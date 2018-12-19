Новый тренер Манчестер Юнайтед: Чем известен Оле-Гуннар Сульшер

18 декабря слухи об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера перестали быть слухами, и английский клуб остался без наставника. Руководство планировало объявить о назначении нового тренера в пятницу, но преданные фанаты вычислили новую «звезду» по постам в Твиттере.

Утром в среду на официальном аккаунте клуба появилось видео, где Оле-Гуннар Сульшер забивает победный гол в ворота Мюнхенской Баварии и выводит «красных дьяволов» прямо к кубку Лиги Чемпионов. Заголовок к видео гласил: «Самая знаменитая ночь в карьере Оле», а сразу за ним следовал подзаголовок: «Сульшер возвращается к нам спустя аж 20 сезонов, после того как впервые взял в руки кубок». Вскоре, правда, запись удалили.

И даже премьер-министр Норвегии подтвердила информацию до официального заявления клуба, пожелав бывшему футболисту удачи в своем аккаунте в Твиттере.

Эрна Сульберг выложила твит (который был оперативно удален), в котором написала:

«Это прекрасный день для норвежского футбола. Удачи с «красными дьяволами», @olegs26_ole».

Сульшера можно по праву назвать легендой клуба "Манчестер Юнайтед". На фото - празднование победного гола в ворота "Баварии", финал Лиги Чемпионов 1999 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сульшер уже тренировал МЮ в 2008 году, это было началом его карьеры как тренера, а в 2010 выиграл с «красными дьяволами» АПЛ. Год спустя он покинул их, вернувшись к истокам - в родной Молде, с которого началась его карьера как футболиста и выигрывал с ними кубок Норвегии три года подряд: в 2011, 2012 и 2013-м году.

Единственным бедственным годом в его карьере был 2014, Кардифф Сити. Сульшер, как и Моуриньо сегодня, познал все прелести увольнения после ужасного выступления команды в Лиге Чемпионов и Чемпионате Англии. После своего увольнения в сентябре 2014 Сульшер ушел на временную должность тренера в юношескую академию футбола, где проработал в период с 2014 по 2016 год, пока вновь не вернулся на должность главного тренера Молде.

Несмотря на то, что Тоттенхемский Маурисио Поччетино и экз-тренер Реала Зинедин Зидан были явными фаворитами в глазах фанатов, руководство клуба в итоге остановило выбор на Оле-Гуннаре Сульшере, фактически «выросшем» в МЮ.

Сульшер забил 126 голов в 366 играх в течение 11 лет игры за Манчестер Юнайтед. Больше всего он запомнился своим победным голом против Баварии в 1999 году в рамках Лиги Чемпионов, когда «красные дьяволы» вырвали волевую победу на последних минутах матча. Всего Сульшер выиграл шесть Чемпионатов Англии и два кубка FA в составе МЮ.

По иронии судьбы, первая игра Манчестера Юнайтед под предводительством Сульшера состоится с Кардифф Сити. «Красные дьяволы» сыграют на выезде и попытаются сократить отставание в 11 очков от соперника.