Беременная Мария Порошина придумала жениха-иностранца и сама оплатила роддом

Мария Порошина сейчас на девятом месяце беременности: в начале января актриса родит сына. Кто станет отцом пятого ребенка Порошиной? По словам звезды сериалов, ее избранник - иностранец, а мама актрисы обмолвилась: «Знаю, что он испанец...» Однако «КП» выяснила: на самом деле иностранного жениха придумали, чтобы закрыть вопрос с отцом ребенка. Порошина сама обеспечивает детей и оплачивает клинику, где родится ее сын.

Муж устраивал дебоши

В ноябре Мария отдохнула на Кип­ре, где отпраздновала 45-летие. Актриса прекрасно переносит беременность, поэтому и отправилась в путешествие. Кипр - любимое место отдыха ее семьи. Именно сюда она выво­зила экс-супруга актера Илью Древнова, чтобы отвлечься от рутины и побыть с ним наедине хотя бы пару дней без детей. Сейчас Порошина вернулась в Москву и занимается покупкой всего необходимого для малыша. Актриса сделала перерыв в работе и много времени проводит с дочками. Через месяц после родов Мария продолжит играть в антрепризных спектаклях, ведь ей надо кормить большую семью.

«Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни, и как жене, и как матери, возможности сохранить очаг, невзирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия», - рассказала на своей странице в социальных сетях актриса.

Порошина и Древнов прожили 17 лет, развод оформили минувшим летом. 41-летний Илья разрыв комментировать отказывается по понятным причинам: именно он виноват в развале семьи.

Илья Древнов часто давал повод для семейных ссор, но каждый раз вымаливал прощение. Фото: facebook.com

- Илья 20 лет служит в театре «Современник», изредка снимается в полном метре, но это незаметные роли. Случается, играет в антрепризе. Обеспечивала семью Маша, она всем руководила, она купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом. Илье ничего не было нужно, он возражал, когда Маша планировала их третьего общего ребенка, - рассказала нам знакомая Порошиной и Древнова.

Сама Порошина не скрывала, что Древнов не хотел большую семью: «Когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Детей надо прокормить». Забеременеть четвертым ребенком Порошина не могла пять лет, а когда счастливое событие случилось, продолжила много работать. В одном из регионов, где проходили гастроли, актрисе стало плохо, и она чуть не потеряла ребенка. «Из-за стрессов, перелетов...» - говорила Маша. Но все обошлось, и на свет появилась Глафира.

Еще год назад Порошина говорила, что не прочь родить и пятого ребенка. Ее подруги-актрисы рассказывают, что Маша уверена: роды омолаживают, тонизируют женский организм.

Скандалы с мужем у актрисы случались часто. «Проблемы начались давно. Мы несколько раз сходились и расходились», - не скрывала артистка. Мама Порошиной, заслуженная артистка Наталья Красноярская, признавалась, что Древнов устраивал дебоши:

- Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и не только я, и Гоша Куценко приезжал, и мы как-то наводили порядок в доме. Гоша - настоящий мужчина, ответственный за всех, - рассказывала она журналистам.

Всякий раз, когда Мария выгоняла из своего дома мужа, он вымаливал прощения и возвращался.

А папа кто?

Древнову многое сходило с рук, поэтому он не рассчитывал, что очередная ссора закончится официальным разводом. Еще весной он предпринимал попытки вернуть жену - умолял Машу дать ему еще один шанс. В апреле Порошина узнала о том, что беременна, а в конце июня подала на развод.

«Комсомольская правда» первой сообщила о беременности Марии Порошиной. Тут же появились слухи о возможном отце ребенка. Называли разные фамилии - кто-то предположил, что им может быть давний друг Порошиной и партнер по спектаклю Ярослав Бойко (актер воспитывает двух детей в браке, кроме того, Евгения Добровольская растит от него внебрачного сына).

- Все эта полная чушь. Маша не рассказывает об отце ребенка, держит интригу. Но это точно не Бойко! - сообщили нам на съемочной площадке сериала «Челночницы», где снималась беременная Порошина.

- Маша избегает разговоров от отце ребенка. Конечно, это не Ярослав Бойко и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши, - рассказала «КП» близкая знакомая актрисы.

После того как в отцы ребенка Порошиной записали Ярослава Бойко, актриса написала на своей странице в Инстаграме: «Жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), ни малейшего отношения не имеет...»

В окружении актрисы говорят, что версию с иностранцем Порошиной подсказал ее друг и отец старшей дочери Гоша Куценко. Мол, если придумать, что мужчина живет за границей, то пресса перестанет искать его. Мама Марии поддержала интригу: «Знаю, что он испанец, но незнакома с ним. Это ее дело».

Единственный мужчина, который поддерживает сейчас Порошину, - ее бывший муж Гоша Куценко. На недавней презентации своего музыкального альбома Гоша подтвердил: «Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию».

Управляться с детьми Порошиной помогают три няни. Трудятся они посменно, в доме всегда находятся две женщины: одна занимается Глашей, другая Симой и Груней. Помощницы работают в семье уже много лет, Порошина смело доверяет им детей. Рожать актриса решила в популярном у звезд перинатальном медицинском центре, где появились на свет ее дочки. Роды класса люкс в этом роддоме стоят в среднем 780 тыс. руб.

СПРАВКА «КП»

У Порошиной четыре дочери. Старшая - 22-летняя Полина (от актера Гоши Куценко) выучилась на актрису и живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским. Трех младших дочерей Мария родила от Древнова: 13-летнюю Серафиму, 8-летнюю Аграфену и 2-летнюю Глафиру.