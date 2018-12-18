Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Я сам критикую действующую власть!»

За громкими выборами губернатора Приморья, растянувшимися с сентября по декабрь, следила вся страна. Они погрузили нас в новую политическую реальность. На регион, показавший строптивость, свалился денежный ливень и статус нового центра Дальневосточного федерального округа. Причем, победитель этих выборов не стеснялся ругать Москву. Мы поговорили с только что избранным губернатором Приморья Олегом Кожемяко (который до этого успел поруководить еще тремя регионами - Корякским округом, Приамурьем и Сахалином), почему он выбрал такую тактику, и что он будет делать дальше.

«НЕКОТОРЫЕ ДУМАЮТ, ГДЕ НАВРЕДИТЬ, ПОДНАПАКОСТИТЬ»

- Олег Николаевич, предыдущие выборы губернатора Приморья были отменены из-за массовых фальсификаций. Но до сих пор нет ни уголовных дел, ни даже проверок. Получается, что главы избирательных комиссий, подделывавшие результаты прошлых выборов, спокойно и безнаказанно провели и эти?

- Я не участвовал в тех выборах и абсолютно не имею к ним никакого отношения. У меня другая команда и другие люди, которые со мной работают, мне помогают. Мы абсолютно не опираемся на старую команду. А про избирательную систему – я же не в курсе, что и как тут было. Тут (между бывшим губернатором Тарасенко и коммунистом Ищенко, - авт.) обоюдные претензии. Пусть они сами разбираются.

- Вы доверяете избирательной системе?

- Я всегда проходил выборы без нарушений. Всегда есть мелкая суета. Кто-то пытается что-то подвернуть, кто-то пытается под кого-то подработать. Но это ни на что абсолютно не влияет. Это некоторые думают, как себя проявить с той или иной стороны. Где-то навредить, где-то поднапакостить. Но это несущественно. Люди в Приморье достаточно зрелые. Ясно и четко отделяют, где ложь, а где правда.

«ДЕНЬГИ НАДО БРАТЬ ПО МЕРЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- Москва выделила фантастически много денег краю в последние месяцы. Это было сделано планово или чтоб помочь вам на выборах?

- Мы проинформировали центр о ситуации в здравоохранении. Она была очень тяжелая. И остается таковой. И кредиторка впереди, и Новый год. Почему нельзя было сообщить ранее? Власть (предыдущая, – авт.) должна была обратить внимание на эти проблемы. Мы сообщили федеральному центру, и нам просто в этом вопросе помогли. Помогли с оборудованием, с «кредиторкой». А остальные денежные средства мы брали из своего бюджета. Есть программы, которые касаются берегоукрепления, дамб, программа по чистой воде. Москва нас поддержала по увеличению финансирования, на тот объем, с которым мы справимся. Тут надо брать по мере своих возможностей.

Согласно данным избиркома, Кожемяко набрал 61,88 процента голосов избирателей.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Получается, чтобы получить большие деньги от федерального центра, народу надо устроить политическую бучу и тогда федералы наконец раскошелятся ?

- Эту психологию формируют те, кто руководит субъектами. Если ты ничего не делаешь для тех целей, на которые ты поставлен, то население начинает реагировать прежде всего на власть. Власть, которая ничем не занималась предыдущие годы. Федеральный центр готов помогать. И готов запускать программы. Но сегодня даже те денежные средства, которые выделены, мы не осваиваем.

«КАКОЙ Я КАНДИДАТ ИЗ МОСКВЫ?!»

- В Приморье сильны антимосковские настроения?

- Население не разделяет, чья это власть. Плохо – значит, плохо. Значит, власти нет. Это происходит с головы края. Не может федеральный центр смотреть за тем, что нет участкового врача в каком-то районе. За этим должен край смотреть. И принимать решения, как сделать так, чтобы врач туда поехал, чтобы там было оборудование.

- Подождите, но вы возглавляли, мягко говоря, небогатую Амурскую область и знаете, что такое федеральное недофинансирование.

- Но все равно работать нужно. Да, в Амурской области была более сложная ситуация - мы столкнулись с модой на оптимизацию... Но мы реализовывали программу сердечнососудистых отделений, строили перинатальный центр. Старались выправить ситуацию, чтобы наши ребята оставались на территории. Приморье - это юг Дальнего Востока. Но люди отсюда все равно пока уезжают, не остаются к сожалению...

- Эти выборы скептики расценивают так - Москва продавила своего кандидата. Есть от них такой флер.

- Флер нужно создавать оппонентам. А что им еще создавать? На что опираться? Как им еще вызывать раздражение у людей – мол, вон кандидат из Москвы. Я родился здесь и вырос. Здесь моя родина, здесь мой сын. Какой я кандидат из Москвы?! Абсолютно никакой. Я себя уверенно чувствую при любых обстоятельствах здесь, на этой земле. А чем еще им (оппозиции – В.В.) оперировать? У них же почвы под ногами не осталось. Я сам критикую действующую власть.

«ТЫ ОБРАТИСЬ КО МНЕ, ЕСЛИ НЕТ ГОРДЫНИ»

- Вы критикуете Москву?

- Я не Москву критикую, я критикую власть, которая здесь была. Самая лучшая платформа – критиковать меня, критиковать, что назначенец из Москвы. А что им еще остается делать?

- Одолели бы вы «победителя» отмененных выборов - коммуниста Ищенко, тогда бы к вам не было вопросов.

- Мне это абсолютно малоинтересно. Если бы Ищенко хотел участвовать в выборах, он бы участвовал. С чем бы он выступал? Критика местных властей? Я сам их критикую. Социальные проблемы, о которых надо не просто говорить, а реально решать принятием законов и финансированием? Это тоже мы. С чем ему было идти к людям?!

- То есть вы сейчас на его электоральном поле?

- Я на поле людей, это поле народа, который живет здесь. И я знаю эти проблемы. Самый лучший ход для оппонентов – тихо по-английски уйти. А кто тебе мешал собирать подписи? Кто тебе мешал обратиться ко мне? Я готов был помогать Ищенко. Ты обратись, если тебе важно участие. Если нет гордыни. Это самая выгодная позиция – сделать себя обиженным. Пусть он разбирается со своей партией. Где его платформа?

- Протест.

- Какие пути решения протеста? Давайте все развалим. А потом что? У нас грамотный народ в Приморье. У нас здесь было 14 вузов. Здесь высокий потенциал у людей. Спросят: а дальше что? Какие шаги ты предлагаешь в здравоохранении, в образовании? В поселках, в благоустройстве? Возьми и ответь. Чтобы дети кушали, чтобы зарплата была нормальная.

Олег Кожемяко: "Я не Москву критикую, я критикую власть, которая здесь была". Фото Александр ХИТРОВ

«НАСЕЛЕНИЕ СТОСКОВАЛОСЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ»

- Это правда, что вы инициируете выборы мэров?

- Я направил письмо в законодательное собрание в наше. Уверен, что его рассмотрят. Мы должны предоставить такое право. Где-то они нужны – открытые выборы. Население стосковалось по настоящему волеизъявлению.

- Политологи говорят, что с Владивостока для России началась новая политическая реальность – теперь кандидатам от власти придется всерьез сражаться за свои посты.

- Я думаю, что сейчас сложный период для Владивостока, для края. Надеюсь, что он пройдет.

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Улыбаться необходимо – три дня до голосования.

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