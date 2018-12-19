2018-12-19T16:23:40+03:00
В мире

Марин Ле Пен приедет в Крым

В Париже проходит презентация V Ялтинского международного экономического форума
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Андрей Назаров пригласил Марин Ле Пен и ее супруга Луи Алио (на фото справа) в Крым. Фото: пресс-служба ЯМЭФ.Андрей Назаров пригласил Марин Ле Пен и ее супруга Луи Алио (на фото справа) в Крым. Фото: пресс-служба ЯМЭФ.
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В Париже в эти дни ньюсмейкеры не только «желтые жилеты», но и крымчане - в столице Франции сейчас проходит презентация V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Делегация связанных с Крымом бизнесменов налаживает деловые контакты с французскими коллегами и политиками из партий «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен) и «Вставай, Франция».

- Никакого отчуждения мы не чувствуем - наоборот, видим у французов заинтересованность. Мы встретились сегодня с руководством «Национального объединения», обсудили отмену антироссийских санкций - данная партия последовательно за это выступает. Марин Ле Пен приняла приглашение посетить весной Крым, где пройдет наш юбилейный форум. Она и ее супруг, вице-президент партии Луи Алио, подчеркнули, что Крым российский, переговоры нужно вести, уже отталкиваясь от этой точки зрения. И думать, как снять напряжение вокруг этой ситуации, - рассказал в среду «Комсомолке» сопредседатель «Деловой России», председатель правления Фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров.

- После проигрыша на президентских выборах Ле Пен, казалось, ушла в тень. Сегодня, по вашим ощущениям, ситуация изменилась?

- Да, ее рейтинг выше, чем у президента Макрона - 27% против 25%. У нее есть все основания для того, чтобы стать фаворитом, - полагает Назаров.

Напомним, в октябре в ходе визита руководства Крыма в Дамаск приглашение на Ялтинский форум получил другой вип-гость - президент Сирии Башар Асад.

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