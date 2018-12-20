Решение Трампа вывести войска из Сирии вызвало панику за стенами Белого дома

The Guardian: «Неожиданный уход США из Сирии означает, что Вашингтон бросает своего ближайшего союзника — Демократические силы Сирии, которые под руководством курдов внесли основной вклад в изгнание боевиков ИГИЛ из их укрепрайонов. Турция угрожает им наступлением со своей территории, считая, что курды из ДСС ничем не отличаются от боевиков из Курдской рабочей партии, действующих на турецкой земле «…» Трамп и раньше призывал немедленно вывести войска из Сирии, но тогда союзникам и советникам удавалось убедить его остаться, чтобы довести до конца борьбу с ИГИЛ и сдержать Иран. Администрация Трампа считает, что ИГИЛ все-таки сохраняет свое остаточное, но все равно значительное присутствие в Сирии».

National Interest: «Войска в Сирию направила администрация Обамы, дабы помочь Демократическим силам Сирии под руководством курдов выбить ИГИЛ из его так называемой «столицы» Ракки. Эта задача была успешно выполнена в октябре 2017 года. По всей справедливости, после этого войска надо было вывести. Но вместо того, чтобы вернуть их домой, власти начали искать для военных новое занятие. Было ошибкой оставлять наших солдат в Сирии и привлекать их к ведению боевых действий, поскольку никакой угрозы для нашей страны не существовало, а риск для жизни американских солдат и опасность для американских интересов с тех пор только возросли. «…» Если президент действительно прикажет вывести две тысячи находящихся в Сирии американских военнослужащих, своими действиями он существенно уменьшит стратегические риски для США и укрепит нашу безопасность».

The Washington Post: «За пределами Белого дома царила неразбериха. Источник в администрации убеждает: никто не должен удивляться решению Трампа, потому что президент говорит о желании вывести войска из Сирии еще во время избирательной кампании. Заявления президента на эту тему были последовательны. Он не был сторонником длительной военной кампании. Впрочем высокопоставленные законодатели заявили, что их заранее не предупредили о таком решения. Многие критиковали Трампа, говоря, что он оставил дверь открытой для союзников Асада, Ирана и России, что США бросает курдских союзников и подрывает все усилия ООН по урегулированию ситуации в Сирии».

The Telegraph: «Своим заявлением Дональд Трамп погрузил политику США на Ближнем Востоке в хаос. Шокирующее решение вывести американские войска из Сирии было тут же раскритиковано сторонниками Трампа - республиканцами и названо огромной ошибкой. А заявление президента США о полной победе над ИГИЛ британское правительство опровергло в открытую. Республиканцы предупредили, что уход из Сирии поставит под угрозу борьбу с ИГИЛ и подорвет надежды США на противодействие влиянию Ирана в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает начать новое наступление против курдов на севере Сирии. Присутствие американских сил действовало в качестве сдерживающего фактора для Эрдогана, но их вывод делает более вероятным, что турецкие силы продолжат атаку».

Corriere della Sera: «Трамп давно хотел вывести войска из Сирии. Окончательно это решение было принято после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в кулуарах G20 в Буэнос-Айресе, где лидеры смогли обсудить сирийский конфликт. В последние месяцы напряженность между двумя странами заметно возросла. Эрдоган предупредил Трампа: армия Анкары готова начать наступление, чтобы препятствовать продвижению сирийских курдов на границе с Турцией. В этом регионе как раз и сконцентрированы американские войска, которые противостоят оставшимся группировкам ИГИЛ. Таким образом, риск инцидента между американскими и турецкими военными был реален, поэтому Трамп предпочел избежать столкновения».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Трамп выводит войска из Сирии, чтобы нивелировать свои внутриполитические проблемы»

Анна Глазова, руководитель Центра США, Канады и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований:

- Нынешняя ситуация с выводом войск из Сирии отличается от того, что происходило с американскими военными в Ираке и Афганистане, где операции растянулись на 15 и 17 лет, соответственно. В данный момент Дональд Трамп полон решимости вывести войска и готов выполнить свои предвыборные обещания.

Уже сейчас понятно, что на президента США оказывается огромное давление не только со стороны его противников - демократов, но и со стороны его однопартийцев, республиканцев. Среди конгрессменов-республиканцев много тех, кто выступает против такого решения Трампа и заявляет, что это большая ошибка. Даже все силовики в администрации Белого дома на протяжении последнего времени пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии.

Почему было принято такое решение? Таким образом Дональд Трамп пытается решить внутриполитические проблемы. Перед Новым годом избирателям становится понятно, что американский лидер попал в очередной политический скандал в связи со скандальными признаниями его юридического консультанта Майкла Коэна.

Во-вторых, Трамп не смог провести через Конгресс свое требование о выделении $5 млрд для строительства стены с Мексикой. А это тоже было его предвыборное обещание.

Поэтому, чтобы нивелировать свои провалы в глазах избирателей было сделано такое громкое заявление, которое должно вызвать эйфорию в американском обществе. Не стоит забывать, что американцы уже давно не поддерживают участие своих военных за пределами США.

Несмотря на крики, раздающиеся из лагеря оппонентов Трампа, что вывод американских войск ослабит позиции США в Сирии, что на эти позиции придет Иран, то это насовсем так. Американские военные давно не проводят там наземные операции - только воздушные бомбардировки. А вывод не помешает и дальше проводить авиабомбардировки. Единственное, что в случае ухода из Сирии, американцы подставят своих сторонников - сирийских курдов, и этот факт подпортит имидж США. Но если посмотреть на те действия, которые предпринимают США на протяжении последних лет, можно сказать, что американские власти уже давно себя дискредитировали.

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