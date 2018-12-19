Некрасивая – нелюбимая

Когда мы говорим «брак по расчету», воображение рисует роскошную женщину в объятиях неинтересного, плешивого богача. Но бывает и наоборот.

«Здравствуйте! Опишу свою проблему, вернее, свою внешность, которая для меня стала большой проблемой.

Меня нельзя назвать красивой женщиной, ни с какого ракурса. Обычные «никакие» волосы, невзрачные черты лица, тонкие губы. Рост - ниже среднего, 165 см.

Всегда были проблемы с талией и ноги коротковаты.

Мне невероятно повезло: я вышла замуж за очень обеспеченного человека. Он старше на 13 лет, до меня у него много было романов с самыми красивыми девушками, его первые две жены были модельной внешности. Я смотрю на спутниц его друзей и делаю неутешительный вывод в отношении себя: я среди них самая «серая мышь»...

Да ещё после родов поправилась и вес никак не уходит (дочери три года). Короче, «приехали»: страшная и толстая. И на этом фоне все больнее меня грызёт вопрос: почему мой муж выбрал меня? Скорее всего, он счёл меня просто более удобной, чем красивые женщины. Когда начинали встречаться, он делал комплименты в основном моим личностным качествам, но очень редко - внешности. Да и странно было бы хвалить мою внешность, я никогда не умела быть эффектной.

После свадьбы думала только о том, как мне повезло, наслаждалась счастьем, чувствовала себя особенной. А сейчас это ощущение исчезло. Муж много работает, домой приходит поздно, физические отношения между нами совсем сошли на нет.

Можно было бы считать положительным моментом, что он не критикует мою внешность. Но мне кажется, это оттого, что ему просто все равно, как я выгляжу. Он выбирал не любовь, а мать для своего ребёнка... Вот такие подозрения.

Мужу высказать это в глаза смелости не хватает, но на душе тяжело.

С уважением,

Жанна, 30 лет».

Знаете, Жанна, вы прям как Отелло.

Он тоже сначала такой: «Да пошли вы все, она меня за муки полюбила!», то есть, мол, за личностные качества. А потом так засомневался, что аж придушил супругу. Да еще ножиком пырнул – для надежности.

Я бы могла сейчас, как негодяй Яго, распалить ваши подозрения. Сказать: да, да! Мужчины – они такие. Как любовь – так с моделями. Как в загс – так сразу с серыми мышами. Иначе никак.

Но я скажу: а вдруг ваш муж не такой? Вдруг вы ему нравитесь? Разве худо, что насчет вас он подумал нормальной головой, а не метафорической, про которую все шутят?

А близости нет, ну, потому что надоело ему это дело. Вам в тридцать – ещё нет, а ему в сорок с лишним – уже да. Как сказал поэт, «я затрахался трахаться».

Вообще вы меня не слушайте, а поговорите с мужем. Собственно, если бы Отелло не всякой сволочи доверял, а родной жене, её бы и резать не пришлось, и вообще много бы народу уцелело.

А, кстати, Жанна, может, вы не такое уж страшило? Например, вы пишете, ваш «рост - ниже среднего, 165 см». Средняя длина российской женщины – 166 см. Нехватка – всего десять миллиметров. Мужчина на вашем месте бы ни секунды не страдал. Даже если бы речь шла не про рост.

Дорогие друзья, у вас наверняка найдутся какие-нибудь ободряющие слова для Жанны. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru .