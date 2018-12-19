Московская клиника, где после пластической операции едва не умерла пациентка, работала без лицензии

Об этой истории «Комсомолка» подробно писала на днях. 25-летняя Каролина Саркисян в ноябре решилась на ринопластику - операцию по изменению формы носа. Выбрала клинику «Сфера». Операция, казалось, прошла нормально. Однако затем у молодой женщины начались проблемы. Каролина рассказывала в интервью «КП», что не могла заснуть, поэтому медсестра клиники дала ей четыре таблетки феназепама - это очень сильное снотворное. Когда Саркисян начала бредить и начала терять сознание, сотрудники «Сферы» вызвали скорую помощь. Пациентку увезли в Первую Градскую больницу. Следующие несколько недель врачи боролись за жизнь Каролины. Домой ее выписали только на днях.

Несколько дней назад арестовали главврача «Сферы» Гульнару Шах и хирурга Геворга Степаняна, делавшего ринопластику. Анестезиолог - пока под домашним арестом.

Сегодня Росздравнадзор сделал несколько громким заявлений по клинике «Сфера». В ходе проверки нашли грубые нарушения. Деятельность клиники приостановлена.

- Клиника оказывала медицинскую помощь по профилям «пластическая хирургия», «онкология», «анестезиология и реаниматология в стационарных условиях», не имея на это соответствующей лицензии, - заявили в пресс-службе ведомства.

Среди самых грубых нарушений - в «Сфере» не было круглосуточного наблюдения за пациентами, которые оставались в стационаре после операций, не было всего необходимого для операций такого уровня медицинского оборудования. А еще здесь использовались лекарственные средства с истекшим сроком годности.

Врачи Первой Градской спасли жизнь Каролине Саркисян, обратившейся в клинику Сфера для пластической операции.

Кстати. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», главврач клиники Гульнара Шах говорила, что у пациентки могла возникнуть аллергическая реакция на один из введенных препаратов. И тут - интересная деталь. Как стало известно, анестезиолог, который сопровождал ринопластику Каролины Саркисян (и который сейчас под домашним арестом), ранее работал в печально известной московской клинике «Медланж». Там, напомним, нынешней весной в течение двух недель скончались сразу три пациентки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Это - срок до 6 лет лишения колонии.

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Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера», пациентку которой после операции госпитализировали с отеком мозга и легких. Под стражу взяли главврача Гульнару Шах и хирурга Геворга Степаняна. Анестезиолога суд решил поместить под домашний арест. (подробности)