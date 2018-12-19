Зачем банкам кэшбэк?

Вопрос:

- В последний год все банки стали предлагать карты с кэшбэком. Причем очень много щедрых условий – до 10–25% от суммы покупки. Зачем это банкам? В чем подвох? Разъясните, пожалуйста.

Андрей, 37 лет (Москва)

Отвечает Юлия Маторина, руководитель по развитию банковских карт и программ обслуживания Промсвязьбанка:

Что такое кэшбэк?

Начнем с того, что кэшбэк может быть разным. В классическом варианте кэшбэк – это когда банк возвращает держателю карты деньгами часть суммы покупки, совершенной по карте. Сейчас понятие кэшбэк стало пониматься шире: банки могут возвращать не деньги, а начислять мили, бонусы, рубли и прочие различные благодарности в процентах от совершенных транзакций. Если это не начисление «живыми» деньгами, то потратить бонусы также можно различными способами: обменять на рубли либо потратить в каких-то определенных магазинах, по определенному курсу, а также обменять на скидку. В обоих случаях это называется кэшбэком и может быть очень выгодным для клиента.

Зачем это банку?

Банк готов платить за лояльность клиента. Ведь если карта выгодная, он, скорее всего, будет пользоваться ею как можно больше. Рассчитывая на кэшбэк, клиенты будут переводить в выбранный банк свою зарплату и пользоваться прочими услугами банка, например, открывать вклады или брать кредиты. Да еще и заработает «сарафанное радио». Клиенты порекомендуют классный продукт своим друзьям, коллегам, а это является бесплатной рекламой. Конкуренция между банками очень высока, поэтому дополнительные преимущества, фишки, дающие выгоду клиентам, становятся необходимым условием.

Но условия бывают уж очень щедрые. В чем выгода?

Кэшбэк выгоден для банка, иначе банки не пользовались бы этим инструментом.

Во-первых, клиенты не снимают наличные, а расплачиваются картой, а за проведение безналичных операций банк получает дополнительные комиссии от платежных систем.

Во-вторых, средства, лежащие на счетах клиентов, банки могут использовать для получения дополнительной прибыли.

И в-третьих, банк может взаимодействовать с разными торговыми точками, в которых клиент за покупки будет получать повышенный кэшбэк, который можно потратить также только в этой точке. Для магазина это увеличение оборота, среднего чека, количества покупок, а значит, и прибыли, а для банка – повышение лояльности клиента и интересный продукт для клиента. Расходы на кэшбэк в данном случае оплачивает торговая точка, а банк не платит ничего. Также у банка могут быть магазины-партнеры или даже целая партнерская сеть. За покупки в этих магазинах клиентам дается космический кэшбэк до 50%. Магазин готов давать за покупки по картам банка скидку за свой счет. Это может быть нужно для раскрутки и создания потока новых клиентов.