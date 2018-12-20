Новогоднее чудо: одинокая мама просила открытку от капитанов, а получила мужа и папу

Казалось бы, так не бывает: она — мать-одиночка из провинции, с больным ребенком на руках, весь доход — алименты да пособие по инвалидности. Он — перспективный столичный чиновник и просто красавец-мужчина. Под бой курантов, находясь за полторы тысячи километров друг от друга, они загадали одно на двоих желание. И все сбылось! Красивые ухаживания, охапки цветов, предложение руки и сердца… Это не мыльная опера для домохозяек, а продолжение удивительной истории мальчика Андрюши, о котором «Комсомолка» рассказывала ровно 12 месяцев назад.

МОРСКОЕ БРАТСТВО

«Мой сын Андрей не ходит - у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга. Но он все равно хочет стать капитаном дальнего плавания. 25 декабря у Андрюши будет восьмой день рождения. Он очень любит море и мечтает получить открытки от всех капитанов мира. Я подумала, может быть, кто-то захочет исполнить такую мечту и отправит ему весточку? Необязательно моряк, а например, актер. Очень уж хочется порадовать сына...»

В декабре прошлого года публикуя на Фейсбуке эту запись, одинокая мама из Оренбурга Галина Тихонова ни на что особо не рассчитывала. Мало ли в стране больных детей и кому интересны их фантазии? Но то ли предновогодняя химия подействовала, то ли сила соцсетей. Всего за час-другой на этот пост обратили внимание сотни, а потом и тысячи человек. На призыв женщины откликнулась и «Комсомолка»: мы запустили акцию «Капитан, капитан, объявитесь!». И морское братство не подвело: в свой день рожденья мальчишка получил поздравления и подарки от экипажей крейсера "Аврора" и десятка других кораблей из Владивостока, Мурманска, Крыма, Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону...

Мечта Андрюши тронула не только капитанов — неравнодушные люди со всего мира слали ему книги, открытки, сладости, приглашали в гости. Посылки Тихоновым несли еще несколько месяцев после дня рожденья. Местные почтальоны поначалу дивились: «Да кто там живет в этой неприметной десятиэтажке на окраине города? Что за звезда - письма в ящик не помещаются!». Но, разобравшись, завели на почте специальную коробку: «Тихоновым».

- Все как в кино! Я думала, вручу на день рождения Андрюше одну-две открытки. А тут у нас целый флот набрался, - радовалась Галина. - Теперь у сына есть фуражка и 102-летний компас от главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого, и еще много-много сувениров со всего мира — в квартире не помещаются!

Тогда, разбирая завалы, Галя и представить не могла, что главный подарок еще впереди.

ОДИНОКИЙ МОСКВИЧ МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Когда перед Новым годом через репосты и лайки послание из Оренбурга добралось до 30-летнего холостяка Александра из Одинцова, он был поражен. И даже не столько мечтой мальчишки, сколько фотографией его мамы. Умница, красавица, неужели свободна? В поисках ответа прошерстил всю Галину страницу и — бинго! - «Сын сказал, что мне пора замуж» (женщина давно развелась и не поддерживала отношения с отцом ребенка. - Прим.авт.). Вот и отлично.

Но «Привет, давай познакомимся» - не вариант для кандидата с серьезными намерениями. Решил действовать тоньше. Несколько лет назад Галя начала собирать помощь больным детям — памперсы, одежда, игрушки, деньги на лечение. Постепенно от объявлений на Фейсбуке выросла до собственного благотворительного фонда. Поклонник подал заявку в группу.

- Всех участников, а их уже несколько тысяч, я одобряю сама, - рассказывает Галя. - На Сашу сразу обратила внимание, подумала: «Какой красивый мужчина». А потом от него стали поступать деньги детям, причем суммы для нашего скромного фонда были непривычно большие. Один перевод, другой, третий... Так он пытался привлечь мое внимание. И это сработало: я написала ему, поблагодарила за помощь, хотя у меня жесткое табу: не нарушать личное пространство благотворителей.

Сначала в их переписке не было никакой романтики, только добрые дела и только на «вы». Оказалось, Александр давно помогает различным фондам и даже пытался основать свой.

- При этом он был такой ненавязчивый, что мне самой приходилось делать первые шаги, - продолжает Галина. - Я давно пишу книгу «Счастье - это...», где люди с непростой судьбой рассказывают о своих радостях. И этот вопрос я решила задать Саше. Он в тот момент гулял с собакой, увидел мое сообщение и остановился как вкопанный. А потом ответил: «Вот сейчас я абсолютно счастлив!».

Оказалось, на Новый год москвич загадал: «Хочу, чтобы Галя мне написала». Да, брутальным 30-летним парням такая сентиментальность несвойственна. Но с другой стороны — праздник, время чудес! Кстати, Галя в тот же момент, находясь за полторы тысячи километров, загадала встретить будущего мужа...

«А МОЖНО Я БУДУ НАЗЫВАТЬ ТЕБЯ ПАПОЙ?»

Роман развивался стремительно - уже через пять дней после этого диалога Галя и Саша решили, как назовут своих детей. Еще до первой встречи он засыпал ее цветами: в феврале прислал первый букет - 101 тюльпан. И с тех пор раз в неделю, по вторникам ровно в 19.00, курьер доставлял Тихоновым розы, ромашки, каллы — в каждом букете по 55 цветов. От такого внимания одинокая мама и сама расцвела:

- Из-за его напряженного рабочего графика увиделись мы только в конце апреля, а в мае Саша познакомился с Андрюшей. В конце этой встречи сын спросил: «Можно я буду называть тебя папой?». Уже через полтора месяца мы переехали к Саше в Одинцово. Обошлось без притирок, как будто знали друг друга сто лет. У нас обнаружилась масса совпадений: от одинакового отчества и диплома государственного управленца до общих взглядов на жизнь.

Этим летом втроем они съездили в отпуск на море, а в сентябре устроили ребенка в школу. Первоклассник Андрей Тихонов учится на дому, на оценках его болячки не сказываются: мальчишка - круглый отличник. Свадьбу запланировали на следующее лето, а Андрей уже просит братика или сестренку.

- Каких-то кардинальных перемен со здоровьем у сына нет, он по-прежнему не ходит. Зато прошли панические атаки, он стал спокойнее, - говорит счастливая мама. - Бывает, я устаю, если Андрей не спит по ночам. В такие дни Саша, несмотря на свой график, может встать пораньше и напечь нам блинчиков. Идеальный муж, хотя никогда не был женат. Но мы это исправим!