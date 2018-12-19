Украина собирается в новый поход через Керченский пролив и готова взорвать Крымский мост

На самом деле такие интервью бывают очень полезны - можно при случае предъявить как весомый аргумент в оправданности своих действий. Чтобы никто не задавал глупых вопросов: зачем они открыли огонь по кораблям-нарушителям? Да затем, что никогда не знаешь, чего от украинского командования можно ожидать.

Секретарь украинского Совета по нацбезопасности Александр Турчинов анонсировал новый поход боевых кораблей в Азовское море. В интервью «Би-би-си Украина» он для затравки рассказал, как Киев укрепляет побережье, заявив, что предпринятое усиление позволит не только эффективно противодействовать любым десантным операциям.

- Но и уничтожить любой корабль, грозящий нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, разрекламированный, - похвалился Турчинов.

И дело тут даже не в том, что «разрекламированный мост» надежно прикрыт системами ПВО, а в том, что государственный деятель такого ранга позволяет себе озвучивать, по сути, террористические угрозы. При этом, описывая будущий корабельный поход, Турчинов не скрывает, что ему бы хотелось прикрыться партнерами.

- Было бы логично, чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом, - считает чиновник суверенного государства с «сильнейшей армией Европы». И тут же сетует. - Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей.

Для начала Турчинову стоило бы почитать двустороннее соглашение по Азову, по которому в это внутреннее море без обоюдного согласия России и Украины военные суда третьих стран зайти не имеют права. Если же Киев решит выйти из этого договора, то Керченский пролив и вовсе станет суверенными водами РФ. Со всеми вытекающими.

- А если захватят и представителей НАТО и ОБСЕ? - спросили Турчинова журналисты.

- Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет действовать агрессивно, - уверен «кровавый пастор».

Судя по отсутствию добровольцев, у западных партнеров Турчинова такой уверенности нет. Зато есть мозги.

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