯ

Юнус-Бек Евкуров: Строить своих студентов не будем, но в причинах драки разберемся, чтобы ребята не попали под дурное влияние

- Юнус Бек, ну - вот видите, в какой конфликт попали несколько десятков ингушских студентов. Я знаю, что ребята-то ваши в основном смирные, вы за ними присматриваете, ходите на встречи… Что же там случилось? Как так?

- Банально простая ситуация... Повздорили молодые студенты из разных сторон, возник конфликт, в том числе, с участием наших ребят, подрались, перегнули палку, скорее всего. Ну, это сейчас разбираются, по заявлению одного из оппонентов. Ребят забрали в полицию... Там не только ингуши, там и другой национальности ребята есть. Разобрались, отпустили... (подробности)

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