Зима, холода - ловим рыбку из пруда: Как я зимой рыбачил в Москве

Ноги мои окоченели минут за двадцать. Впрочем, как и руки. Плечи. И голова.

Согласитесь, это довольно странное занятие - сидеть на 15-градусном морозе с удочкой как у Карлсона и, словно чукотский шаман, водить ею вверх-вниз, вверх-вниз... Так меня научили. Сказали, что с рыбой надо играть.

С берега, со спасательной станции, каждые пять минут доносятся сообщения, которые, как и погода, очень бодрят:

- Уважаемые отдыхающие! Не забудьте! В ледяной воде человек способен прожить десять минут. Желаем вам приятного отдыха и хорошего настроения.

Если не верите, сходите на Большой Садовый пруд. Только берите с собой не мормышку (это крючок, на который нужно насаживать мотыля), а чертика. Для него никакой наживки не нужно. Вместо неё на три крючка надеты яркие бусинки. И стоит - 200 рублей. Зимняя рыбалка, надо заметить, дешевле, чем летняя.

- Ну что ты его жамкаешь как девку?! - услышал я за спиной.

Это был рыбак Матвей Семенович, который стал рыболовом ещё при царе Горохе.

- Если хочешь поймать хищника, насаживай пучком, - изрёк наставник и смачно незатейливо плюнул.

Это - чертик. Один из плюсов зимней рыбалки - она не столь затратна в плане приманки.Фото: Павел КЛОКОВ

Честно говоря, с этим мотылем сплошное мучение. Уж очень он мелкий и хлипкий. Одно неловкое движение - и от красного червячка остаётся мокрое место.

- И надо постукивать приманкой ко дну, - не унимался Матвей Семёнович. - Ты ведь его чувствуешь?

А я чувствовал только одно. Что ближайшим вечером мне придётся парить ноги и пить «Ингавирин».

Я решил сменить место и двинулся ближе к берегу.

- Если вы идёте по льду группой, - вещал из динамиков радостный голос, - будьте готовы оказать помощь друг другу.

Бур мне дал местный рыбак Николай Панов. Кстати, нет ничего легче, чем продырявливать замёрзший водоём. На это уходит не больше минуты. Сейчас толщина льда на городских прудах - 15 см. Этого более, чем достаточно. Хотя и во время таких сообщений лично мне казалось, что часы мои сочтены. А вдруг я наловлю целую гору рыбы, под которой лёд треснет и заглотит меня вместе с уловом?!

- У вас хотя бы клюёт? - интересуюсь я у Панова.

- Да так, тюкает по-маленьку... Ещё не проснулась, наверное.

Рядом с рыбаком валяется плотвичка детского размера (с указательный палец).

- Летом здесь, конечно, повеселее, - рассказывает Николай. - Есть и карп, и карась, и щука, и судак, и линь. Мужики даже черепах вылавливали.

Неподалёку от нас ещё один рыбак-любитель поставил палатку. Я заглянул в неё и обмер. Мужик лет сорока, видимо, нервничал и так накурил внутри, что хоть топор вешай. Перед ним зияли пять одинаковых лунок. И в каждую была опущена леска.

- Это обыкновенная мормышка, - рассказал мужик. - Это безмотылка. Живая наживка ей не нужна. Это два чертика. А это коза. У неё по два крючка.

- Ещё бы клевало, - упадническим голосом сказал я и вернулся к своей лунке.

Она, пока я разгуливал, успела замерзнуть.

- Человек может прожить в ледяной воде не больше десяти минут, - напомнил знакомый голос. - Будьте готовы прийти на помощь...

Тем временем на помощь ко мне пришёл Матвей Семёнович. Он принёс подкормку, купленную в магазине. Я вцепился глазами в этикетку. И вслух прочитал:

- Консервированный опарыш чудодейственной силы с содержанием мотыльно-червячного экстракта.

Семёныч довольно кивнул. Хотя скоро и стало ясно, что рыба плевала на этого опарыша с самой высокой колокольни. Плевала - и растирала.

Следующее место я выбрал с умом. Недалеко от берега (ближе к Большой Академической улице) я заметил несколько замёрзших лунок и три брошенных рыбки (они закоченели почти также как я).

Значит, клевало!

Ещё минут через десять ко мне подошёл Семеныч и, увидев у меня под ногами ершиков, округлил глаза. Я не признался, что это чужой улов. Я задел чувства бывалого рыбака. Потому что я не мог победить!.. У меня даже не было рыбацкого ящика. Я сидел перед лункой, как мытищинский пацан, на корточках. Я не знал, что такое эхолот! (Это прибор, способный обнаружить место стоянки косяков рыбы).

В общем, Семёныч снова сплюнул и ушёл.

Рыбак Николай Панов и его уловФото: Павел КЛОКОВ

А ЧТО В ПОДМОСКОВЬЕ

Ну ладно я. В очередной раз сел в лужу (точнее, в пруд) и ничего не поймал.

Но профессиональные рыбаки ездят все-таки в Подмосковье. Такие, например, как Владимир Солопов. Он, между прочим, чемпион мира по ловле голубого марлина (да, такая рыба тоже есть).

О своих излюбленных местах вам никакой рыбак не расскажет, - улыбается Владимир. - Но основные водоемы, где много рыболовов, общеизвестны. Это, в первую очередь, водохранилища. Рузское. Озернинское. Можайское. Яузское. Там есть лещ, судак, окунь, щука. Лёд уже окреп и вполне безопасен.

По словам Солопова, рыбакам всегда очень не терпится открыть зимний сезон. В этом году они полезли на лёд , когда тот был всего 3 см толщиной. Один человек поплатился жизнью, утонув на Тростенском озере.

Водоемы усыпаны рыбаками (по данным Росрыболовства, в столичном регионе их больше миллиона).

Некоторые предпочитают ловить в открытой воде (как летом). Например, Клязьма замерзает редко (только в очень суровые морозы). И в неё неплохо побросать спиннинг. Клюнуть может и щука, и налим, и судак.

- Вообще рыбалка напоминает сбор грибов, - рассказывает Солопов. - Может не клевать даже в самых благоприятных условиях. Я пытался вывести формулу успеха, но у меня не получилось. Предположим, что сегодня высокое атмосферное давление. Я еду на Пестовское водохранилище. И там у меня клюёт судак. В тот же день я отправляюсь на Озернинское водохранилище. И там судака уже клещами из воды не вытянешь.

Короче, это как с икотой, в которой пытался разобраться Веничка Ерофеев. Полная непостижимость.

Но некоторые приметы все же работают. Скажем, во время снегопада всегда хорошо идёт плотва. Проверено.

НА ЧТО ЛОВИТЬ

Щука - балансиры и вертикальные блесна

Подлещик, плотва, голавль, елец - безнасадка (просто на голый крючок)

Окунь, плотва, ерш - мотыль

КАКИЕ ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕЛОВ

Оказывается, по закону слишком много рыбы ловить нельзя. За сутки один человек может унести не больше 5 кг. Если вы поймали свыше 5 кг, то штраф составляет (за каждую рыбу):

судак - 3305 рублей

угорь речной - 3452 рубля

жерех - 685 рублей

белый амур, толстолобик, сом пресноводный, сазан, карп, щука - 925 рублей

плотва, елец, карась, голавль, окунь - 250 рублей

Такие штрафы (за каждую рыбу) положены, если вы рыбачите в неположенном месте (там должны быть таблички «рыбалка запрещена»), во время нереста (временные ограничения можно посмотреть на сайте fish.gov.ru) и если некоторая рыба маленького размера (ее нужно отпустить обратно в водоём).

РЫБУ КАКОГО РАЗМЕРА МОЖНО ЗАБИРАТЬ С СОБОЙ

Если длина меньше нормы, улов следует отпустить в воду.

Судак - 40 см

Лещ - 25 см

Щука - 32 см

Налим и сазан - 40 см

Голавль - 20 см

Язь - 25 см

КСТАТИ

В отдельных случаях наказание за неправильную рыбалку может быть уголовным (например, за браконьерство).

КОГО НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ

Берш, стерлядь, чехонь, подуст обыкновенный, европейский хариус, русская быстрянка, синец, обыкновенный подкаменщик, белоглазка.

РЫБНЫЕ МЕСТА ПОДМОСКОВЬЯ

Клязьминское водохранилище

Пироговская водохранилище

Можайское водохранилище

Рузское водохранилище

Истринское водохранилище

Пестовское водохранилище

Тростенское озеро (Рузский район)

Яузское водохранилище

Река Пахра (ниже Подольска)

Река Ока (на юге области)

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