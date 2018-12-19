2018-12-19T11:19:38+03:00
Наука

Самый большой в мире аэростат, на котором Федор Конюхов поднимется в стратосферу, успешно прошел проверку

Именно на этом летательном аппарате известный путешественник взлетит на рекордные 25 километров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В планах Федора Конюхова достичь высоты в 25 кмВ планах Федора Конюхова достичь высоты в 25 км
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В английском городе Бристоль состоялось тестовое наполнение самого большого в мире теплового аэростата "Россия №1". Именно на этом летательном аппарате путешественник Федор Конюхов планирует совершить рекордный полет в стратосферу на высоту 25 километров.

Тепловой аэростат "Россия" успешно протестирован в Бристоле.

Такой шар способен поднять в воздух более 300 человек

Аэростат представляет собой огромный воздушный шар объемом 100 тысяч кубических метров, который способен поднять более 300 человек. На его поверхности изображены государственный флаг России и флаги всех субъектов нашей страны.Также в конструкцию входит герметичная капсула пилота, которая должна будет защитить путешественника от перегрузок, ведь на высоте 20 км межтканевая жидкость организма в человеческом теле может просто закипеть, что приведет к немедленной гибели.

Тестирование, которое прошло накануне в одном из ангаров компании Cameron Ballons, подразумевало наполнение оболочки шара холодным воздухом с помощью специальных вентиляторов. Вся операция заняла 3,5 часа и позволила подтвердить прочность внутренних соединений, правильность пошива и эффективность работы системы управления парашютным клапаном.

Самый большой в мире аэростат, на котором Федор Конюхов поднимется в стратосферу, успешно прошел проверку Фото: Facebook

Самый большой в мире аэростат, на котором Федор Конюхов поднимется в стратосферу, успешно прошел проверкуФото: Facebook

Федор Конюхов готовит новый рекорд

По словам Родиона Шеина - члена правления благотворительного Фонда святителя Луки Войно-Ясенецкого, аэростат должен быть сдан уже в середине января 2019 года, а в конце марта-начале апреля вся конструкция будет доставлена в Австралию, где пройдет тренировочный полет. После этого шар отвезут в Россию, и уже там будут поставлены первые рекорды и осуществлены уникальные перелеты.

Так, например, в планах Федора Конюхова достичь высоты в 25 км. Действующий мировой рекорд высоты для теплового шара принадлежит индийскому пилоту Виджайпату Синганья и был установлен в ноябре 2005 года. Тогда индусу удалось подняться на высоту более 21 тысячи метров. Согласно правилам, претендент на новый рекорд должен улучшить данный результат на 3%. Следовательно, россиянину нужно будет подняться минимум до 21 658 метров, сообщается на сайте путешественника.

Герметичная капсула должна будет защитить путешественника от перегрузок

Герметичная капсула должна будет защитить путешественника от перегрузок

После же того, как полеты будут завершены, а рекорды поставлены, оболочку аэростата поделят на памятные сувениры. Флаги всех 85 субъектов России торжественно передадут властям регионов.

Презентация полета Федора Конюхова в стратосферу.

Сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года на Керченским проливом пролетела уменьшенная копия гигантского аэростата. Шар объемом аэростата 4 тыс. куб. метров также был украшен флагами России и ее субъектов.

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