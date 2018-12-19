Ани Лорак: «Бывало, хотелось крикнуть человеку: «Перешагни через меня, главное, чтобы тебе было хорошо и удобно, я потерплю!» Теперь с этим покончено»

Уходящий 2018 год Ани Лорак, думаем, запомнит надолго. Певица узнала об измене супруга, подала на развод, смогла договориться с Муратом Налчаджиоглуей, как дальше воспитывать общую дочь, запустила новое шоу и провела большой гастрольный тур. А еще стала членом жюри нового «Голоса».

Однако, несмотря на все профессиональные достижения артистки, поклонников волновало одно: как она справляется с личной драмой? Этот вопрос звезда старалась обойти стороной. И только на днях в интервью «Каравану историй» артистка впервые призналась, как сильно изменил ее этот год.

«Я сказала иллюзиям: «Прощайте». Это первое, что во мне изменилось. Второе — перестала быть жертвой. Корни жертвенности, как всегда, в детстве. Ребенком стремилась всех спасать, помогать. Свои интересы — на двадцать пятом месте. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать. Любовь — не жертва, а обоюдное желание поступать так, чтобы другому было хорошо» — призналась Лорак в интервью журналу.

Певица впервые осознала, что не нужно удерживать отношения, у которых нет будущего. Если все рушится, надо уходить.

«Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка, — уверена Лорак. — Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю». Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей... Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает!»

Напомним, певица и турецкий бизнесмен познакомились в одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед заКаролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. У супругов родилась дочь София. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже, в Киеве, открыв свое дело на деньги жены. И долгое время главным добытчиком в доме оставалась Лорак. Собственно, именно на ее инвестиции супруг открыл рестораны в Киеве и стать впоследствии обеспеченным человеком.

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