Литовский заговор. Часть вторая

Есть очень плохая новость из Литвы, которая в то же самое время является хорошей.

Попробую объяснить: в минувший вторник в Вильнюсе был арестован 71-летний гражданин России, уроженец Каунаса Валерий Иванов. В ходе совместной пресс-конференции Прокуратуры и Департамента Госбезопасности Литвы выяснились две сенсационные вещи. Первая: что арестован не он один – а целая группа товарищей, имена которых не называются. Объявлено лишь то, что бывший лидер партии Социалистический Народный Фронт Литвы Альгирдас Палецкис, сидит, оказывается, в литовской тюрьме уже больше месяца! И вторая: все эти люди подозреваются в шпионаже в пользу России! А именно: подозреваемые - как заявил глава Департамента Госбезопасности Литвы Л.Пернавас - собирали материал по поводу событий 13 января 1991 года… «Досудебное расследование показывает, что литовцы постоянно должны быть бдительными, шпионская деятельность не уменьшалась», - важно добавил Пернавас на пресс-конференции.

Бывший лидер партии "Социалистический Народный Фронт Литвы" Альгирдас Палецкис, уже больше месяца находится в тюрьме.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Арестованный Валерий Иванов – председатель Союза русских литераторов и художников Вильнюса. ФОТО http://sojuzrus.lt

Ружье, которое стреляет дважды

От исторических параллелей идет кругом голова. Вы думаете, вспомнился 1937-й? Как бы не так. Чтобы пережить ощущение дежавю вовсе не обязательно жить вечно. Осенью 1991-го года, когда Литва только-только выпорхнула из состава СССР и ей понадобилась мощная версия собственной Истории (которой не было, ибо кроме того, как уничтожением 200 тысяч евреев и 25 тысяч литовцев, поддержавших советскую власть, гордиться ей в 20 веке было нечем – Г.С.) – было все то же самое. Литовская прокуратура сочинила дело о несуществующем госперевороте, включив в число заговорщиков всех, кого на тот момент вспомнила: коммунистов, общественные движения, дружинников и даже Славянский университет. Под госпереворотом подразумевались известные события у Вильнюсских телецентра и телебашни 13 января 1991 года, в результате которых погибло 14 человек. То, что Литва, теоретически объявив себя независимой, находилась тогда в составе СССР и кормилась из госбюджета, никого не волновало. Виноватых назначили согласно существующему тренду: разумеется, это были советские солдаты, бойцы спецназа КГБ и местные русские активисты. Для того, чтобы придать делу больший вес, было придумано дело «красных профессоров», которые якобы совершили этот «госпереворот» с помощью дружинников… Фальшь перла из всех углов, но как бы там ни было – десятки людей получили по приговору и отсидели в тюрьмах. Одним из них был Валерий Иванов, который, получается, сидит теперь по третьему разу за одно и то же обвинение. На этот раз, не умея придумать ничего более оригинального, сыщики будто бы нашли в его квартире ружье... Как у его коллеги по несчастью из Латвии – журналиста Юрия Алексеева. Хоть бы методички им что-ли выдавали разные!

16 января 1991 г. Советские солдаты у здания литовского телецентра в Вильнюсе. ФОТО Завьялов Владимир/Фотохроника ТАСС

Последние свидетели

Спустя примерно 20 лет правда начала вылезать из всех недоштопаных дыр: становилось ясно, что история 1991 года была придумана заранее. Это была первая цветная революция на территории СССР по сценарию американского ученого Джина Шарпа – не просто же так к моменту беспорядков в столицы прибалтийских республик в один и тот же день были направлены журналистские пулы из западных стран. То обнаруживалось, что жертвы были убиты оружием образца 1891 года, которое никак не могло быть на вооружении у советских солдат и милиции. А вот у пресловутых «неизвестных снайперов с крыш» - вполне. То находилась видеозапись, на которой «раздавленная советским танком» девушка Лорета Асанавичуте перед операцией называла свое имя и улыбалась – чего не могло быть по определению. То всплывал результат судебной экспертизы, согласно которой один из жертв – Игнас Шимуленис – был расстрелян из разных видов оружия, включая охотничье… Картина становилась совсем апокалиптической. Первым на это обратил внимание литовский писатель Витатутас Петкявичюс в книге «Корабль дураков», потом – один из отсидевших по этому делу, бывший партийный идеолог Юозас Куолялис. Далее – политик Альгирдас Палецкис, которые в эфире местного радио сказал безобидную фразу «Как теперь выясняется, свои стреляли в своих», которая обошлась ему в три с лишним тысячи евро штрафа. Ну, а автор этих строк – политобозреватель «Комсомольской правды», выслушала всех свидетелей той давней истории и написала книгу «Кто кого предал. Как убивали СССР и что стало с теми, кто пытался его спасти». И вот теперь этих свидетелей посадили в тюрьму, потому что правда о событиях 13 января 1991 года оказалась государственной тайной, разглашение которой приравнивается к шпионажу…

20 января 1991 г. Вооруженные люди на крыше здания Литовского парламента. Бабушкин А./Фотохроника ТАСС

Финал мифоплетения

Почему же я тогда в первом абзаце написала про хорошую новость, если речь идет о лишении свободы? Потому что это ничто иное как официальное признание литовских властей собственной вины за ту давнюю драму: а о чем еще можно думать, если власть устраняет свидетелей? Совсем скоро, 18 февраля 2019 года, будет громкий финал многолетнего литовского мифоплетения: суд объявит приговор 64 бывшим советским гражданам (из них 58 россиян), которых судят заочно за военные преступления. Среди них – маршал СССР Дмитрий Язов и экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов, которым, согласно литовской логике, «светит» пожизненное заключение, публицист Владислав Швед – ему «грозит» 20 лет тюрьмы, калининградский танкист Юрий Мель, который уже три с половиной года сидит в литовских застенках. На фоне истерик уходящей в никуда злобной президентши Дали Грибаускайте и стремительно падающего рейтинга литовского премьера с говорящей фамилией Сквернялис все это, честно говоря, напоминает конвульсию.

P.S.

Как стало известно буквально только что, под давлением общественности и журналистов, Валерий Иванов был освобожден из под стражи и в данный момент находится в посольстве РФ в Вильнюсе.

Ждем информации из первых рук.

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