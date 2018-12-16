Прозрели: французы не нашли русского следа в протестах "желтых жилетов"

Обвинения как всегда бегут впереди улик и доказательств. Однако сейчас французские спецслужбы вынуждены признать, что к длящимся уже месяц протестам "желтых жилетов" Москва отношения не имеет. Вопреки недавним утверждениям собственных властей ни Главное управление внешней безопасности, ни Главное управление внутренней безопасности Франции установить факт "прямой причастности России к распространению фейков или заговорщических слухов" не смогли.

- На сегодняшний день их (русских. - Ред.) причастность к движению не установлена, - заявил в воскресенье газете Le Journal du Dimanche источник во французских спецслужбах. Правда, добавил, что итоги еще не окончательные.

По его словам, Россия теперь может поддерживать французских оппозиционеров и националистов на весенних выборах в Европарламент. Но доказательств нет. Впрочем, как и всегда.

Напомним, массовые протесты вспыхнули 17 ноября из-за повышения цен на бензин и сопровождаются погромами, поджогами и столкновениями с полицией. На этом фоне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что власти ведут расследование о причастности к этому России. Кремль в ответ назвал это клеветой.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Не нашли того, чего и быть не могло"

- Что сказать? Рад, что не нашли того, чего и быть не могло. Это показывает, что во Франции есть здравые и конструктивные силы, которые не идут на поводу у заокеанских истеричных политиков, готовых списывать свои проблемы на "российский след" и якобы наше вмешательство. Спекуляции вокруг "российской агрессии", очевидно, не проходят. Очень надеюсь, что ситуацию во Франции удастся урегулировать. В России заинтересованы в развитии самых тесных отношений с Пятой Республикой.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Редакция Би-Би-Си «требует крови» и ищет «русский след» в парижских протестах

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КОММЕНТАРИЙ

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В министерстве иностранных дел РФ заявили о намерении обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с сообщениями о попытках британской вещательной корпорации Би-би-си доказать якобы причастность России к протестам во Франции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в данном случае речь идет «не о двойных стандартах и не об ангажированности, а о прямой пропаганде» (подробности).

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