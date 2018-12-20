Павел Данилин: Спекуляции о том, что кто-то что-то отдаст Японии, президент пресек, а вот лен его удивил

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подвел итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде".

- Региональных вопросов оказалось больше обычного? В провинции все не слава богу - и опять идут ходоки в Москву «к доброму царю»?

- Нельзя определенно говорить, что число«вопросов от регионов» как-то резко увеличилось. Но впечатление такое сложиться могло. Однако, если мы сравниваем с прямой линией президента — то подобного перекоса нет. Но надо понимать — большинство аккредитованных СМИ все-таки представляют не Москву. Для соблюдения политеса правильно, чтобы журналистам из провинции чаще давали слово. Ну, а москвичи - да, их формулировки обычно общефедеральные. Те, которые волнуют политически активную часть социума.

- Но были и ситуативно-конъюнктурные вопросы. Совсем уж локальные...

- Да, вроде строительства жилья в новосибирском академгородке — он удивил Путина.

При том отмечу, что в некоторых «частных» выступлениях глава государства видел общефедеральный тренд. Так было с очень важным вопросом по льну из Вологодской области. Он касается не только этой области, и не только тканей. Лен — это же еще и порох! И тут президента тоже явно удивила информация, что закрывают место, единственное в стране, где готовят специалистов по льну.

- Тема растущего социального неравенства, увеличивающегося разрыва между бедными и богатыми прозвучала не один раз, в разных формах.

- Эта сторона жизни очень важна. Спрашивали об этом не только «Комсомолка» и «Новая газета», но и представители Питера. Когда менеджеры крупной корпорации были обвинены в неадекватном поведении. Данная тема тревожит многих. Но разница в коэффициенте уровня жизни снизилась за 2017 год. Хотя разрыв еще остается громадным. Однако внимание к проблеме привлечено, чиновники стали более подконтрольны, и они стесняться начали демонстративных трат.

- Также не раз возникала тема патриотизма. Предлагали даже провести телеопрос или вообще внести изменения в конституцию на это счет… Ну зачем же так?

- Патриотических тем было поднято много. Начиная от того, почему мы помогаем Донбассу — да потому что мы родились в одной стране. И до вопроса о флаге. Это волнует людей, это волнует и президента. Вообще тема патриотического воспитания очень сложная. Есть искушение уйти в систему, где все сплошь зарегулировано. И все будет поставлено в рамки. И все в итоге будет выхолощено.

А можно пойти по другому пути. Когда мы рассматриваем это как естественное развитие инициатив. Мешая инициативам вредным. В конституцию по этому поводу вносить изменения нужды нет — конституция довольно-таки хрупкая вещь. Ее беречь нужно.

- Возникло ощущение, что вопросов от журналистов из «дальнего зарубежья» прозвучало меньше обычного.

- Но все самые острые темы, в первую очередь с пограничными нам странами, прозвучали. Критически важные вопросы российских отношений с Японией и, в первую очередь, проблема Курил и мирного договора. Спекуляции насчет того, что кто-то им что-то отдаст - были пресечены. Важнейшие вопросы от двух наших наиболее близких союзников, которые,в целом, поддерживают нашу внешнеполитическию линию в болезненных темах — Турции и Китая. Это тревожные вопросы об Украине. И президент отвечал на них максимально мягко, даже доброжелательно - по отношению к народу Украины точно. По Армении, в которой ожидается корректировка внешнеполитической линии — тут было дано понять что озабоченности большой нет.

Самая серьезная часть касалась наших стратегических взаимоотношений с Соединенными Штатами. Это и вопросы безопасности — прозвучал вполне определенный ответ на вопрос журналиста Первого канала о страхах ядерного конфликта. И по поводу стратегического паритета, и по порогу применения. Слово «США» сказано не было, но все пассажи об обозначенных угрозах — это в сторону Вашингтона.

- Путин выразил недоумение относительно объявленного Трампом «вывода войск США из Сирии», сравнив его с выводом из Афганистана, который тянется много лет.

- Да, он , глядя на внутриполитическую ситуацию в Америке, сделал вывод о спекулятивном характере заявлений о выводе их войск и о победе Штатов над ИГИЛ (запрещенной в России). Прозвучал четкий анализ в элитах США. Этот анализ дал понять — почему наши отношения сейчас в тупике, но вновь был дан сигнал Вашингтону о готовности к переговорам.

- Тема, которую вы ожидали услышать, но она не прозвучала?

- Лично меня сильно волнуют вопросы образования. По ним было сказано мало. Да в принципе не было серьезных вопросов на эту тему. От этого некоторое разочарование. Также неуемная запретительная деятельность, в общем, осталась вне поля обсуждения— ну кроме вопроса о рэпе, где я всеми руками солидарен с Путиным и с ограничительными действиями в отношении проявлений этой контр-культуры…

А больше всего удивило поведение журналистов. Ни разу не видел, что представителями СМИ на встрече с главой государства так агрессивно пытались привлечь к себе внимание. Они еще и кричали во время его выступления… Какие то брачные пляски бабуинов. Неприятное зрелище...

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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