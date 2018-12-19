Самый большой в мире аэростат, на котором Федор Конюхов поднимется в стратосферу, успешно прошел проверку

В английском городе Бристоль состоялось тестовое наполнение самого большого в мире теплового аэростата "Россия №1". Именно на этом летательном аппарате путешественник Федор Конюхов планирует совершить рекордный полет в стратосферу на высоту 25 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682901" frameborder="0"></iframe> Тепловой аэростат "Россия" успешно протестирован в Бристоле.

Такой шар способен поднять в воздух более 300 человек

Аэростат представляет собой огромный воздушный шар объемом 100 тысяч кубических метров, который способен поднять более 300 человек. На его поверхности изображены государственный флаг России и флаги всех субъектов нашей страны.Также в конструкцию входит герметичная капсула пилота, которая должна будет защитить путешественника от перегрузок, ведь на высоте 20 км межтканевая жидкость организма в человеческом теле может просто закипеть, что приведет к немедленной гибели.

Тестирование, которое прошло накануне в одном из ангаров компании Cameron Ballons, подразумевало наполнение оболочки шара холодным воздухом с помощью специальных вентиляторов. Вся операция заняла 3,5 часа и позволила подтвердить прочность внутренних соединений, правильность пошива и эффективность работы системы управления парашютным клапаном.

Самый большой в мире аэростат, на котором Федор Конюхов поднимется в стратосферу, успешно прошел проверкуФото: Facebook

Федор Конюхов готовит новый рекорд

По словам Родиона Шеина - члена правления благотворительного Фонда святителя Луки Войно-Ясенецкого, аэростат должен быть сдан уже в середине января 2019 года, а в конце марта-начале апреля вся конструкция будет доставлена в Австралию, где пройдет тренировочный полет. После этого шар отвезут в Россию, и уже там будут поставлены первые рекорды и осуществлены уникальные перелеты.

Так, например, в планах Федора Конюхова достичь высоты в 25 км. Действующий мировой рекорд высоты для теплового шара принадлежит индийскому пилоту Виджайпату Синганья и был установлен в ноябре 2005 года. Тогда индусу удалось подняться на высоту более 21 тысячи метров. Согласно правилам, претендент на новый рекорд должен улучшить данный результат на 3%. Следовательно, россиянину нужно будет подняться минимум до 21 658 метров, сообщается на сайте путешественника.

Герметичная капсула должна будет защитить путешественника от перегрузок

После же того, как полеты будут завершены, а рекорды поставлены, оболочку аэростата поделят на памятные сувениры. Флаги всех 85 субъектов России торжественно передадут властям регионов.

Презентация полета Федора Конюхова в стратосферу.

Сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года на Керченским проливом пролетела уменьшенная копия гигантского аэростата. Шар объемом аэростата 4 тыс. куб. метров также был украшен флагами России и ее субъектов.

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