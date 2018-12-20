Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400

СЕГОДНЯ 03:39 2018-12-20T03:46:52+03:00

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Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию об угрозе санкций и прекращения поставок американского оружия, в частности, – отмены поставок истребителей пятого поколения F-35, в случае приобретения страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, при этом Вашингтон долгие годы предлагал Анкаре купить системы Patriot.

Так заявил представитель госдепартамента, комментируя новость о том, что ведомство одобрило продажу турецким ВВС четырех комплектов американских ЗРК Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

«Соединенные Штаты уже долгое время дают понять, что они хотели бы работать с Турцией по противоракетной и противовоздушной обороне, и на протяжении не одного года предлагали Турции рассмотреть, среди прочего, возможности приобретения систем Patriot», - приводит его слова ТАСС.

Представитель госдепа добавил, что США «также доводили до сведения Турции нашу серьезную обеспокоенность планами закупки российских С-400» и предупреждали о возможных последствиях.