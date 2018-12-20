Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина

Сегодня, 20 декабря, пройдет уже 14-я по счету ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней сотни журналистов из России и других стран задают вопросы президенту. И некоторые из них тут же становятся звездами, известными всей стране.

Мы позвонили людям, особо запомнившимся своими вопросами президенту. И спросили, что изменилось в их жизни.

Киров: «Бутылку президенту не везу. Охрана не пропустит»

Кировский журналист Владимир Маматов запомнился своим вопросом про «Вятский квас» в 2014-м. Тогда наш коллега испытывал затруднения в речи, отчего многие, в том числе и президент, подумали, что «парень не совсем трезв». Но выяснилось, что проблемы у кировчанина возникли из-за инсульта. Недоразумение развеялось, перед журналистом извинились, а бренд «Вятский квас» стремительно пошел в гору. Мы решили узнать, как нынче дела у Володи? И первый вопрос - про здоровье.

Вятский квас. Вопрос Путину от журналиста .

- Со здоровьем все нормально. Оптимистично нормально.

- «Вятский квас» тебе помог?

- Его производители помогли мне с лечением, да. Но главный эффект для меня от той пресс-конференции был в том, что я лучше увидел людей, больше узнал про свою страну.

- Тебя теперь узнают, помогают?

- Отчасти да. Хотя не скажу, что стопроцентно все так радужно.

- Ты сейчас чем занят?

- Я сотрудник все той же газеты «Репортер», того же сайта «Ньюслер», в том же Кирове.

- На нынешней пресс-конференции мы с тобой увидимся?

- Увидимся, конечно!

- Вопрос уже заготовил?

- У меня несколько заготовок. Какая окажется ко двору, учитывая атмосферу зала, вопросы, которые зададут до меня, - даже представить не могу. Если мне повезет и удастся получить слово, 3 - 4 вопроса у меня всегда есть.

- Чем-то привлекать будешь внимание президента или он и так тебя знает?

- Кроме таблички, ничем.

- А что будет на табличке?

- Просто «Вятский квас». Это мем уже - ну что тут сделаешь?

- А квасу на этот раз привезешь?

- Сомневаюсь. Потому что все равно не смогу его передать президенту. Охрана с бутылкой не пропустит.

Оренбург - Москва: «Чиновники тут же открыли два медцентра!»

А в России стали снова возрождать фельд­шерско-акушерские пункты.

На пресс-конференции 14 декабря 2017-го политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов задал совсем не политический вопрос. В этот день «Комсомолка» опубликовала рассказ о жительнице Медногорска Оренбургской области Людмиле Яниной, которая, как и ее товарищи по несчастью, вынуждена была зимой - в мороз и пургу, летом в жару - ездить за 80 километров в Орск на процедуры гемодиализа (заместительная терапия при почечной недостаточности). И вопрос от «КП» звучал так:

- Владимир Владимирович, по всей России закрывают фельдшерско-акушерские пункты. Там, где есть дороги, санавиация, можно больного, роженицу довезти. Но когда дорог и авиации нет - катастрофа. Не кажется ли вам, что при оптимизации здравоохранения перегнули палку?

Александр Гамов (слева) лично убедился: новые диализные центры в Оренбуржье работают! Фото: Личный архив А. Гамова

Президент ответил:

- По поводу сокращения сети медцентров. Во многих случаях это недопустимо. Нужно увеличивать финансирование медицины. У нас запланировано на это, по-моему, 3,8% ВВП в 2018 году. На чем следует особо сосредоточиться? На сохранении и создании новых форм медобслуживания в малых населенных пунктах. Там нужно возрождать то, что утрачено, и создавать новое. Есть вещи кричащие! Это помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Мы увеличим количество денег на медикаменты, на оборудование...

И оренбургские чиновники тут же начали действовать - диализный центр открыли не только в Медногорске, но и в Бугуруслане - на это выделили 120 миллионов рублей. И в апреле 2018-го медучреждения заработали в две смены! (В Медногорске используют 6 аппаратов «искусственная почка», в Бугуруслане - 12.) В медцентрах бесплатно обслуживаются 40 пациентов, то есть все, кто нуждается в этой процедуре. Сюда приезжают и из Самары, всего здесь провели уже 4 тысячи сеансов гемодиализа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/632226" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "Комсомолки" Александр Гамов пригласил Путина в гости в редакцию.Президент на большой отчетной пресс-конференции - 2017 ответил журналисту "Комсомолки" Александру Гамову на вопрос об обратной стороне оптимизации медицины

КСТАТИ

Приходите в гости

На той же пресс-конференции прозвучало и приглашение Владимиру Путину приехать в гости в «Комсомолку».

- Спасибо за приглашение, - сказал Путин.

И... приехал. 11 января 2018-го в нашей редакции президент провел совещание с руководителями российских СМИ. Познакомился с работой редакции и даже побывал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Мурманск: «После вопроса Путину уже 24 совещания провели!»

Председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб прошел на пресс-конференцию президента в 2017 году обманом - под видом журналиста. И честно в этом Путину признался. «Нехорошо», - заметил секретарь президента. «Согласен. Но душа болит», - выпалил Зуб и рассказал Путину (и всей стране), почему в России рыба должна продаваться по цене курицы, но оказывается втрое дороже. И что делать, чтобы снизить цену. Прошел год. Мы позвонили Зубу.

Михаил Зуб притворился газетчиком, чтобы задать вопрос президенту. Фото: youtube.com

- Михаил, появилась надежда после того обращения к Путину?

- Эйнштейн говорил: невозможно справиться с проблемой, оставаясь на одном уровне с ней. Когда попал на пресс-конференцию, я поднялся над проблемой. И ее наконец начали решать. За год провели 24 совещания в Росрыболовстве! В понедельник было совещание у Ильи Шестакова (глава Росрыболовства. - «КП») по внедрению технологий живорыбных судов. Это технологии с высокой эффективностью, налоговой отдачей. Работа пошла после обращения к Путину. Я ведь обращался к нему от народа. Говорил, что система исполнения обрезает задачи, поставленные им, на 75%. Почему поручения президента рассматривали 831 день, а нужный проект закона появился только после пресс-конференции? В чьих интересах работают чиновники?