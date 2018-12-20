Сложная экспедиция Серины Ауньон-Чэнселлор на МКС: тромб, дыра в корабле, недолет партнеров

Теперь, когда Серина Ауньон-Чэнселлор приземлилась и уже через несколько часов окажется дома, в Хьюстоне, об этом можно написать.

Действительно, еще летом во время работы на Международной космической станции при обычном для космонавтов и астронавтов медицинском исследовании у нее был обнаружен тромб в одном из кровеносных сосудов, проходящих в районе шеи.

Как правило, результаты таких обследований не подлежат разглашению. Это касается и земных врачей, и, тем более космических. Но тут история стала известна. Серина, узнав результаты, сильно перенервничала. Переживали и ее коллеги, находившиеся рядом с ней на орбите.

Вообще, оказалось, что Серина, несмотря на ее мужественный вид, оказалась человеком впечатлительным и беспокойным. А кто бы на ее месте не стал нервничать? Тромб и на земле штука очень неприятная и опасная. А уж на орбите, когда кровоток в организме меняется, и вообще непонятно, чего от организма ждать, и подавно.

Серина, несмотря на ее мужественный вид, оказалась человеком впечатлительным и беспокойнымФото: NASA

Могли ли эту неприятность предусмотреть на земле? Увы, нет. Даже тщательные предполетные обследования далеко не всегда дают результат. В истории советской космонавтики было два случая, когда работу экипажей приходилось прекращать досрочно.

В 1976 году со станции «Салют-5» срочно пришлось возвращать домой Бориса Волынова и Виталия Жолобова. Два лидера, два сильных космонавта не смогли ужиться в небольшой каморке орбитальной станции. Начались конфликты. Психологи настояли – полет прекратить.

Кстати, эта история опровергает миф о том, что экипажи формируют исходя из принципа психологической совместимости. Увы, такого нет и по сей день. Мне это подтверждал космонавт и ученый Сергей Рязанский. В экипаж ставят тех космонавтов, кто лучше подготовлен для выполнения запланированных на станции работ. Конечно, с ребятами работают психологи, учат как выходить из тех или иных конфликтных ситуаций. Или, точнее, не доводить их до конфликта. Но это совсем другое.

А 1985 году Владимир Васютин скрыл от врачей урологическую болезнь. Во время работы на «Салюте-7» у него начались боли, были проблемы с отправлением естественных надобностей. Весь экипаж раньше положенного срока вернулся домой.

Сложная экспедиция выдалась для Серины Ауньон-Чэнселлор на МКСФото: REUTERS

Срочно домой

Нужно ли было прекращать полет нынешнего экипажа из-за проблем со здоровьем Серины? Уверен, когда речь идет о жизни космонавта, ни в NASA, ни в Роскосмосе никто не сидит с калькулятором – сколько будет стоить такое возвращение и нужно ли на него тратить дополнительные деньги. Если бы было целесообразно, команда на возвращение была бы дана. Это потом бы стали считать, кто кому должен за прекращенную раньше времени экспедицию.

Думаю, выбран был разумный путь. Серина стала пить таблетки, разжижающие кровь, а врачи - прицельно наблюдать за состоянием ее здоровья.

Некоторые мои коллеги предположили, что проделанное в бытовом отсеке «Союза МС-09» отверстие каким-то образом связано с проблемами Серины. Мол, она захотела пораньше вернуться домой и поэтому втихаря просверлила отверстие. В корабле, в котором ей предстоит возвращаться?! Все космонавты, работавшие на МКС в разное время, с которыми я разговаривал в эти дни, комментируют горячечную версию одним словом: «Бред».

Мало того, после обнаружения тромба срочного возвращения и не могло быть. Нужно было стабилизировать здоровье астронавтки. Потому что самое опасное – а уже в случае в тромбом смертельно опасное событие – это как раз процесс приземления. На космонавтов действуют перегрузки около 4g – то есть вес тела увеличивается вчетверо. А случаются и баллистические спуски, когда перегрузки много выше. Бывает, что не срабатывают двигатели мягкой посадки, и тогда удар о землю гораздо ощутимее. Как поведет себя в таких условиях тромб?

В общем, Серину нужно было подготовить к возвращению. Что, судя по сегодняшним кадрам приземления и эвакуации экипажа из спускаемого аппарата, было сделано отлично. Надежным оказался корабль «Союз МС-09», хотя с ним на орбите достаточно повозились.

Так что с диверсией?

Вообще, Серине Ауньон-Чэнселлор, нашему Сергею Прокопьеву и немцу Александру Герсту достался неожиданно сложный полет. Начиная с медицинских неприятностей. Затем - поиск места, откуда уходит воздух со станции (искали его во всех сегментах МКС). А еще потом переживания по поводу того, что новый экипаж не смог долететь (напомним, в октябре произошла авария ракеты «Союз» и Алексей Овчинин и Ник Хейг упали на землю с высоты 55 километров).

Из-за недолета «Союза МС-10» Сергею, Серине и Александру полет продлили на неделю. По плану они должны были вернуться 13 декабря, а вернулись только сегодня, 20 декабря. Что, наверное, девушке не добавило оптимизма. Хотя, с другой стороны, после 3 декабря экипаж пополнился еще одной американкой – Энн Макклейн. Все-таки двум женщинам на орбите должно быть попроще.

Что же с отверстием в корабле? Сегодня, во время спуска, бытовой отсек, в котором оно было проделано, отделился от спускаемого аппарата и сгорел в плотных слоях атмосферы. Зато в спускаемом аппарате космонавты привезли укладку с пробами материалов, взятых с внешней поверхности корабля в районе отверстия. Выход Олега Кононенко и Сергей Прокопьева для исследования дыры был рискованным и продлился на час больше запланированного.

Но он был необходим. Сразу же по возвращению в подмосковный Звездный городок материалы будут переданы криминалистам. Свою задачу Роскосмос выполнил, все, что необходимо следствию, доставлено. Теперь продолжится расследование. Причем, возбуждено уголовное дело может быть по довольно тяжкой статье – ведь отверстие могло привести к гибели шести человек, находившихся в то время на МКС. По сути, опасную историю можно квалифицировать как покушение на убийство двух и более лиц.

Уже известно, какие экспертные организации будут привлечены к изучению с таким трудом добытых на орбите материалов. Выводы, думаю, будут готовы не раньше, чем через месяц – то есть уже после новогодних праздников.

А сегодня для нас главное – экипаж вернулся живой и здоровый, отработав на орбите 197 дней.

Будем надеяться, что непростая полоса в истории МКС закончена. Дальше будет все идти по плану и международное сотрудничество в космосе продолжит развиваться. А мы все-таки узнаем аргументированные выводы следствия – кто, когда и почему проделал отверстие в «Союзе» и что сделано для того, чтобы подобные истории не повторялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такой аварии в истории нашей космонавтики еще не было: «Союз МС-10» не долетел до МКС

«Союз» - самая надежная ракета в мире. «Союз ФГ» - современная ее модификация, летающая с 2001 года, еще ни разу не подводила. В отличие от американских средств выведения, наша система продумана так, чтобы сохранить жизнь космонавтов на любом этапе полета. Что и произошло. На 121 секунде после старта с Байконура в четверг, 11 октября, спускаемый аппарат аварийно отделился от корабля “Союз” и по баллистической траектории вернулся на Землю (подробности)

Уже только за эту работу в открытом космосе нашим парням нужно давать Героя России

- Олег, у тебя шпора соскальзывает! Поверни ногу! – Сергей Прокопьев в очередной раз старался закрепить сапог скафандра Олега Кононенко на узкой площадке на конце длинной телескопической стрелы. Нога не входила в паз…

Это был, наверное, один из самых драматичных и рисковых выходов в открытый космос в истории МКС. И Роскосмос правильно сделал, что транслировал в режиме онлайн все без прикрас. Да еще и с комментариями специалистов РКК «Энергия» и Центра подготовки космонавтов. Вот так вот работают люди на высоте 400 километров над землей! Тяжело, упорно, на пределе своих возможностей. Чтобы сделать важное дело (подробности)