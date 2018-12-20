Турция может передать США российские С-400 для изучения

Чего только не сделаешь, чтобы усидеть на двух стульях. Турция, например, и американские системы противоракетной обороны Patriot покупает, и от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не отказывается. А чтобы США не сильно злились из-за сделки с Москвой, Анкара намерена передать Вашингтону парочку С-400, чтобы там смогли внимательно изучить российскую новинку. Об этом пишет агентство Bloomberg. Впрочем, эксперты уверены, что на самом деле ничего страшного в этом нет.

США НЕ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

- Начнем с того, что в любом договоре о продаже вооружения есть пункт, в котором строго запрещается передавать купленное оружие третьей стороне. Поэтому официально турки вряд ли смогут что-то предоставить Соединенным Штатам, - рассказал «КП» военный эксперт Алексей Борзенко. - Неофициально, конечно, Турция может пригласить американских специалистов. И те будут изучать С-400 - даже могут найти какие-то решения для своих будущих разработок. Но надо понимать, что С-400 - сложнейшая система, которую практически невозможно скопировать. На ее детальное изучение уйдут годы. И к тому времени мы уже усовершенствуем наши системы. Ведь прогресс не стоит на месте. Уже есть С-500 - оружие, способное сбить что угодно даже в космосе.

Кроме того, мы не знаем С-400 какой модификации Россия поставляет Турции. Вполне возможно, что какие-то функции у этих комплексов отсутствуют. В отличие от тех С-400, что стоят на боевом дежурстве в нашей стране. Ведь это как с автомобилем - можно купить машину в базовой комплектации. А можно в люксовой.

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Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию об угрозе санкций и прекращения поставок американского оружия, в частности, – отмены поставок истребителей пятого поколения F-35, в случае приобретения страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, при этом Вашингтон долгие годы предлагал Анкаре купить системы Patriot (подробности)