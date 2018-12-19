Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево

Мероприятие для пассажиров и представителей СМИ состоялось в Терминале «B» аэропорта Шереметьево. В качестве почетных гостей в нем приняли участие создатель породной группы Клим Сулимов, судьи РКФ Евгений Купляускас и Юлия Лакатош, доцент кафедры зоологии Российского Государственного Аграрного Университета – Московской Сельскохозяйственной Академии имени К.А. Тимирязева Татьяна Блохина.

Советник заместителя генерального директора – директора департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота Азат Зарипов и заместитель генерального директора компании «Шереметьево Безопасность» Александр Шалов рассказали о применении служебных собак шалаек для обеспечения авиационной безопасности на борту самолета и территории аэропорта, а также об уникальных свойствах породной группы. Затем в ходе показательного выступления собаки продемонстрировали свои умения и навыки.

Шалайки представляют собой межвидовой гибрид ненецкой оленегонной лайки и европейского подвида шакала. Эта породная группа унаследовала лучшие качества своих предков. Шакало-псовый гибрид имеет очень острое обоняние, может эффективно работать в температурном диапазоне от -30° С до +45° С, отличается небольшими размерами и весом, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. По всем этим характеристикам шалайки имеют преимущество перед традиционными породами служебных собак.

Породная группа «шалайка» составляет основу собственной кинологической службы Аэрофлота. Эти собаки с 2001 года участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолетов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью работают 29 человек и 50 служебных собак. Животные ежедневно участвуют в обходах, направленных на обнаружение запрещенных предметов – главным образом взрывных устройств и взрывчатых веществ. Многолетний опыт кинологов Аэрофлота свидетельствует, что живые «детекторы» работают эффективнее, чем современное оборудование для досмотра. Благодаря уникально тонкому обонянию шалайки способны различать до полумиллиона запахов. При этом они мобильны, легко обучаемы и дружелюбны к человеку, что особенно важно при работе в многолюдном аэропорту.

Создателем породной группы является Клим Тимофеевич Сулимов - известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии.

Создателем породной группы является Клим Тимофеевич Сулимов - известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии. Он начал эксперименты по выведению гибрида шакала и лайки в середине 70-х годов прошлого века. Шалаек иногда неофициально называют собаками Сулимова – по имени их создателя. Клим Тимофеевич много лет сотрудничает с кинологической службой Аэрофлота в качестве консультанта. За это время породная группа была значительно усовершенствована: собаки стали более лояльными к людям и мотивированными на поиск.

Стандарт породной группы «шалайка» официально утвержден РКФ. Генетическая структура служебных собак Аэрофлота прошла исследование в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук. Директор Института, академик РАН Вячеслав Рожнов так охарактеризовал этих животных: «Данная породная группа псовых уникальна во многих отношениях, не только генетическом. Она является продуктом кропотливой работы российских ученых и практиков-кинологов. Это позволяет рассматривать шакало-собачьих гибридов как безусловную ценность и достояние российской кинологии и страны в целом».

Уникальные свойства шалаек легли в основу научной разработки Аэрофлота – ольфакторного мониторинга. Эта система разработана, чтобы усовершенствовать процесс кинологических исследований, сделать его объективным и измеряемым. Специально для Аэрофлота российские ученые создали особый программно-аппаратный комплекс. На собаку надевают датчики, которые отслеживают ее реакцию на исследуемые вещества, а специальная компьютерная программа расшифровывает показания. В результате оформляется объективное документальное заключение о наличии или отсутствии взрывчатых веществ на обследуемом объекте.

Одним из вариантов ольфакторного исследования является дистанционный анализ воздушной среды. Он применяется для труднодоступных мест, куда не может проникнуть собака, - например, грузовых контейнеров или технических отсеков самолета. С помощью специального оборудования работники выполняют забор воздуха, а затем доставляют пробы в кинологическую лабораторию для анализа. Острый нюх шалаек способен уловить даже слабый запах целевого вещества на фильтре, через который прокачивался воздух из обследуемого помещения.

Уникальные свойства шалаек легли в основу научной разработки Аэрофлота – ольфакторного мониторинга.

Аэрофлот в 2015 году зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Ольфакторный мониторинг Olfactory Monitoring». Он действителен в отношении пяти классов Международной классификации товаров и услуг, которые касаются разных аспектов использования животных. Также свидетельство на товарный знак «Ольфакторный мониторинг Olfactory Monitoring» получено в семи зарубежных странах – США, Чехии, Азербайджане, Узбекистане, Великобритании, Германии, Японии.

Кинологическая служба ведущей российской авиакомпании регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» получил премию «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». В истории награды это первый случай, когда в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Коммуникационный проект Аэрофлота о шалайках вызвал большой отклик в англоязычном Facebook и принес компании престижные награды – гран-при и победу сразу в трех номинациях главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards.

В феврале 2019 года Аэрофлот представит породную группу «шалайка» профессиональному кинологическому сообществу. Авиакомпания примет участие в международной выставке собак «Евразия 2019». На стенде Аэрофлота состоится презентация шалаек и системы ольфакторного мониторинга. Кроме того, компания покажет собак на главном ринге выставки, чтобы эксперты смогли оценить их рабочие и экстерьерные качества.