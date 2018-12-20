Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года: полная стенограмма

Президент РФ Владимир Путин дал большую пресс-конференцию в 20 декабря 2018 года. Сайт "КП" приводит полную стенограмму выступления российского лидера в Центре международной торговли в Москве.

В. Путин:

- Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Мы с вами начинаем нашу традиционную предновогоднюю встречу, назовем ее пресс-конференцией. Как водится в таких случаях, я займу буквально несколько секунд, чтобы сказать об итогах уходящего года. Об этом уже много сказано, но у меня последние данные, некоторые – позавчерашнего времени.

Итак, за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз Минэкономразвития по году – 1,8%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1%, за январь-октябрь текущего года – 2,9, по итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее – 3,2%. За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Растет грузооборот и объемы розничной торговли – плюс 2,6%. Ну и повышение потребительского спроса, конечно, заметно, это положительный фактор. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения – где-то, по последним данным, он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы, за первые 10 месяцев текущего года это 7,4%, а по итогам года ожидается где-то 6,9, около 7.

Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла, на 0,5%, поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка в 4%, но будет 4,1-4,2, 4 с небольшим.

Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, в этом году будет еще ниже – 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году, если вы помните, он составил где-то около 115 млрд. долларов, за три квартала текущего года – уже 157, по итогам года ожидается 190 млрд. долларов.

Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы на 7 с лишним процентов. В начале года они были 432 млрд., сейчас – 464 практически. Впервые мы имеем профицит с 2011 года. Выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе где-то 2,1% ВВП. Ну и растет Фонд национального благосостояния примерно на 22%.

У нас средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13677 рублей, по концу этого года будет 14163. И продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась. В 17-м году она составляла 72,7 года, в 2018-м будет 72,9 года.

Вот это в общих чертах то, что я хотел бы сказать вначале. Но давайте не будем терять времени, давайте перейдем к вашим вопросам и к моим попыткам на них ответить.

- Начинаем с кремлевского пула, который весь год работал во всех поездках – и за рубежом, и внутри России.

В. Путин:

- Как не порадеть родному человечку?

ИТАР-ТАСС:

- Вероника Романенкова. Наверное, можно сказать, что 2018 год прошел под знаком национальных проектов, старт которым вы дали майским указом и на которые планируется потратить баснословные деньги. Некоторые эксперты опасаются, что вообще реально выполнить эти нацпроекты, в их целесообразности. Насколько хорошо проработаны критерии выполнения нацпроектов? Глава Счетной палаты говорит, что вообще невозможно оценить эффективность? У вас есть что возразить?

В. Путин:

- Вы меня заставляете сказать несколько слов вообще о целесообразности. Потому что вы сказали: некоторые сомневаются в том, нужны ли они вообще. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить: нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. Как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы имеющиеся, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. А как организовать эту работу? Просто так раздать деньги – и все? Это надо было найти. Мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов в течение всего 2017 года. И правительство, и администрация напряженно над этим работали. Поэтому, когда говорят: а вот мало изменений в правительстве. Это те люди в основном, основной блок финансово-экономический, который работал над программой развития страны до 2024 года. Поэтому им и отвечать за то, что они напланировали. Но без этого невозможно. Так как организовать работу? Просто так раздать деньги? 20,8 трлн. рублей – это только по нацпроектам запланировано. Еще 6,5 трлн. – отдельный фонд по развитию инфраструктуры. Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. Можно как угодно назвать эти планы развития. Но их назвали национальные проекты. Это ясно поставленные цели. Без постановки целей, в какие ни упаковать конверты эти цели, невозможно добиться конечного результата. Поэтому и 12 национальных проектов было создано. И еще план развития инфраструктуры. Напомню, по каким направлениям это будет развиваться. Первое – это здравоохранение, образование, наука. Человеческий капитал, то, без чего никакой прорыв вообще невозможен. Ну и второе – это чисто производство, экономика. Все связано с экономикой. И первая часть. Но вторая – напрямую. Это цифровая экономика, развитие робототехники, и так далее, и так далее. Я уже говорил об инфраструктуре. Почему мы собирались в Ялте, в Крыму и обсуждали с коллегами и из правительства, и из регионов вопрос о том, как нам организовать эту работу. Потому что, действительно, есть вопросы, связанные с контролем над исполнением. И вот этот контроль должен быть действенным. А все наши мероприятия по надзору из федерального центра за тем, что происходит в регионах, должны быть реалистичными. И там есть проблемы, это правда. Но именно над этими проблемами мы сейчас и работаем. Коллеги из регионов, а в чем фишка, фишка в том, что деньги в основном федеральные, как правило, по всем программам, а значительная часть работы в регионах. И регионы должны быть настроены на эту конструктивную работу. Не просто на повышение цен в связи с тем, что денег много, а на достижение конкретного результата, который люди почувствуют. Это первое.

А второе – нужно понять, они-то справятся с этим или нет. Конечно, вопрос. Некоторые говорят: это невозможно. Но это говорят те, которые должны добиться результатов. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением. А если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе. Я, честно говоря, их не вижу, кто не хочет и говорит, что это невозможно. Говорят люди, которые со стороны что-то анализируют. Но если не ставить амбициозных задач, не будет достигнуто вообще никаких. Поэтому я очень рассчитываю на консолидированную, хорошую работу, слаженную работу, как федерального центра, так и регионов. Да, там нужно кое-что скорректировать в показателях. Коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю на то, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели конкретной работы, и она будет двигаться эффективно.

Телеканал «Россия»:

- Павел Зарубин, телеканал «Россия». Многие эксперты по экономике, в том числе Кудрин, заявляют о том, что в реальности российская экономика вот уже 10 лет растет в среднем всего на 1%. И если это так, по сути, это топтание на месте, стагнация. Вы ставите задачу прорыва, рывка. Но для этого, даже по самым минимальным оценкам, темпы роста должны быть как минимум в 4-5 раз выше. В правительстве обещают задачи выполнить, но там же, в правительстве, признают, что в ближайшие несколько лет темпы роста ВВП не превысят даже 2%. В связи с этим возникают вопросы. Так на что опирается правительство в своих прогнозах, в планировании своей деятельности? Возможен ли при таких вводных в принципе прорыв, о котором идет речь, или экономика будет и дальше развиваться по принципу: заработали что-то на нефтяных излишках, отложили в сторону и истратили тогда, когда приспичило. И в целом вы командой Медведева довольны?

В. Путин:

- Рост экономики 1% в год за определенный период времени. Во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое.

Второе. Так считать механически нельзя. Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу, это мой товарищ, он хороший специалист, я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям, он надежный специалист. Смотрите, с 2008-го по 2018-й рост экономики составил примерно 7,4%. Так посчитать – получится процент с небольшим. Но давайте не будем забывать, как развивалась экономика. Были и более высокие темпы роста, были спады, связанные с мировым кризисом. В 2009 году после кризисных явлений в мировой - не в нашей, мы не были причиной мирового финансового экономического кризиса 2008-2009 годов, он пришел к нам извне, - спад составил 7,8%. И потом потихонечку мы из этого вылезали в течение многих лет. Потом 2014-2015 годы – еще один кризис, обрушение цен на нефть, на основные виды наших экспортных товаров. Поэтому просто так механически считать нельзя. Но, разумеется, тем роста ВВП – один из главных показателей. Но нам с вами не обеспечить темпы роста ВВП, необходимые для этого прорыва, если не изменить структуру экономики. Именно на это и нацелены национальные проекты и будут вкладывать такие огромные средства, о которых я уже сказал. Для того чтобы изменить структуру, придать ей инновационный характер. И вот на это правительство и рассчитывает – на то, что если вот это произойдет (а к этому мы все должны стремиться), тогда и темпы роста увеличатся, появятся другие возможности для развития.

Вы сказали, в ближайшие два года – по 2%. Да, 19-20-й годы – по 2, а с 21-го правительство уже планирует 3, а потом и больше. Поэтому я очень рассчитываю, что все это нам удастся сделать. Наверное, какие-то колебания возможны, но, повторяю, самое главное… Понимаете, что нам нужно сделать? Нам нужно войти в другую лигу экономик, и не только по объему. Я думаю, что занять 5-е место по объемам – это вполне по силам. В одно время мы и занимали 5-е место по объему экономики, по паритету покупательной способности. Мы сделаем, я думаю, это. Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Вот на это и нацелены наши национальные проекты.

- А вы довольны в целом командой Медведева?

В. Путин:

- В целом – да.

- Владимир Владимирович, у нас в Волгограде был прекрасный год, мы отмечали 75-летие Сталинградской битвы. Вы посчитали возможным, что это будет федеральный праздник. И мы действительно за это признательны, вы к нам приезжали. Мы прекрасно провели чемпионат мира. Наш регион действительно начал дышать, развиваться. Многое еще необходимо сделать. Большие чаяния волгоградцев, большая просьба. В 1998 году у нас было расформировано Качинское училище, с огромной историей – в 1910 году царским указом оно было создано, мы им очень гордились, гордимся и хотим гордиться дальше, чтобы традиции военные не умирали. Просим вас подумать об этом.

В. Путин:

- В каком году было расформировано?

- В 1998 году. Краснознаменное, с огромной историей.

В. Путин:

- Сейчас уже 2018-й, 20 лет назад. Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. Министерство обороны Российской Федерации выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности Вооруженных сил в этих кадрах. Поэтому надо посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы не только память, а оставшиеся элементы традиции не были утрачены. Я посмотрю обязательно, посоветуюсь с Минобороны.

Агентство «Прайм»:

- Мария Балюк, Агентство «Прайм». Бюджет в текущем и в следующем году будет профицитным. Тем не менее. С 1 января вступает в силу ряд решений, который может вызвать достаточно серьезный рост стоимости обширного спектра товаров и услуг. Рост НДС до 20 %, который уже спровоцировал в следующем году рост тарифов ЖКХ в два этапа. Введение налога на самозанятых в пилотных регионах. Как это согласовывается с экономической политикой, которую проводит государство? Не является ли такой объем нововведений слишком большой нагрузкой на россиян и экономику?

В. Путин:

- Вы сказали про профицит. Действительно, это хороший показатель работы правительства, экономического блока правительства. У нас первые с 2011 года профицитный бюджет 2,1 %. И это хорошо. Но мы не должны забывать, что мы как нефтедобывающая страна, страна, которая имеет основные доходы от продажи нефти, газа, у нас есть еще и так не нефтегазовый дефицит. Это то, что получается страной от продаж нефти и газа. В 2009 году он составлял в районе 13 %. Это очень много. В начале 2000-х он был где-то 3 %, а потом в результате экономического мирового кризиса, хочу подчеркнуть, мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил. И тратили нефтедоллары. И у нас нефтегазовый дефицит вырос до двузначной величины – почти 13 %. И это очень серьезно для нашей экономики. Вот сейчас мы его сократили до 6,6 %. А в следующем году он должен быть 6 %. И так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики Российской Федерации. Так вот, повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель - не нефтегазовый дефицит. Это первое обстоятельство.

Второе. Во многих странах 20 и даже больше процентов НДС. У нас тоже он был выше. Мы понизили, а потом вернулись сейчас к 20 %. Но так называемая эффективная ставка НДС она на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20 %. Потому что мы сохранили практически все льготы. Льготы по производству лекарств, льготы по производству детских товаров, и так далее. Для IT-компаний, много всяких льгот сохранено. Поэтому эффективная ставка будет меньше.

Наконец, все-таки я рассчитываю на то, что это будет разовое явление. И небольшой даже рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет. И затем все-таки будет снижаться. Но и Центробанк принимает определенные действия и решения для того, чтобы предотвратить этот рост и инфляцию. Совсем недавно принял решение о поднятии ставок на 0,25 %. Здесь есть и плюсы, и минусы. Но делается это в том числе для того, чтобы избежать роста инфляции и цен. Поэтому в целом я считаю, что решение правильное, сбалансированное. Плюс это дает дополнительные доходы бюджета и возможности реализовать наши планы развития в рамках национальных проектов.

Что касается роста тарифов ЖКХ, он в среднем за последние годы составлял примерно 4 %. Действительно, в следующем году это будет проводиться в два этапа: по-моему, 1,7%, а потом, по-моему, 2,4%. В целом получается тоже 4,1%. Почему в два этапа? Потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост услуг и товаров, связанных с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ, поэтому, чтобы не подсадить эти организации и в конечном итоге в интересах граждан это делать, вот принято решение сделать это в два этапа. Но общий объем не должен превышать 4,1%. По отдельным решениям правительства, если действительно где-то очень нужно в регионах, где там уже довели до такого состояния, что требуется большее повышение, это должно быть в порядке исключения и по согласованию с правительством Российской Федерации…

Телеканал «Россия»:

- Меня зовут Екатерина Гагарина, я представляю телеканал «Россия» в Новосибирске. Значимость проекта Академгородок-20, который вы поддержали во время визита в Новосибирск, она очевидна не только сибирским ученым, это проект, уникальный для всей страны. Но за технологической составляющей этого проекта стоят и ряд задач не меньшего масштаба. Это строительство жилья для тех, кто будет его воплощать, это дороги, детские сады, школы. И вопрос наш заключается в том – не разобьются ли наши научные амбиции о быт, будет ли где жить ученым? Спасибо.

В. Путин:

- Не хотелось бы. Я понимаю, что это очень важная составляющая всего этого процесса. Мы с руководителем региона, конечно, будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами. Но первая задача федерального центра – это выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития академгородку, которые дают возможность и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях. А за этим и социалка подтянется. Но если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов ученых, конечно, будем стараться это делать. Кстати говоря, ипотека растет у нас в последнее время, будем ее поддерживать тоже. Большими темпами, кстати говоря, для всех, свыше 20% рост ипотечного кредитования. Но, конечно, для академгородка будем думать, если такая острая потребность есть в помощи из федерального центра, обсудим. А так все-таки где прибыль? Дайте микрофон…

Газета «Звезда», Вологодская область:

- Владимир Владимирович, здравствуйте. Сергей Маров, Вологодская область, газета «Звезда». Вопрос от частного к общему. Я приведу один простой пример. Недалеко от нашей редакции находится предприятие, которое в течение девяти лет титаническими усилиями выстраивало технологическую цепочку по полной переработке льна. Посадить семечко и на выходе получить готовую одежду. Вот они это сделали. Казалось бы, посыл промышленников понятен. В то же время, когда я ехал на эту конференцию, я проводил серьезные консультации с теми, кто там работал, они говорят – последний научно-исследовательский институт, который занимается разработками в области льна, находится в стадии ликвидации. Ликвидируется и последний институт по подготовке высших кадров для льноводства. То есть, совершенно разночтения в посылах со стороны промышленников, которые реализуют, и со стороны государства, которое должно поддерживать эти сферы. В связи с этим вопрос. Владимир Владимирович, как вы оцениваете состояние нынешней промышленности и темпы ее роста? И считаете ли на данном этапе поддержку отечественного производителя достаточной?

В. Путин:

- Я, честно говоря, не знаю по проблемам этого института, по льну, но вообще это действительно традиционный вид производства в России – лен. Это всегда было нашей фишкой, это было нашей гордостью и я посмотрю, что там происходит. Ну, как обычно, проблема сложнее, чем смотрится со стороны. Я не знаю просто, что там происходит с этим институтом, хотя, конечно, льнопроизводство, повторяю, это всегда было гордостью России и, если он нужен для промышленности и можно его сохранить, то надо посмотреть, как это сделать. И я обещаю вам, что посмотрю на это.

Теперь по поводу промышленности. Я уже сказал, что промышленный рост в целом выше, чем рост ВВП – 3%, перерабатывающая промышленность 3,2% демонстрирует. В целом это хорошие показатели. Что касается легкой промышленности, она развивается еще быстрее. Производство продуктов питания выросло за 10 месяцев текущего года на 13%, что, кстати, подтверждает цифры, связанные с потреблением, которые увеличиваются в целом. Что касается одежды, обуви, рост – 9%. Это очень хороший показатель.

А теперь по поводу поддержки. Достаточна она или нет? Недостаточна. Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства. В целом до 2024 года она составит 1 трлн. 376 млрд. рублей, причем по отраслям. Это касается и легкой промышленности, и авиации, и ОПК, это касается других отраслей. У нас по основным отраслям отработаны отдельные программы. На следующий год на эти цели будет направлено, по-моему, 450 миллиардов рублей, через год – 450-470. Вот такие цифры. Общий объем – 1 трлн. 376 млрд. рублей.

- Владимир Владимирович, в нашем советском детстве все мы очень боялись ядерной войны.

В. Путин:

- А сейчас не боитесь?

- Прошло четыре десятка лет, и крупные издания по обе стороны океана начинают печатать уже сценарии обмена ядерными ударами между Россией и США. На бытовом уровне все чаще звучит слово «война». Как вы, президент, можете успокоить и моего маленького сына, который, так же как и я, теперь боится ядерной войны, и всех нас?

В. Путин:

- Знаете, я думаю, что вы правы. Опасность подобного развития событий в мире, она как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные. И очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает. Есть и особенности сегодняшнего дня, есть опасности. В чем они заключаются? Первое. По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонку вооружений. После выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем и оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определенное преимущество. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Это сохранение паритета, не более того. Сейчас делают еще один шаг – выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, мы обеспечиваем свою безопасность. То же самое по договору СНВ-3. В 21-м году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу. Неинтересно, не нужно? Ну, ладно. Мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать.

"А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В. Путин:

- Мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо. Потому что это подводит нас к очень опасной черте. Ну и, наконец, есть еще одно обстоятельство, на которое не могу не обратить внимание. Существует тенденция понижения порога применения. То есть, есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное, а тактическое применение. И это, мол, можно… уже у аналитиков некоторых на Западе звучат такие идеи, что ничего страшного, можно и применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это одна опасность сегодняшнего дня. Вторая –применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Правда, американские партнеры вроде бы от этого отказались, но идея сама существует. А что это значит? Баллистическая ракета стартовала, в ядерном она, в неядерном исполнении – система СПРН – система предупреждения о ракетном нападении она фиксирует старт, место старта. И через несколько секунд определяет траекторию полета и возможную территорию падения головных частей. Но все-таки это на грани возможной ошибки. Это ужасно. До этого нельзя доводить. Тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует. Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой – да хрен ее знает, она в ядерном или не в ядерном. Пойди там разберись. Это же очень опасная вещь. Все это муссируется, обсуждается. И это опасно. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайности.

Д. Песков:

- это наш коллега из Украины.

В. Путин:

- Мои коллеги мне говорили: лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?

«Известия»:

- Егор Сазаев-Гурьев, «Известия». Вопрос про инцидент в Керченском проливе.

В. Путин:

- «Известия» же не с Украины.

- Так про Украину вопрос. Интересна судьба захваченных украинских военных. Вам не кажется, что эта провокация удалась? Не могу не спросить про задержанных и даже заключенных граждан России в США. имеются в виду Бут, Бутина, Ярошенко. Как Россия может защитить их права? Может, посмотреть на опыт наших китайских партнеров? В Канаде китайского гражданина задержали, они задержали канадских граждан в ответ.

В. Путин:

- Здесь я бы ваш вопрос разделил. Вы сказали: не считаете ли вы, что провокация удалась? Первое – констатируем, что это была провокация. И вы с этим согласны. Это уже правильно. Теперь – удалась или не удалась. Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация она рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы, им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, имею в виду действующего президента. Это плохо. Это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор. Удалась она или не удалась? С точки зрения повышения рейтинга, может быть, потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко. Он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью. Там колебания происходят в районе 12 %. Юлия Владимировна – у нее 20 больше, уже 20 с лишним. А все остальные – Зелинский, Бойко и Порошенко, у них в районе 12 %. В этом смысле он свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга. А что касается будущего украинских военнослужащих, их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Слава богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать.

Все-таки я попрошу дать микрофон коллеге с Украины.

- Спасибо. Скандала не будет, как и не было. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета под вашим руководством. А люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вот вы боитесь ядерной войны и одновременно с НАТО готовитесь, а, по сути, стреляете в граждан Украины. Это же вы, как Верховный Главнокомандующий, отдали приказ стрелять по морякам. И вот у меня вопрос - каковы условия обмена? И, если можно, по выборам. Вы говорите, рейтинги анализируете…

В, Путин:

- Секундочку. Условия обмена?

- Условия обмена украинских политзаключенных и украинских военнослужащих. Вам же нужны граждане России? Или нет. И, если можно, по выборам. Вот вы анализируете постоянно рейтинги и складывается впечатление, что вы…

В. Путин:

- Я не анализирую, я смотрю на них. Вы же их печатаете.

- …что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах. Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы?

В. Путин:

- По поводу страданий людей, которые живут на Донбассе. Вы же гражданин Украины? И вы считаете этих людей гражданами своей страны, живущих на этой территории? Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные, причем. Мирные. Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше. Потому что попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, и это происходит до сих пор, они обречены на провал. Вот это надо понять.

Теперь по поводу того, как урегулировать отношения и кто останется у власти, кто не останется. Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет, в том числе, вырос за уходящий год. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно. Потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь все-таки дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес своего собственного народа, вот такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле.

А обмен? Мы занимались, все время занимались, вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, он это делал, постоянно этим занимается, и недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее, в Черном море. Медведчук ставил этот вопрос. Но я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела.

- Маргарита Баулина, вестник «Семья, общество, традиции». Два года назад инициативная группа нашего издания приняла участие в социальном проекте. Мы стали разрабатывать проект по возведению крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей, а также для детей из детских домов. Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма, встречаемся, и два года мы натыкаемся на полное безразличие. Не в обиду коллегам из других сфер, но нас воспринимают как обычный магазинчик цветов или заправку, никаким образом не реагируя на то, что мы пытаемся государству помочь выполнять его же функции и важную миссию.

В. Путин:

- Я не понял. Что вы пытаетесь сделать?

- Мы пытаемся открыть крытое футбольное поле для детей из неблагополучных семей, а также для детей из детских домов. То есть предоставить им возможность совершенно безвозмездно реализовывать себя не на улицах, а максимально реализоваться как личности…

В. Путин:

- У вас неправительственная организация какая-то?

- У нас пока ООО на базе нашего издания.

В. Путин:

- У вас все-таки коммерческая организация?

- На данный момент – да, потому что мы не можем найти пути, каким образом нам реализовать наш проект.

В. Путин:

- А с кем вы пытаетесь решить этот вопрос?

- С несколькими комитетами нашего города, начиная от имущественного комитета, комитета по спорту, молодежи, социальной политике. И каждый раз мы направляемся от одного комитета к другому согласно письмам.

В. Путин:

- А сколько стоит ваш проект?

- На данный момент – 11 миллионов.

В. Путин:

- Это какой город?

- Санкт-Петербург.

В. Путин:

- Я поговорю с исполняющим обязанности. Уверен, вопрос будет решен.

- Большое вам спасибо.

- …… (не слышно)

В. Путин:

- Спасибо, вас тоже. Я чувствую, вы тоже недалеко здесь.

- …… (не слышно)

В. Путин:

- У нас в разведке, в контрразведке и в информационной работе одно и то же. По сути, это одна и та же работа – это информация. Вы занимаетесь информацией, и спецслужбы тоже занимаются информацией.

- «Интерфакс», Ксения Голованова. В последнее время наше общество, в основном молодежная его часть, столкнулось со странными действиями властей, которые, как мне кажется, провоцируют какие-то ненужные конфликты. Это, например, ситуация со словом, которое вы уже знаете, с рэперами. Их прессуют, разгон концертов.

В. Путин:

- (Смеется) Вы что, сомневаетесь в моих способностях?

- Нет.

В. Путин:

- «Слово, которое вы теперь знаете». Я и раньше знал. В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, расписанный такой парень. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный.

- Вы сказали на совете по культуре: «Если не можешь противостоять какому-то движению, надо его возглавить». Скажите, зачем нужно государству в эту ситуацию вмешиваться? Может быть, оставить их в покое? Зачем их разгоняли, кому это было нужно? Ну, поют они с матерком – и пусть будет так.

Второй момент, тоже затрагивающий молодежь. Сейчас все встревожены законодательной инициативой о том, чтобы за негативные высказывания о государстве, власти, обществе ужесточить ответственность. Это ударит прежде всего по молодежи, которая сидит в соцсетях. Такими действиями вы не боитесь молодежь потерять?

В. Путин:

- Что касается потери или, наоборот, приобретения какого-то авторитета у молодежи. Знаете, когда мне говорят о молодежи, я все время вспоминаю трагические и героические некоторые страницы нашей современной истории. Давайте вспомним роту десантников. 96 человек, парней, которым 19-20 лет, чуть ли не со школьной скамьи, оказались в Вооруженных силах. 96 человек против 2000. В живых осталось 6. Почти трое суток бой шел, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь, 19-20 лет.

А если взять волонтеров? Их тысячи. На чемпионате мира, по-моему, 35 тысяч волонтеров работало. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тоже тысячи. Все же молодые люди. У нас этот слой (не прослойка, а именно слой), он колоссальной глубины. И это всё молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущего России. Есть и молодые ученые, и талантливые артисты, музыканты. Среди них и рэперы.

Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства. Практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые надо соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего особенного здесь я не вижу.

По поводу задержания рэперов. Я с вами согласен, это ни к чему. Это результат, обратный ожидаемому. Ничего хорошего в этом нет. Правда, так же как ничего хорошего нет в том, чтобы, как вы сказали, они там поют с матерком, ну и пусть поют.

Так же, как и ничего хорошего нет в том, чтобы, как вы сказали, они там поют с матерком, ну и пусть поют. Я недавно был на юбилее Темирканова, ему 80 лет исполнилось. Он сказал обычную вещь, ничего такого особенного не сказал. Но все-таки правильную. Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам и каким-то низменным интересам и низкому профилю культуры. Сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень. Поэтому просто, конечно, за это нельзя хватать и не пущать, наказывать. Это неверно. Но есть другие вещи.

Например, я ведь, помните, транслировали, оказывается, это было в прямом эфире, я своему собеседнику сказал: давайте сейчас будем все здесь ругаться на совете по культуре. Все засмеялись. Почему? В голову никому не приходит это делать. Но почему мы должны потакать? Потакать нельзя точно. Но есть и другие элементы. Скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики? И зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей. Деградация нации. Мы что, хотим деградировать?

Кто-то там хочет пропагандировать наркотики. Пусть пропагандирует. Мы не должны этого делать. И поощрять это ни в коем случае нельзя. И смотреть на это безучастно тоже нельзя. Другое дело, что нужно противодействовать по-другому этим тенденциям. Или у нас стало модным пропагандировать суицид среди молодежи. Пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур, я не первый. Чур, вы тогда первой будете. Не хочется ведь? Так нельзя допустить этого и в молодежной среде. Я и сказал: нужно возглавить… Тут нужно по-умному. Не значит, что схватить, не пущать, … делайте как я. Нет. Это не авиация. Здесь по-другому нужно действовать. Есть такие средства или нет? Есть, конечно. Нужно просто аккуратно, спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей. Но просто грубо запрещать – нельзя, я с вами согласен.

Путин о запрете творчества рэперов: "Просто грубо запрещать – нельзя, я с вами согласен".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Киодо Цусин»:

- Хирохумо Сигизаки (??). Мой вопрос, к сожалению, касается нашего мирного договора, к которому, я так понимаю, мы с вами стремимся. После встречи в Сингапуре, где вы с господином Абэ договорились ускорять процесс на основе советско-японской декларации 1956 года. Наша общественность обеспокоена только тем, что сколько мы получим островов? Ноль. Два, три, четыре? Не знаю. С другой стороны, я так понимаю, россияне тоже в недоумении. В основном вот так это – зачем нам отдавать? К нам обращаются разные самые люди даже с угрозой – не дадим пяди земли и т.д. Речь идет о размежевании территориальной, которую нам необходимо сделать, но, если наш новый договор мирный ограничится только этим – это будет мало и неинтересно, и народы наши и общественность не будут понимать. Как вы думаете, в какую новую идею вложить, какие моменты вложить для того, чтобы продвинуть наши отношения на качественно новый уровень. И разрешите в связи с этим задать вопрос. В последнее время российская сторона, в том числе, вы сами, затрагиваете вопрос безопасности. Речь идет конкретно о размещении американского ПРО в Японии и размещении потенциальном американских войск, инфраструктур военных в случае передачи островов Японии. У нас идет на уровне экспертов переговоры. Но поскольку речь идет об обороне, Япония почти полностью зависима от США, считаете ли вы, что эти вопросы можно решить на двухсторонней основе? Или придется вам впрямую с США?

В. Путин:

- Давайте, чтобы мне не забыть, чем вы закончили – вопросы безопасности крайне важны, в том числе, при заключении мирного договора. Вы сказали о размещении американской инфраструктуры военной в Японии – но она уже там есть. На Окинаве уже крупнейшая база американская давно существует, десятилетия уже. Теперь по поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях. Для нас это непонятная закрытая часть. Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений подобного рода. Вам лучше, чем всем остальным коллегам, известно, я тоже в курсе, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и ее расширением. Он против. Но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, против. Далеко ходить не нужно, это опросы показывают, люди на улицу выходят, требуют вывода этой базы. Во всяком случае, они против того, чтобы укреплять военно-воздушную составляющую американских вооруженных сил, связанных с тем, что там уже есть. Планы существуют укрепления и развития. Все против. Но это происходит. Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения. Конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны США. И я много раз говорил и могу еще раз повторить – мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это все понимаем. Но, понимая все это, тем не менее, стремимся и искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией. Потому что я убежден, и эту убежденность со мной разделяет премьер-министр Абэ, сегодняшнее состояние не является нормальным, и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений и не только потому, что нам чего-то от Японии нужно с точки зрения экономики. Она у нас более-менее развивается. Вот только сегодня утром министр экономического развития Орешкин докладывал о результатах своей поездки в Японию. Движение вперед есть, в том числе, договорились даже об открытии японского рынка для мясной продукции, российской, в том числе, для мяса птицы. Есть и другие подвижки вперед. Поэтому оно двигается все равно, и будет двигаться. Жизнь заставит. Но нормализация в общем для нас крайне важна – и для России, и для Японии. Процесс сложный, мы готовы вместе с коллегами двигаться по этому пути.

Д. Песков:

- Только что пришла новость, что британский медиа-регулятор признал RT виновным в нарушении правил вещания и рассматривает возможность введения санкций.

RT:

- Илья Петренко, телеканал RT. Хотел спросил о недавнем решении о том, чтобы облегчить процедуру получения российского гражданства для украинцев. Наш канал часто занимался этой темой и проблемой с бюрократией. Это важный шаг. Уточните, чисто с политической точки зрения в чем логика? Если это так необходимо и это просто для помощи гражданам на востоке Украины, почему нельзя было этого сделать раньше? Не боитесь ли вы, что бюрократия сохранится? И теперь просто придется бумажки перекладывать не по правую руку, а по левую? Существует скандал со Скрипалями. И реакция Запада на него. Существует убийство господина Хашогги - саудовского журналиста. Совершенно другая реакция. Есть аресты Кирилла Вышинского, Марии Бутиной. Есть арест китайской женщины из компании «Хуавэй». И Дональд Трамп открыто говорит о том, что она является разменной монетой в торговой войне. Можем ли вы увидеть такую практику в России, когда иностранные граждане будут задерживаться по надуманным предлогам, чтобы их на кого-то обменять?

В. Путин:

- Начнем с последней части вашего вопроса. Я не хочу комментировать, что происходит в американо-китайских отношениях. Кто и кого за что задерживал в ответ на какие действия и так далее. Это очень тонкая сфера. И мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи. Это принцип талиона называется. У нас это звучит «око за око, зуб за зуб». Здесь нужно действовать очень аккуратно и исходить нужно из реалий. Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности мы будем на это реагировать. Но не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять.

Что касается судьбы наших граждан, безусловно, она нам небезразлична. То, что там вот эту Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю, в чем там она может признаться. Потому что она никаких заданий государственных органов России не исполняла. Это я могу ответственно заявлять. Чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12-15 лет. Понятно, что она и ее адвокат борются за то, чтобы выйти из тюрьмы. Я не понимаю, за что ее засадили туда, в эту тюрьму. Просто нет оснований. Но надо же как-то всем спасти лицо. Выйти из этой ситуации. Прежде всего я говорю об американской юстиции. Чем закончится – посмотрим. Нам не безразлично. Мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку.

Теперь по поводу Скрипалей и Хашогги. Мне здесь даже комментировать нечего. Хашогги убит – это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее, в отношении России там куча санкций, не переставая до сих пор об этом говорят. А во втором случае – тишина полная. Вот это политизированный, русофобский подход. Это только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу.

Теперь по поводу бюрократии, связанной с гражданством. Что вы такое говорите? Бюрократия вечна, победить ее невозможно. Но и жить без нее невозможно, надо сказать. Надо только определенные правила выстраивать работы этой бюрократии – государственного механизма, принятия решений и т.д.

Что касается принятия гражданства. Это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины. Мы делаем не только для тех людей, которые живут на этих территориях. Если будем это делать – а правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве и по приобретению гражданства… Для чего это делается? Для того чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом, с растаскиванием русского и украинского народов. Что делают сегодняшние власти, какую задачу они выполняют, что они продают на фоне русофобии, которую там развивают? Они выполняют (они фактически об этом говорят) историческую задачу – растаскивают русский и украинский народы. И за это им всё прощают.

Ваш коллега из украинских СМИ говорил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю людей, проживающих в Донбассе и в Луганской области, о том, что там низкий уровень жизни. А в Украине что, лучше, что ли? Там примерно такой же, как и на Донбассе в целом. И все хуже и хуже становится. В условиях войны, военных действий, напряжения всё прощается внутри страны, а уж вовне – точно за это платят. Вот очередной транш МВФ сейчас получат. Но мы понимаем, что такое транш МВФ. Это только выплатить пенсии и заработные платы в социальной сфере. А потом надо будет расплачиваться будущим поколениям. Там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю, и в экономике, и в социалке, с точки зрения внутриполитических процессов. А народы наши близкие, связанные историческими корнями. И мы будем делать все для того, чтобы поддержать такое состояние дел. Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве. Он будет принят в начале следующего года.

"Бюрократия вечна, победить ее невозможно. Но и жить без нее невозможно, надо сказать".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Газета «Хакасия». Я хотел бы поднять тему прошедших региональных выборов. Не секрет, что в некоторых регионах они прошли довольно эмоционально и напряженно, в Приморье они только завершились, а Хакасия вообще установила рекорд, проведя их за два месяца. Но самое главное заключается в том, что в результате протестного голосования к власти пришли кандидаты от оппозиционных партий. В частности, в Хакасии победил кандидат от КПРФ, в Хабаровске и Владимирской области – от ЛДПР.

Как вы думаете, почему это произошло? Почему вопреки установленной вами же традиции вы до сих пор не встретились с избранными главами? И самое главное, как вы намерены выстраивать отношения с территориями, где победили оппозиционные партии? Высказываются опасения, что федеральный центр может лишить финансирования, внимания и т.д.

В. Путин:

- Не переживайте на этот счет. Мне даже странно, что этот вопрос возникает. По поводу встреч. Только что завершились выборы во Владивостоке. Поэтому и встреч не было. Они будут, причем они намечены, по-моему, на следующей неделе. У нас Госсовет будет, и я уже дал поручение администрации, будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов в этих территориях, о которых вы сейчас сказали. Просто нужно было подождать результатов выборов во Владивостоке. Это первое.

Второе. Это же ведь не первый случай, когда у нас побеждают на выборах представители оппозиционных партий. Разве их не было? ЛДПР вот уже несколько лет возглавляет представитель, представитель ЛДПР возглавляет Смоленск. В Омске у нас, по-моему, от «Единой России», в других регионах представители КПРФ есть. Ну и что, они работают нормально. Я в партиях не состою, я создавал «Единую Россию» - это правда. Но президент не состоит ни в каких партиях. И для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия», ну и что? Это их выбор. Я всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал.

РИА «Новости»:

- Алина Глушакова, РИА «Новости». Я вот еще такую картинку принесла – «Маша и Медведь». Она тоже тематическая. Дело в том, что, как сказали коллеги, Россия уже несколько лет живет в огромном количестве санкций самых разных, иногда даже путаемся в этом и доводим дело до того, что их обещают ввести уже даже в отношении мультяшных героев. Но дело не в этом. Они собираются ввести еще более серьезные санкции, в частности, американские законодатели готовятся к этому. Готова ли Россия к новому витку таких ограничений? И есть ли у правительства план, как минимизировать последствия для российской экономики и как вы оцениваете эти последствия, поскольку звучат самые разные оценки на этот счет?

В. Путин:

- Санкции, мы уже много раз об этом говорили, если вы хотите, чтобы вернулись еще раз, - пожалуйста. Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. Вообще на протяжении всей своей истории. Если вы посмотрите историю 19 века, 20 века, всегда одно и то же. Посмотрите дипломатическую переписку 19-го, начала 20-го века – все одно и то же. Призывали наши дипломаты как-то быстро навести порядок на Кавказе, сделать то, это… Постоянно одно и то же. С чем это связано? Я уже говорил об этом и, надеюсь, подавляющее большинство этой аудитории тоже понимает, связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный сильный игрок, с которым нужно считаться. А не хочется. Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, да? А, оказывается, есть и надо с ней считаться. 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны – это интересы народа, который мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении. Санкции сегодняшнего дня – вот сейчас только приводили пример со Скрипалями и с Хашоги – ну, где здесь логика? Да никакой логики нет, просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России. Наша экономика, уже много раз было об этом сказано, адаптировалась к этим внешним ограничениям. Я уже упоминал в начале нашей встречи, у нас после мирового кризиса 2008-09 годов упал ВВП на 7,8%. Никаких санкций вроде не было. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%. Вы спросили, как мы оцениваем? Ну, мы оцениваем всегда так, как нам лучше смотрится, для нас. Но давайте посмотрим, как оценивают наши оппоненты, те, кто вводит санкции. Вот Минфин США, допустим, считает, что вот это падение в 2,5% в 2015 году связано на одну треть с санкциями. А на две трети связано с падением цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. На самом деле, я думаю, что и одной трети там нету. Гораздо меньше. Ну, как-то влияет. И это влияет на тех, кто это делает. По данным Европарламента, 500 млрд. евро примерно потери в европейской экономике - санкции, которые они ввели против России. Потому что рынок потеряли наш, недопоставляют товаров, сами чего-то не получают от нас в нужном объеме, количество рабочих мест упало. Для них это чувствительно, надо сказать. Потому что во многих странах Евросоюза очень высокая безработица до сих пор. По-моему, в Испании – где-то 15%. У нас 4,8, у них – 15, между прочим. А развитие мировой торговли, которая сократилась на 400 с лишним миллиардов, это всё элементы в том числе такой непрогнозируемой, в том числе и санкционной политики. Всем наносит ущерб. Повторяю еще раз, экономика у нас адаптировалась к этому. Да, негативные влияния есть, но посмотрите, есть и плюсы от этих санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении – 85%, по некоторым другим ключевым направлениям – тоже где-то в районе 80%. Мы в уходящем году истратили на импортозамещение 600 млрд. рублей, из них 125-128 млрд. – это из федерального бюджета. Про АПК я уже не говорю. Просто мы рынок прикрыли. Да, к сожалению, это привело к краткосрочному повышению цен на внутреннем рынке на продовольствие, но сейчас цены стабилизировались значительным образом в этом сегменте экономики. А сельское хозяйство сделало такой рывок, как трудно себе представить было. Объемы продаж на внешний рынок увеличилось с 2000 года в 16 раз. Поэтому есть минусы, есть и плюсы. Но в любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков, без нелегитимных действий, без внешних всяких ограничений, естественным образом, на пользу мировой экономике в целом.

- Как сказал один мой хороший знакомый, все мы дети КГБ, только жизнь нас воспитала по-разному.

В. Путин:

- Если вы дети КГБ, как же вас воспитывает жизнь? Тогда КГБ должен воспитывать.

- Владимир Владимирович, сейчас в обществе очень высок запрос на социальную справедливость. И по данным Левада-Центра, по-моему, 66% с ностальгией отзываются о Советском Союзе. Как вы считаете, возможна ли реставрация социализма в России?

В. Путин:

- Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете, невозможна. Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге тупиком в экономике. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за этой чертой бедности. Обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях. Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику и проводим сейчас. Именно в значительной степени на это и направлены наши национальные проекты, о которых мы сказали в самом начале нашей встречи.

- Меня Зовут Яна Сканечная, я представляю ГТРК Южный Урал, город Челябинск. Вообще у меня вопрос, который касается не только Челябинска, а вообще и всей России – речь идет об утилизации мусора. Сейчас ни в одном городе страны нет ни индустрии для раздельного сбора мусора, ни бытовой культуры его сортировки. Хотя у меня есть коллега, которая занимается дома раздельным сбором мусора, но у нее вся квартира сейчас заставлена пакетами с этим самым мусором. Потому что его нужно собрать определенное количество, потом погрузить в машину, увезти на другой конец города и только тогда сдать. Конечно, какие-то регионы уже начали строить соответствующую инфраструктуру, но это все капля в море. И вы много раз поднимали этот вопрос, но почему его так сложно решить? Почему нельзя использовать мировой опыт, чтобы наш мусор наконец-то был переработан.

В. Путин:

- Вы знаете, ответ достаточно простой. Ситуация сложная, но ответ простой – мы никогда этим не занимались. Десятилетиями, с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы, если образно сказать. Никто не занимался никакой переработкой никогда. Вот это минимально, точечно… а у нас, по-моему, 70 миллионов тонн ежегодно мусора продуцируется, и девать это некуда. А с развитием промышленности, в том числе, с развитием промышленности товаров широкого потребления, количество мусора только увеличивается. С развитием химии, пластика, количество мусора увеличивается. Вон в Тихом океане целые острова площадью, по-моему, с Францию и толщиной в несколько метров. Пластик скапливается в этом месте и все. Но это в Тихом океане. А у нас просто сбрасывается на свалки. Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе – выстроить целую индустрию переработки. Вот то, что ваша коллега делает, она молодец, ее можно только похвалить. Но это проблема для людей, которые настроены на такое экологическое поведение. А государство? Оно, прежде всего, в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для вот этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов и, надо сказать, что, вот вы сейчас упомянули про международный опыт, ну, надо, чтобы вот этот опыт был у нас использован в лучших его вариантах. У нас часто это и получается. Но и здесь чтобы было то же самое. Экологи, например, и некоторые граждане на территориях возражают против строительства даже мусоросжигающих заводов перерабатывающих. Надо, чтобы эти заводы были качественные, эффективные, чтобы не экономили на фильтрах на этих. Это самая дорогая часть заводов по переработке и сжиганию. Надо, чтобы сделано все было по соответствующей технологии и методике. Вон в Токио, коллега подтвердит, прямо почти в центре города стоят мусоросжигающие заводы. Запаха никакого, никаких проблем нет. Потому что технология соблюдается. И у нас также должно быть сделано. Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 по стране мы должны сделать.

Президент о вопросе строительства мусоросжигающих заводов: "Надо, чтобы сделано все было по соответствующей технологии и методике".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Может быть, нашим коллегам из Китая дать слово?

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я корреспондент агентства Синхуа. Мой вопрос по сути 40-летия проведения политики реформы открытости и на нем председатель Си Цзиньпин призывал пройти до конца все меры, связанные с реформами и открытостью. И как вы оцениваете изменения, произошедшие в Китае за эти годы?

Российский экспорт в Китай вырос на 44 % и оказался на 10 миллиардов долларов больше, чем импорт из Китая. Довольны ли вы развитием российско-китайских отношений в этом году?

В. Путин:

- Это очень знаковый рубеж. Не знаю, сможем ли мы выйти на 100 млрд. или нет. Но мы приблизились к этому. Это уже в принципе показатель. Действительно, надо будет посчитать в начале следующего года общий объем товарооборота, но где-то в районе 100 млрд. он будет. И это само по себе уже достижение. И, конечно, мы не можем не быть довольны этим результатом. Но это производный результат от состояния российско-китайских отношений, от роста уровня доверия стран между собой. Мы работаем и в двустороннем формате, и очень надежно. Мы решили все проблемы, которые доставались нам еще со времен Советского Союза. И двигаемся дальше. Мы работаем не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности. Мы сотрудничаем очень активно на международной арене. И российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является фактором, оздоровляющим международную обстановку. Фактором стабильности и прогнозируемости развития ситуации на мировой арене.

Мы положительно оцениваем изменения, которые произошли в Китае. Я считаю, что для такой страны, как Китайская Народная Республика, с 1,3 млрд. населения, очень важна стабильность и прогнозируемость, в том числе и во внутренней политике, включая и кадровую составляющую. Председатель Си Цзиньпин принял решение, и товарищи из КПК его поддержали в этом направлении. И думаю, что Китай поступил правильно. Стабильность гарантирует поступательное развитие Китайской Народной Республики.

Якутия:

- Александр Ильин, газета «Якутия». Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории Российской Федерации. Стоит ли нам ждать этот мост? И когда? Якутянам он очень нужен.

В. Путин:

- Символ – это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы. И возможности для дальнейшего движения вперед. В этом смысле Крымский мост – и то, и другое. Согласен с вами, это и символ воссоединения Крыма с Россией, это и возможности для развития полуострова. Именно возможности для развития. Это очень важно. То же самое относится и к мосту через реку Лену. Вы сказали: это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать. Стоимость этого моста, мы говорим об этом уже давно, несколько лет, очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть, он упрется просто в город – и всё? Или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решать. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем.

В. Путин:

- Газ у нас не закончится. У нас больше всего газа, чем в мире в целом. У нас только на Ямале запасы 67 трлн. кубических метров.

- Уважаемый Владимир Владимирович, я являюсь главным редактором газеты «Общество и экология», Сергей Лисовский, которую издаю уже 19 лет в Санкт-Петербурге. Мы скоро будем старейшей экологической газеты России, которая устойчиво выходит.

В. Путин:

- Будем отмечать.

- Я и хотел, прежде чем задать вопрос, пригласить вас в Санкт-Петербург на «круглый стол», посвященный стратегии развития России, приуроченный к 20-летию газеты «Общество и экология».

Мой вопрос касается следующего. Занимаясь защитой реки Невы, защитой лесов, водных ресурсов, защитой реки Дон… Огромное вам спасибо, что вы дали поручение на медиафоруме Общероссийского народного фронта 23 апреля о том, чтобы вам была предоставлена информация по строительству Багаевского гидроузла. Это опасный объект. Местные жители все против. Сергей Владимирович Кириенко на съезде ОНФ сказал мне, что поручение ваше не снято. Но вас без вас женили, и местные чиновники не хотят выполнять ваше поручение. Прошу вас, обратите внимание на реку Дон. Это такая же великая русская река, как и Волга, Нева.

Второе. Недавно состоялся совет по культуре, который вы провели 15 декабря в Константиновском дворце. И там Андрей Михалков-Кончаловский задал один из ключевых вопросов. Он сказал, что сейчас нет идеи развития России. В православной империи это была триада: православие, самодержавие, народность, в Советском Союзе – моральный кодекс строителя коммунизма. А сейчас не пойми что мы строим – аморальный кодекс строителя капитализма. У меня триада такая родилась, и я хотел попросить вас, чтобы вы обратились к нашим федеральным телеканалам, чтобы провели общенациональную дискуссию, какую же Россию мы строим. Я предлагаю триаду: природа, Родина, народ. Одна без другой не может существовать. А мы смотрим сейчас шоу, где все время нам говорят, кто от кого ушел, кто кому изменил. Можно ли организовать телешоу по стратегически важным вопросам долгосрочного развития России?

В. Путин:

- Мы не так часто, как бы мне хотелось… Потому что Андрей Кончаловский очень интересный собеседник, очень глубокий, и у него свое мнение, которое он не стесняется формулировать. Нравится оно кому-то или не нравится, он не приспосабливается, он говорит так, как думает. Он глубокий человек.

По поводу того, есть у нас идея или нет строительства государства, страны, на чем строить. Я уже много раз говорил. Я считаю, что в самом хорошем, не квасном смысле этого слова патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства. В широком и самом благородном смысле этого слова.

По поводу того, что у нас на многих каналах и в интернете идет информация, которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое она забирает. Знаете, со мной говорил Даниил Александрович Гранин на нашей с ним последней встрече. Мы с ним говорили с глазу на глаз довольно долго, и больше я его не видел, он ушел из жизни. Он мне говорит: «Вы должны с этим что-то сделать». – «С чем?» - «Мы все устали от этого». – «От чего?» - На всех экранах у нас: кто украл, сколько украл, как украл. До чего надоело. Неужели у нас ничего в жизни светлого, приличного не происходит?» Я говорю: «Такова политика этих каналов наших». Но мне кажется, что за последнее время в этом отношении тоже кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Хотя я редко смотрю – и в интернет редко заглядываю, и телевидение смотрю мало. Некогда просто. Но за информационным полем стараюсь следить, и мне кажется, что все-таки получше стало. Ну а пообсуждать тему, которую вы предложили, наверное, не вредно. Надо поговорить с коллегами. Вот вы сейчас сказали, вас же они все слышат, поэтому, надеюсь, отреагируют.

«Чикаго Трибьюн»:

- Вчера президент Дональд Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии. Он также объявил, что, по его мнению, США победили ИГИЛ в Сирии. Он четко об этом говорил. Как вы относитесь к его заявлениям и как вы относитесь к выводу войск из Сирии? Как вы относитесь к тому, что он сказал о победе над ИГИЛ со стороны США? Есть ли у вас обеспокоенность по поводу того, что американские войска в какой-то форме останутся в Сирии? Было обсуждение, что, возможно, будут контрактные сотрудники присутствовать в Сирии. И США будет военным образом участвовать, но в более скрытой манере, в Сирии.

В. Путин:

- Что касается победы над ИГИЛ. В целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории. И нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы. В Афганистан и в другие страны. В страны исхода, откуда они приехали, они туда отчасти возвращаются. Это большая опасность для всех нас. В том числе и для России, и для США, для Европы, для азиатских, в том числе для центральноазиатских государств. Мы это знаем, прекрасно отдаем себе в этом отчет. В этом Дональд прав. Я с ним согласен.

Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют в Афганистане уже 17 лет и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют. Это второе. Третье. Мы не видим признаков вывода американских войск пока. Допускаю, что это возможно. Тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования. Сейчас на повестке дня у нас стоит вопрос формирования конституционного комитета.

Когда мы встречались в Стамбуле, Россия, Турция, Франция и ФРГ, мы договорились о том, что предпримем максимальные усилия для создания этого конституционного комитета. И Россия со своей стороны сделала все для того, чтобы это было исполнено. Мы, как это ни покажется странным, согласовали полностью этот список с президентом Асадом. Он дал и свои 50 человек, и принял участие в формировании еще 50 человек от гражданского общества. И несмотря на то, что ему не все там нравится, тем не менее, он согласился с этим. Турция, представляющая интересы оппозиции, тоже согласилась. Иран согласился. И мы представили этот список в ООН. Выяснилось, мне вчера только Лавров об этом докладывал, что вдруг неожиданно с подачи наших партнеров – ФРГ, Франции и США, - что выжидательную позицию заняли теперь представители ООН. Господин Де Мистура. Мне непонятно, что там происходит. Но во всяком случае, эта работа находится, мне хочется в это верить, на завершающей стадии. Если не до конца этого года, то в начале следующего, надеюсь, этот список будет согласован, и начнется следующий этап урегулирования. Именно политический этап урегулирования.

Нужно ли здесь присутствие американских войск? Я думаю, что нет, не нужно. Давайте не будем забывать, что их присутствие является нелегитимным, оно не подтверждено решением Совета Безопасности ООН, а только по решению СБ ООН может находиться там воинский контингент. Либо по приглашению правительства Сирии законного. Мы там по приглашению правительства Сирии находимся. Ни того, ни другого нет. Поэтому, если США приняли решение вывести свой контингент, это правильно.

Но есть еще одна очень важная компонента всего этого процесса. Это то, что, несмотря на все противоречия, все-таки между нашими специалистами – и военными, и спецслужбами, и МИДами, - налажен достаточно конструктивный диалог по решению острых проблем борьбы с терроризмом на сирийской территории. в целом мы удовлетворены тем, как идет совместная работа.

- Ольга Иванова, я представляю газету «Сельская жизнь», которой в марте этого года исполнилось 100 лет, с чем вы поздравили коллектив редакции, за что мы вам очень благодарны. Вопрос такой. Судя по имеющейся статистике, темпы роста сельского хозяйства в последнее время замедлились, несмотря на отсутствие конкуренции в связи с санкциями и такие хорошие тепличные условия. Чем это объясняется и не беспокоит ли вас это замедление? И еще. Среди национальных проектов нет сельского хозяйства.

В. Путин:

- По поводу национальных проектов и сельского хозяйства. Сельское хозяйство у нас давно национальный проект. У нас поддержки измеряются сотнями миллиардов рублей. И эта поддержка будет продолжена. Причем, как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства. Что касается снижения темпов роста. Да, они есть. Беспокоит нас это или нет? Нет, не беспокоит. И у нас никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях. Во-первых, конкуренция сохраняется, внутри страны, слава богу, у нас развивается конкуренция и это очень важная компонента развития этого сектора экономики. И есть и внешняя конкуренция. У нас далеко не все страны ввели против нас санкции, а, значит, мы не принимали контрмер в отношении этих государств. Мы ввели против стран Евросоюза, против Соединенных Штатов и других государств, которые ввели по указке США санкции против России. Но подавляющее большинство государств мира этого не сделали. Их очень много, и они поставляют продукцию на наш рынок, поэтому конкуренция сохраняется. По поводу того, что же происходит внутри сельского хозяйства? Это статистические показатели. И связаны они с производством зерна. Как вы знаете, в прошлом году у нас был рекордный за всю историю урожай – 135,5 миллионов тонн зерна. Это главный показатель, который вносит свою лепту в статистические отчетности. В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями, а в некоторых регионах была введена чрезвычайная ситуации, по-моему, в 27 регионах, у нас урожай меньше. 110,5 миллионов тонн. Да, поэтому сразу в соответствии с базой прошлого года сразу показатели ушли вниз – мы же сравниваем с прошлым годом. Но эти 110 млн. тонн это третий по объемам показатель за последние 25 лет. Это очень хороший результат. Имея в виду запасы прошлого года, у нас сохраняется и даже увеличился объем возможного экспорта до 52,5 миллионов тонн. Мы выполним все свои обязательства и все контракты. Поэтому здесь у нас нет никакого беспокойства. Есть направления, по которым мы должны действовать и работать дальше в области сельского хозяйства. Это какие направления? Нужно повышать конкурентоспособность, нужно расширять инфраструктуру, в том числе, для наращивания экспорта. Кстати говоря, в прошлом году экспорт был 20 млрд., в этом году будет 25 млрд. Вообще такие цифры, которые в голову раньше не могли прийти. 16 млрд. у нас экспорт оружия, 25 млрд. будет сельскохозяйственных продуктов. Мы будем поддерживать развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. На это специально отводим на ближайшие годы около 400 млрд. рублей. Это развитие портов, дорог и т.д. Поддержка экспорта финансовая, вот нужно повысить свою конкурентоспособность таким образом, конечно, кадры развивать, селекцию и так далее. Вы знаете это даже лучше, чем я. Второе – нужно наращивать производство продуктов высокой степени передела. Это мясо и переработка мяса. И, конечно, нужно дальше решать вопросы, связанные с социальным развитием села. Программа социального развития села тоже будет сохранена.

- Артем Артеменко, телеканал «Крым 24». Владимир Владимирович, вы недавно говорили, что ввод ограничений против России некоторыми странами непосредственно влияет на крымчан, которые голосовали за воссоединение с Россией в 14-м году. Не могли бы вы пояснить ваши слова? Кстати, что делать с этим, и как бороться?

В. Путин:

- Действительно, я это говорил. Могу пояснить. Это любопытная ситуация. Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем, они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия.

А что происходит? Против вас ввели санкции. Какие санкции? Ограничение по передвижению, ограничения, связанные с выездом, получение виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, с работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции. Не только избирательные, против руководства Крымской республики и Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против вас ввели санкции за конкретное голосование, тогда надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка-то, вот что я имел в виду.

- Интернет-издание «Лайф». Владимир Владимирович, в кино и на телевидении существует программа господдержки создания позитивного контента, фактически за наши с вами налоги. А возможно ли, и нужны ли такие меры поддержки для российского сегмента интернета? Госканалы не спросят: а когда вы женитесь, и на ком?

В. Путин:

- Это совсем разные вопросы. А вы женаты?

- Да. И не жалею.

В. Путин:

- Он женат, и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Ладно, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

Теперь по поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно сделать, и мы это делаем. У нас гранты существуют. Я не помню, в каком количестве, но измеряются сотнями миллионов рублей. Это гранты, связанные с контентом. Мы выделяем на это деньги, по-моему, 144 миллиона. А в целом на этот вид деятельности официально выделяем где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это, и будем продолжать.

А в целом на этот вид деятельности официально выделяем тоже где-то 400 млн. Делаем это и будем продолжать.

Евразийское женское сообщество. После вопроса о женитьбе очень важно.

- Волынкина Марина. Хотела вас поблагодарить, что вы были на 2-м Евразийском женском форуме. Для женщин мира это было очень важно.

В. Путин:

- Спасибо.

М. Волынкина:

- И на этом форуме была площадка, посвященная масс-медиа. Уже 15 меморандумов о мире, об ответственном медиа подписано теми участницами, которые присоединяются к нашей акции, что информация в мире должна быть позитивной. Насколько для вас, как для президента, важно, чтобы все присутствующие здесь журналисты говорили не просто правду, а чтобы они объективно и ответственно относились к тому, что они делают? Чтобы это была серьезная мягкая сила, а не просто решение каких-то бизнес-задач. Сегодня для женщин очень важно в условиях, когда идет такая агрессия и напряженность, мы действительно боимся войны, чтобы мягкая сила работала. Есть ли в России мягкая сила? И какова роль ответственной журналистики?

В. Путин:

- Правда не в силе… или сила не… Сила в правде. В этой формуле заложено призвание СМИ. Сила в правде. И только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей. К сожалению, чего греха таить, с коммерциализацией нашей жизни… раньше все было политизировано в советское время, а сейчас очень много коммерциализировано. Доверие к СМИ в значительной степени подорвано со стороны очень многих людей. Все уже делят на сто, на тысячу, из того, что считают, видят. Но все-таки к этому надо стремиться. И уже точно совершенно в сфере вопросов жизненно важных для нашей страны, для всего мира нужно стремиться к тому, чтобы быть максимально объективными. Это важно не для меня. Это важно для нас всех. Я надеюсь, что такой тренд, он все-таки есть, мне кажется, последнее время, что он сохранится.

Афганистан:

- 6 декабря Россия отказалась поддержать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Афганистане в связи с несогласием с позицией ряда западных стран.

В. Путин:

- А вы сами как считаете?

- Я хочу услышать ваше мнение. В то же время США проводят сепаратные переговоры с движением «Талибан». Как в свете этого вы видите перспективы московского формата консультаций по Афганистану, в работе которого принимали участие представители 11 государств?

В. Путин:

- Я уже не помню, в чем там тонкости проекта этой резолюции. Я думаю, что вы со мной согласитесь, подавляющее большинство людей, которое живет в Афганистане, уверен, со мной согласится, я уж не знаю, чего по этой резолюции добивались наши западные партнеры, если они хотели констатировать, что там все хорошо, то мне кажется, что это далеко от реалий. Официальное правительство в Кабуле какое количество территории контролирует в стране? Вряд ли больше одной трети. Если уж быть откровенными. Выборы проходят.

Результаты выборов подсчитываются месяцами. Это разве нормально? Чего же здесь одобрять? Проводятся переговоры с талибами. Может быть, это и неизбежно. Надо только понять предмет этих переговоров и к чему они приведут. Если есть реальные силы, которые контролируют значительную часть территории, с ней надо считаться, но надо тогда делать это открыто, публично, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я думаю, что это лежало в основе позиции нашего министерства иностранных дел в ходе дискуссии. Мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Но до этого мы вынуждены укреплять будем нашу военную базу в Таджикистане. Исходим из того, что афганский народ все-таки сможет между собой договориться, все политические силы, этнические группы смогут найти консенсус. Мы на столько, на сколько мы будем в состоянии, будем способствовать этому процессу. В том числе и развивая экономическое взаимодействие с Афганистаном, принимая участие в различных международных проектах, таком, например, как ТАПИ.

...Четыре года не дают слова? Да что такое? Ну, давайте. Песков виноват, накажем его. Андрей, девушке уступите, пожалуйста.

- Спасибо большое, что на пятый срок меня не пустили. Когда был принят у нас закон об иноагентах, поднялся дикий шум, что это нарушаются права человека и т.д.

В. Путин:

- Один из моих коллег, не буду называть имя, когда его спросили на переговорах, как у вас с правами человека, он так посмотрел и говорит – какого человека? Вот я хочу у вас спросить – какого человека?

- Да, у нас это все-таки касается, прежде всего, юридических лиц, а Мария Бутина в США была арестована как частная лицо, у них этот закон действует с 1938 года и я хочу спросить у вас, может быть, есть смысл у нас как-то обращаться к опыту западных партнеров в этом плане? И еще один очень важный вопрос. Я представляю телеканал «Царьград» и мы хотели у вас узнать, как вы смотрите на ситуацию, которая сейчас складывается в мировом православии, с учетом раскольнических действий, которые предпринял сейчас Константинопольский патриарх, и Киев, и всем уже становится, наверное, понятно, что ключевой игрок здесь США, и получается, что геополитика теперь жестко довлеет над религией. Так ли это?

В. Путин:

- Что касается первой части вашего вопроса. Мы и так опирались на международный опыт, когда принимали закон об этих иноагентах. Ведь речь не идет о каких-то запретах, речь идет о том, чтобы та или другая структура, получая финансирование из-за границы на политическую публичную деятельность, чтобы она зарегистрировалась в таком качестве. Вот и все. Кстати, в тех же Штатах там запрещают такую деятельность. Вот, пожалуйста, как результат этого закона, арест Бутиной, которую держат в тюрьме, и ей грозит 12 лет. У нас ничего подобного нет. У нас речь идет только о регистрации, если ты получаешь деньги из-за границы. Ничего здесь страшного нет. И я откровенно говоря не вижу здесь никаких проблем в правоприменительной практике. Хотя, конечно, нужно посмотреть. Я вот встречаюсь с правозащитниками, когда они указывают на некоторые элементы и задержек этого закона, связанные по сути с благотворительной деятельностью, а не с политической, и я думаю, что они правы в этом смысле. Надо внимательно смотреть за тем, что происходит в жизни. И если потребуется, вносить какие-то коррективы. Это не должно мешать нормальной жизни, не должно мешать порядочным приличным людям, которые хотят решать имеющиеся у нас проблемы, в том числе, за счет поддержки своих единомышленников за границей. Ничего здесь страшного нет. А вот политическая деятельность, она, безусловно, должна быть запрещена. Не запрещена, а во всяком случае, должна быть легализована.

Вторая часть – православие. То, что сейчас происходит в православии, это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. К сожалению, на Украине это сейчас происходит, создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода – будет стамбульского прихода. Причем, обратите внимание, Украинская православная церковь Московского патриархата на Украине полностью независимая была. Об этом мало кто знает. Это фактически полностью независимая церковь, они делали всё самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была – духовная. Упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения… Очень многое. И деньги, что самое главное. Я думаю, это главный побудительный мотив Варфоломея подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее, это происходит. И это, конечно, лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это, безусловно, политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет ни для религиозных свобод в целом, это явное грубое нарушение религиозных свобод. Меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он, по сути, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог, до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы. Они беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины. Опасность этого передела, конечно, существует.

- Андрей Колесников, газета «Коммерсантъ». Владимир Владимирович, протест французов против повышения цен на бензин перерос в их всеобщий протест против всего. Господин Макрон вынужден был ввести чрезвычайное экономическое и социальное положение. Как вы оцениваете события во Франции? Не собираются ли у нас повысить цены на бензин? Об этом в последнее время идет много разговоров. Каким вы считаете протестный потенциал россиян? И вообще что должно, на ваш взгляд, превалировать в этой ситуации для государства – обязанность обеспечить права митингующих или все-таки необходимость обеспечивать, например, правопорядок?

В. Путин:

- Одно другому не противоречит (начну с завершающей части вашего вопроса). Нужно, безусловно, обеспечить права граждан на выражение своего мнения, своей позиции, в том числе и путем публичных мероприятий. Но все эти мероприятия, в том числе и публичные, должны всегда оставаться в рамках закона. Все, что выходит за рамки закона, недопустимо, и на это должна быть соответствующая реакция со стороны государства.

Теперь по поводу того, что происходит во Франции, как это у нас смотрится и так далее. Я думаю, что события во Франции связаны с повышением цен на бензин, на дизельку. Но они послужили, скорее всего, триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство в целом значительной части членов общества, причем это коренные французы в основном. По последним данным, поддерживается большим количеством населения – 70 с лишним процентов. Но оценивать действия французских властей, на мой взгляд, совершенно некорректно.

В чем разница между нашей ситуацией и ситуацией во Франции, связанной с бензином, с нефтепродуктами и так далее? Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на нефтепродукты и на бензин. Они сделали это сами. Это их политика. Они сделали это для того, чтобы перераспределить таким образом ресурсы, в данном случае ресурсы граждан, на решение других вопросов в сфере энергетической политики. Направить деньги, которые они получат от продаж бензина и дизельного топлива, масла на развитие альтернативных видов энергетики – солнца, ветра и так далее. Они сделали это сознательно. Это людям не понравилось. Потому что такое изменение в энергетической политике за их счет им не нравится.

Что у нас происходит? У нас повысились цены на бензин, начиная с середины прошлого года, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен. И даже по их снижению. И достигли вот этой договоренности с основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями. Вот это принципиальная разница. Там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами. А здесь правительство борется с этим повышением. Конечно, когда цены повышаются, никому не нравится. Но то, что правительство принимает такие решения, мне кажется, это вещь очевидная. Хуже или лучше, но это происходит.

Такая договоренность достигнута. Договоренность с ними действует до марта следующего года. Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС с начала января. Я не думаю, что она будет значительной. Это действительно должна быть только какая-то мягкая корректировка в районе 1-1,5 %, не больше. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке. И на мировом рынке, и на российском рынке. В целом, хоть это и в ручном управлении, но это сработало. И надеюсь, что будет также работать и дальше. Что правительство не допустит никаких скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году.

- Протестный потенциал россиян?

В. Путин:

- Я уже сказал на этот счет. Люди имеют право высказывать свою точку зрения, защищать ее в том числе и публично, и на митингах. Но в рамках закона.

Рязань:

- Александра Теняева, телекомпания «Край рязанский». К нам семимильными шагами идет цифровое телевидение. Одним из первых придет в наш регион. Уже 11 февраля отключится аналоговое. Как вы оцениваете подготовку всех регионов к переходу на цифровое телевидение? Не окажется ли так, что у нас останутся забытыми не богом, но цифрой какие-то маленькие населенные пункты? Как обеспечить интересы тех, для кого покупка даже самой дешевой приставки, техники – это все-таки удар по бюджету? Цифровое телевидение в отличном качестве, 20 бесплатных каналов – это хорошо. Но что делать региональщикам? Я думаю, тут многие коллеги меня поддержат. Для нас это практически можно забирать трудовые книжки и идти на биржу труда. В аналоговом мы не выживем. В мультиплекс нас не пускают.

В. Путин:

- Да, и я вас полностью поддерживаю. И коллеги мои, которые сейчас слышат это, знают, я здесь не покривил душой, ничего не придумываю, когда мы с ними это обсуждаем и когда они настойчиво предлагают двигаться дальше по пути цифры, я согласен с ними, так же, как и вы, что это улучшает качество, количество вот этих бесплатных каналов другого качества, и я так же, как и вы, поверьте, почти слово в слово задаю им вопрос – а вот в маленькой деревушке кто-то не останется вообще без телевидения? Уверяют, что нет. Поэтому договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами. Вот сейчас в Твери проходит такой эксперимент, потом у вас будет. В Твери пока нареканий нет. Как мне губернатор докладывает, он проехал там чуть ли не по всем населенным пунктам, внимательно сам за этим смотрит, будут оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом, для того, чтобы переключиться на цифру. В том числе, это касается и вот этих приборов небольших, необходимых для того, чтобы принимать такое количество телевидения. Потом еще там пара-тройка регионов. И так постепенно, постепенно. Была идея переходить резко, не буду скрывать. Быстрыми темпами, в течение полугода, я сказал – нет, мы так не можем поступить, мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях и, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, но за личные, купить эти приставки. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях, и двигаться аккуратно дальше.

Сергей Брилев, ВГТРК:

- Владимир Владимирович, здесь по совершенно понятным причинам, когда речь заходить о международной политике, речь идет о конфликтах, ну, вот за исключением, может быть, китайского направления, я сегодня хотел бы вам представить одну историю, которую мы делаем с моими английскими коллегами – это беспрецедентная история сотрудничества советских и британских спецслужб в годы великой Отечественной войны, отправка 36 советских разведчиков-нелегалов в оккупированную нацистами Европу. И в этой связи не могу вас не спросить про сегодняшнее состояние дел в российско-британских отношениях. Вот Дмитрий Сергеевич нам после саммита двадцатки сказал, что он не знает, встречались ли вы с Терезой Мэй. А вы все-таки с ней встречались? Как вы оцениваете эти отношения? Видите ли вы, как может отразиться брекзит на России?

Зал во время пресс-конференции президента России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В. Путин:

- Что касается встреч, то на таких мероприятиях, как двадцатка, там очень много встреч, все даже не перечислишь. Но это же все в движении, что называется в кулуарах – что такое в кулуарах? Встали, пошли, идешь рядом, поздоровался, что-то сказал. Вот примерно в таком же формате мы и с премьер-министром Великобритании поздоровались, два слова друг другу сказали. На мой взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике и в интересах обеих стран из этого тупика выйти. Как на нас отразится брекзит? Ну, в минимальном значении. Но он отразится на всей европейской экономике, на мировой экономике. В этом смысле и на нас тоже. Косвенно, опосредованно. Заинтересованы мы или нет в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией? Да, заинтересованы. Также, я думаю, как и заинтересована Британия. Прежде всего, конечно, бизнес этой страны. Мы знаем, как британцы у нас работают. Достаточно активно, могу вам сказать. Такие компании, флагманы британской экономики, как Би-Пи, они работают, один из крупнейших акционеров нашей ведущей нефтегазовой компании Роснефть. Они остаются такими. Работают активно на нашем рынке, и дальше хотят работать. И не только они. Сейчас в связи с брекзитом, если это пройдет до конца… Кстати говоря, я понимаю позицию премьер-министра, она борется за этот брекзит. Пускай они сами решают, это не наше дело. А то сейчас опять обвинят нас в чем-нибудь. Но референдум-то прошел. Что ей делать? Она должна исполнять волю народа, высказанную на референдуме. Или это тогда вообще не референдум. Кому-то не понравилось – снова и снова. Это что, демократия, что ли? Я посмотрю, как будут оценивать критики этого процесса ситуацию, если на этот брекзит наплюют и снова будут проводить все эти мероприятия до тех пор, пока они кого-то не удовлетворят. А зачем тогда референдумы? И в чем тогда смысл прямой демократии? Собственно, это их дело. Но в любом случае они заинтересованы в рынках, заинтересованы в партнерстве. Мы это не обсуждали с премьер-министром, но мы это обсуждаем с нашими коллегами и друзьями, которых у нас достаточно в Великобритании, особенно в бизнес-среде. Вы знаете, если мы посмотрим на прямые иностранные инвестиции, больше всего прямых иностранных инвестиций в этом году откуда? Из Великобритании. 22 миллиарда долларов. На втором месте ФРГ, потом Сингапур. Это же о чем-то говорит. Правда, это отчасти, может быть, репатриация наших капиталов, поскольку их поднапугали там, но все-таки заинтересованность очень большая. И в сельском хозяйстве. У нас экспортный потенциал огромный, он все время растет. И в промышленности, в энергетике. Очень много направлений. И я надеюсь, что здравый смысл восторжествует.

- Светлана Шаганова, ГТРК Карачаево-Черкесии. У меня для вас такой несложный пример: Путин + лыжи = наш регион Карачаево-Черкесия. Конечно, вы не изменяете дзюдо и самбо, но очень хотелось бы, чтобы вы посетили наш регион, наш новый курорт Архыз и прокатились бы на лыжах. Будет ли у вас такая возможность в вашем плотном рабочем графике?

В. Путин:

- Мне бы очень хотелось это сделать. Но я в любом случае вас поздравляю с развитием туристического дела. Республика развивается, это конкурентные преимущества республики – развитие курортов подобного рода. Уверен, что это будет развиваться и дальше. Но если смогу, я с удовольствием приеду. Спасибо вам большое.

- Газета «Аск», Армения. Как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов?

В. Путин:

- А что значит восстанавливать? У нас нет ничего такого, что рухнуло, а потом требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией, это наш стратегический партнер в регионе и вообще в мире, член ОДКБ, Евразийского экономического союза. Чего нам восстанавливать? Нам нужно развивать то, что есть, на созданной предыдущими поколениями руководителей базе. Армянский народ – это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически, так есть, я надеюсь, так оно и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе, исходить из потребностей, наших возможностей. Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом.

- Виктор Смирнов, Ленинградская область. По Ленобласти проходит «Северный поток-1» и строится «Северный поток-2». Вы открываете «Турецкий поток», все здорово. Но многие жители Ленинградской области, которые видят, как мимо них проходят эти «потоки», в течение многих лет не получают газ. А недавно, 7 декабря, Газпром и вовсе заявил, что не может пустить газ новым потребителям на целом Карельском перешейке. Это часть Петербурга и два района области. Они считают нецелесообразным реконструировать некую компрессорную станцию (то ли денег нет, то ли они куда-то в другое место пошли), чтобы можно было отпускать газ. Наряду с этим там пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 млрд. рублей. Уголовного дела до сих пор нет.

В. Путин:

- Я не понимаю, что, выкопали и утащили, что ли?

- Нет. Ее не положили, но актами закрыли. То есть труба как бы есть, но ее как бы нет.

В. Путин:

- То есть деньги списали, а трубы нет.

- Да. И уголовного дела тоже нет.

В. Путин:

- Это в каком месте?

- Приозерский район. Вы там бывали, вы знаете.

В. Путин:

- Я знаю.

- И к этому еще сроки газификации Ленобласти постоянно срываются. Но в газовой монополии это называют красивым словом перенос и синхронизация ежегодная. При всех проблемах газовой монополии и проблемах жителей, без газа некоторые с 2009 года, дети членов правления конкретные не стесняются занимать посты топ-менеджеров в дочерних организациях. Они не стесняются выкладывать в интернет фотографии роскошных автомобилей, полетов на бизнес-джете, чтобы посмотреть в Италии футбол. Как вам такое народное достояние? Не заигрались они случаем?

В. Путин:

- Конечно, всегда надо следить за расходами, за полетами на СуперДжете. Надо посмотреть, какой они футбол смотрели. Газпром, кроме всего прочего, спонсирует и иностранные футбольные клубы, скажем, «Шальке 04» в Германии. Почему спонсирует? Потому что работает там активно в Германии. В Италии работает. И это все нужно поддерживать. Хотя все хорошо в рамках здравого смысла. И надо всегда за этим очень внимательно следить. И то, что вы обратили на это внимание, это правильно. Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем.

Что касается газоснабжения внутри страны, оно растет. У нас растут и объемы продаж на внешний рынок. В этом году будет за 200 млрд. кубических метров. Это очень хороший результат. Исторический максимум. И он нужен стране. Он нужен не Газпрому, он нужен нашей экономике и бюджету. Потому что основные доходы Газпрома, которые потом перетекают в бюджет, - от экспорта. И это правильно.

Что касается внутренних вопросов, решения о газификации, повторю еще раз, она развивается. Там вопрос ведь не в Газпроме только. Газпром доводит трубу до населенных пунктов, а потом дальше распределение. И последняя мила так называемая – должна эта проблема решаться с помощью региона.

- Регион построил!

В. Путин:

- Хорошо. Я проверю. Я вот этого не знаю. Я обязательно это проверю. И посмотрю. Конечно, Газпром исходит из экономической целесообразности. Но кроме экономической целесообразности есть и вопросы, связанные с социальными проблемами, в том числе с обеспечением газом населения той или другой территории. Я посмотрю, насколько она построена. Всегда между заявлениями местных властей и реалиями, часто, во всяком случае, дистанция достаточно большого размера. Я обязательно обращу на это внимание. Это Приозерский район.

- Частично Выборгский, частично Петербург.

В. Путин:

- Я вас уверяю, я обязательно посмотрю на этот вопрос и отреагирую.

У нас не так благостно идет, но все-таки более-менее ровненько. А там «Новая газета», она нам сейчас что-нибудь подбросит.

«Новая газета»:

- Вопрос такой. В этом году в Центральной Африканской Республике погибли мои коллеги и друзья – Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.

В. Путин:

- Это большая трагедия, согласен с вами.

- Что вам известно об обстоятельствах их гибели? О возможной причастности к этому частной военной компании «Вагнер»? Насколько вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, руководит ЧВК «Вагнер»? Что вы думаете о деятельности частных военных компаний? Складывается впечатление, что вы стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, стоит этим гордиться? Ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке, в других странах. И второй короткий вопрос. Правозащитник Лев Пономарев, 77-летний человек, был арестован на 15 дней за пост в Фейсбуке. Как вы, как человек, к этому относитесь? Нормально ли это?

В. Путин:

- Начнем с «Вагнера» и с поваров. Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.

… Внятно и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело и здесь ничего страшного нет, это вот такая у нас политическая возня происходит. Есть даже такое понятие безопасное питание. Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем. Чтобы было вам понятно.

Теперь по поводу Вагнера и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, с требованиями защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда генеральная прокуратура должна дать правовую оценку.

Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Повторяю еще раз, если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.

И наконец о трагедии, которую вы упомянули. Это безусловно трагедия. Погибли люди, у них есть семьи, близкие люди. И вообще, к сожалению, очень много трагедий связано с журналистами, я думаю, что мы никогда не должны забывать, в том числе и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины, под обстрел попав, или те, на которых фактически было совершено покушение, которых просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже. Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто приехали даже не как журналисты, они приехали, как туристы. И по имеющимся данным на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и, надеюсь, хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реалиях там произошло. Ну и я хочу принести свои соболезнования и вам, всем членам редакции, и близким людей, которые там погибли.

Владивосток:

- Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, что предоставили мне слово. От всей души и от всех владивостокцев хотел бы выразить благодарность о принятом вашем решении, что Владивосток теперь столица Дальневосточного федерального округа. Большое вам спасибо. И в связи с этим на прошлой конференции я вам задавал вопросы, связанные с экологией там. Мусоросжигательный завод, вырубка лесов… Вам еще раз спасибо, что мусоросжигательный завод закрыли, надеюсь, что его и не откроют. Единственное, что там по переработке мусора есть некоторые фирмы, которые хотели ба заниматься раздельным мусором, но почему-то региональный оператор им этого предоставить не может, так как в аренде земельный участок и т.д. Недавно у нас прошли выборы, как вы знаете. Конечно, самым протестным это оказалось то, что пенсионная реформа. И в это в принципе в основном и повлияло на затяжной характер этих выборов. Про экологию. Спорткомплекс, который я обозначал, его закрыли, но его так и не достроили. Обманутые дольщики, которые второй раз также были вами оповещены, также дома не достроены. Дальхимпром «Карьерное» вот это у нас морская пехота где располагается, там есть школа 55, которую тоже закрыли и теперь детки ездят в отделенные школы. И еще один момент. Лесной фонд находится в государственной собственности. Так же как стратегический объект, такой, как Примводоканал. Что происходит сегодня? Сегодня лесной фонд, как всегда, на кадастровый учет леса не поставлены до сих пор, до сих пор идет вырубка там лесов, постройка коттеджей все так же и остается. Озера, водоемы на Примводоканале, они должны находиться в государственной собственности, сегодня находятся в собственности частной. То есть, с этим вопросом прошу вас разобраться.

Хотел небольшую ремарку сделать про пенсионную реформу. Скорее всего, вас в этом обманули. Объясню в чем. Получается, пенсионный дефицит в 2018 году составляет 257 миллиардов. А когда началось некое народное волнение, мы решили им добавить еще 500 миллиардов, чтобы какие-то льготы были. Вам не кажется, что в такой момент, может быть, стоит обратить на это внимание и отменить пенсионную реформу? Мы тратим большие деньги. Такой дефицит, а мы столько тратим.

Хотел бы еще поздравить вас с Новым годом, пожелать сил, творческих успехов и всего… Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста. Есть Владислав Шестаков, 3 года, он болеет. Иркутская область, г. Черемхово. Нужно просто перевезти его в Москву. Люди деньги собрали. Помогите, пожалуйста, в этом.

В. Путин:

- Давайте с самого чувствительного вопроса... Я прошу прощения у представителей «Новой газеты», вы меня спросили про Льва Пономарева. Мы обсуждали этот вопрос на встрече с правозащитниками в рамках совета. В отношении Пономарева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнениям решение судебных инстанций и не ставлю под сомнение справедливость принятого решения.

Теперь по поводу очень чувствительного, важного вопроса – пенсионной реформы. Знаете, в начале 2000-х годов, в середине я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что это правильная позиция была выбрана. Потому что и продолжительность жизни была у нас низкой (65 лет), и соотношение работающих к неработающим было другое, более или менее приемлемое. Сейчас кардинально все поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих, пенсионеров увеличивается. Да, вы правы, сейчас это можно закрыть. Я же сказал об этом в своем Обращении. 5-7 лет будем жить спокойно. Но пройдут эти 5-7 лет, и придется все равно, страна вынуждена будет это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. И придется сделать это резко. Вот в чем все дело. Если бы не было понимания этих тенденций, я бы никогда не разрешил этого сделать. Но это объективные тенденции, от этого никуда не деться. Я же прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Здесь что ни объясняй, все равно, когда конкретного человека это касается, это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что будет критика и справа, и слева. То, что делалось слева, мы знаем. Своей экономической политикой в свое время развалили, по сути дела, Советский Союз, а потом в 90-е годы чуть не развалили Россию. У нас не было бы Российской Федерации, у нас была бы какая-нибудь Московия. Эту ситуацию удалось удержать, купировать, больше того, страна развивается, крепнет. Такие вещи, они неприятные, и ясно, что никакого восторга не вызовут, но неизбежные. Повторю еще раз, если бы не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил.

Теперь по поводу конкретных вопросов, которые вы поставили. Лесной фонд, школа, спортивный комплекс. Как вы понимаете, это требует отдельного изучения, это частные вопросы, я вам обещаю, что я обязательно на это посмотрю, но я надеюсь, что Олег Кожемяко тоже посмотрит, он наверняка слышит меня и я прошу его соответствующую информацию представить и доложить. По поводу переноса административного центра во Владивосток. Трутнев ставил такой вопрос очень давно, в течение нескольких предыдущих лет, но Владивосток развивается очень активно и является действительно центром и региона, и в известной степени центром притяжения, я имею в виду соседние страны, поэтому, мне кажется, это обоснованное решение.

- …ребенка…

В. Путин:

- Где находится мальчик?

- Город Черепково, Иркутская область.

В. Путин:

- Что с ним такое?

Д. Песков:

- Мы возьмем у вас все координаты. Спасибо.

В. Путин:

- Да, да, мы поможем обязательно.

Д. Песков:

- Коллеги подойдут и возьмут ваши координаты.

- Добрый день, меня зовут Анастасия Мельникова, «Знак.ком». Владимир Владимирович, в последнее время с пугающей регулярностью поступают сообщения о пытках в тех или иных колониях, СИЗО, спецприемниках. Я скажу о Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, Саратовской, Хакассия, Забайкальский край. Благодаря нашим коллегам из «Новой газеты», летом мы узнали о чудовищных пытках в Ярославской колонии, при этом мы знаем историю серийного убийства Вячеслава Цеповяза, который тоже находясь в колонии строгого режима, мог себе позволить различную роскошь… Не кажется ли вам, что реформа в системе ФСИН остро необходима и необходима прямо сейчас, и что вы, как человек, который не первый раз слышит об этих проблемах, можете сказать, что будет сделано? И когда это произойдет, чтобы колонии в России перестали быть для одних местом для отдыха, а для других узакониванием пыточными средневекового образца, потому что то, сейчас происходит в системе ФСИН, это даже для нашей страны перебор.

В. Путин:

- Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем, прежде всего, прокуратуры. Разумеется, то, что мы видим, факты, которые всплывают, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более, пытки – это преступление. И эти правонарушения должны быть наказаны. Кстати говоря, так и происходит, когда, в том числе, с помощью СМИ, такие факты всплывают. Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать эту систему и нужно и нужно повышать уровень гражданского контроля. Вот с этим я согласен полностью. В этой связи могу напомнить, что у нас созданы соответствующие комиссии, которые должны работать и которые будут получать поддержку со стороны государства, со стороны президента. Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении этих проблем, которые, безусловно, в системе есть.

Газета.ру

- Меня зовут Рустем Фаляхов. Владимир Владимирович, когда вы открывали пресс-конференцию, вы подвели макроэкономические итоги года и вроде так все получается, что живем все лучше и лучше, жители Парижа, наверное, просто должны были бы очень позавидовать, если верить этой статистике…

В. Путин:

- Коренные жители Парижа переезжают в пригороды по целому ряду причин. Поэтому такое неудовольствие вызвало повышение цен на бензин. Многие коренные парижане переехали в пригороды и повышение цен на бензин очень бьет по их семейным бюджетам. Но ладно, это другой вопрос.

Повышение цен на бензин очень бьет по их семейным бюджетам. Давайте поговорим о нашем жилищном строительстве.

- У меня вопрос о достоверности статистики, о достоверности информации, которая используется при замерах уровня жизни россиян, о том, как себя чувствуют россияне. Если верить рапортам правительства, то доходы растут. Вы тоже называли цифру – на 0,5 %. А цены падают. Когда россияне видят ценники на товары и услуги, то они понимают, что правительственные чиновники просто жонглируют цифрами. Речь идет о статистике Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств. У экспертов тоже недоумение. Их цифры не бьются с данными официальной статистики. Видимо, от нехорошей жизни эксперты предлагают ввести для России несколько экзотический индекс счастья. Зато будет учитываться голос россиян. Не пора ли произвести тонкую настройку официальной статистики? Иначе получится, что майский указ будет легко выполнен, а индекс счастья покажет ноль.

В. Путин:

- Ваша озабоченность понятна. И я отчасти ее разделяю. Но именно отчасти. В том смысле, что нужно лучше объяснять людям, откуда берутся эти цифры. И что они значат. И как на них реагировать. Потому что, когда просто голые цифры преподносят тебе и говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее, а люди видят реальное повышение ценников в магазинах, то тогда это вызывает недоумение и недоверие порождает к этой статистике. Она, кстати говоря, несовершенна. Если удастся, если нам не надоест друг с другом разговаривать в течение такого времени, можем вернуться к этому. Она не идеальна. Но самое главное в том, что дело даже не только в ее качестве, которое нуждается в совершенствовании. Дело еще и в том, чтобы объяснять людям, что это усредненные цифры.

Мы говорим об уровне жизни. мы говорим об уровне заработной платы. Я сказал, что на 10 месяцев текущего года рост составил 7,4 %. По концу года будет 6,9 %. Люди посмотрят и скажут: нет у меня такого повышения. Но это усредненная цифра. Она касается отдельных отраслей и отдельных регионов. Где-то есть это повышение, в какой-то отрасли. Условно говоря, у нефтяников или у металлургов. А где-то этого нет. Это усредненная цифра, вот в чем все дело.

Один из важнейших показателей – это располагаемые денежные доходы населения и объемы продаж. Вот это более или менее бьется с реальным положением дел. А здесь оно какое? У нас в 2015 году был минус, по-моему, минус два с лишним процента реальные располагаемые доходы населения. В 2016-м – минус 5,8 %. В 2017-м 1,2 %, но тоже минус. Это располагаемые доходы населения. Те, кто занимается профессионально, знают наверняка, что это такое. Но для большинства это непонятно. Потрачу 30 секунд, чтобы сказать, что это такое. Как считаются эти цифры. Расходы граждан, их достаточно легко посчитать, сколько люди платят, каков ценник. Если люди израсходовали, значит, эти деньги были. Затем к этому прибавляются накопления в банках и в наличке. В целом это считаемая величина. Потому что в банках примерно понятно, сколько люди хранят. Центробанк, который регулирует денежную массу, понимает, какова она, сколько в банках. Значит, сколько на руках. Труднее считать наличку, скапливающуюся у людей в иностранной валюте. Примерно понятно. Отсюда вычитают все налоги, которые платит гражданин. НДФЛ или налог на собственность, если такая есть. И делают корректировку на инфляцию. Вот это денежные располагаемые доходы населения.

Они у нас падали все эти годы. И вот только сейчас, в конце этого года, может быть плюс 0,1 %, и то, если мы не будем учитывать 5 тысяч выплат пенсионерам в конце 2017 года.

Но тенденция в принципе положительная. Она еще и подкреплена другими данными. Какими? Объемом продаж. Они растут. В самой автомобильной индустрии у нас есть проблемы, но объем продаж легкового транспорта вырос на 27%. У нас, как я уже говорил, выросло производство одежды, обуви, продуктов питания на 13%, а предыдущие показатели – на 9. У нас объемы авиационных перевозок за границу выросли на 46%, а внутренних авиаперевозок – на 20 с лишним процентов. Это всё вещи, которые свидетельствуют о том, что растет покупательная способность. Постепенно, аккуратно, но она возрождается. Мне кажется, если людям объяснять нормальным человеческим языком и показывать в комплексе, то станет более понятно, где мы находимся и куда мы двигаемся. Но совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, я с вами полностью согласен.

- Меня зовут Елена Еськина, я журналист ГТРК Дагестан. Мы живем в большой многонациональной стране, и это замечательно, не правда ли?

В. Путин:

- Очень хорошо.

- А мне вообще повезло, я живу в многонациональной стране, в многонациональной республике Дагестан и еще плюс в межнациональной семье. Я сама русская, мой муж – аварец. И наши дети, соответственно, уже немного такого не славянского типа.

В. Путин:

- Но вы тоже немножко на аварку похожи.

- Знаете, столько лет прожить в Дагестане... Так вот, когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что у нас показывают по российскому телевидению. Очень часто, если не всегда, в рекламах у нас бывают такие красивые детки – светлые волосы, большие голубые глаза. И я задумалась, а где остальные типажи, допустим, монголоидный типаж? Ведь Россия многонациональная, порядка 200 народов у нас живет. Давайте возьмем самый главный полк страны – кремлевский. Там тоже ребята славянской внешности. И существует негласный критерий, что нужно идти славянским ребятам. Вам так не кажется?

В. Путин:

- Нет.

- Значит, мне показалось. У меня к вам просьба. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасангусейновых. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас дело уже переквалифицировано, идет разбирательство по статье 105 - «убийство», где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак не поставят. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела. И, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей.

В. Путин:

- Я должен дать соответствующее поручение (считайте, что оно уже есть) Бастрыкину Александру Ивановичу, он возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю, что уделю этому необходимое внимание, и у Бастрыкина такое поручение будет.

- Уважаемый Владимир Владимирович, недавно Турция отметила основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка. Хотелось бы узнать ваше отношение к личности Ататюрка. Как вы оцениваете его историческую роль в мировой политике? Если вспомнить Ататюрка, сегодня как развиваются российско-турецкие отношения?

В. Путин:

- Ататюрк, безусловно, выдающийся деятель турецкой истории, он вписал очень яркую страницу в сохранение и восстановление турецкой государственности. Очень многое для этого сделал. И был большим другом России. Мы это хорошо знаем. Сотрудничал с Россией, работал вместе с ней. Мы это очень ценим. Ататюрк создал современное турецкое государство, заложил его базисные основы. Вот так я к этому и отношусь.

Что касается сегодняшнего состояния, то, думаю, что мы должны быть довольны тем, как развиваются российско-турецкие отношения. И в экономике, и в сфере безопасности. Мы очень, хотя наши интересы в чем-то не совпадают, находим компромиссные решения по урегулированию сирийского кризиса, мы с уважением относимся к национальным интересам турецкой республики и турецкого народа на этом направлении. Мы видим, что и наши турецкие партнеры также готовы на эти компромиссы идти и находят вместе с нами эти компромиссы на благо развития ситуации в Сирии, на благо борьбы с терроризмом и на благо укрепления наших отношений. Что касается экономики, то вы сами это видите, у нас наши связи укрепляются, Турция проводит несмотря на то, что она является страной НАТО, выполняет свои обязательства, насколько мы видим, как член альянса, в том же время проводит независимую внешнюю политику. Мы это очень ценим, это создает условия прогнозируемости и устойчивости наших отношений. И в этом смысле, конечно, очень велика роль президента Турции действующего. Надеемся, что такая же тенденция будет продолжена дальше под руководством господина Эрдогана.

Телерадиокомпания «Мир»:

- На форуме «№Россия зовет» вы сказали, что доллар покидает Россию. Прежде всего, какие плюсы и минусы нас ждут от этого? И в какой валюте теперь будут рассчитываться страны евразийского экономического союза, появится ли своя межгосударственная валюта и будут ли использоваться новые технологии цифровые?

В. Путин:

- Очень важный и интересный вопрос. Что касается долларизации и дедолларизации экономики, в том числе, и российской экономики, в целом, по данным МФВ, объемы расчетов в мире в долларах чуть-чуть снизились. Они были где-то в позапрошлом году 63 с небольшим процента, по-моему, сейчас 62 с небольшим процента. Но расчеты в долларах для России выше – 69%. Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего, нефть котируются на мировых биржах в долларах. Это большие объемы. Объемы наших золотовалютных резервов в долларах снижаются. Мы были держателями американских бумаг, которые котируются в долларах, совсем недавно в объеме 104 миллиарда долларов, сейчас 14,4 млрд. долларов. Незначительно, но подросли расчеты в йенах и в фунтах в мировой торговле. Что касается дедолларизации, то она связана, и когда мы об этом говорим, она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Вот мы когда вчера обсуждали…

Мне Дмитрий Сергеевич сказал, что убирают рекламы обменных курсов в некоторых городах, в том числе и в Москве. И у граждан возникает вопрос: с чем это связано? Не связано ли это с запретами хождения долларов? Ничего подобного нет и не будет. Хочу всех успокоить. Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним – с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с серыми конторами, действующими в этой области. Не более того.

Что же касается рубля. Его роль как резервной валюты, используемой в расчетах, возрастает. Немного, но возрастает. Прежде всего в расчетах между странами ЕврАзЭС и на постсоветском пространстве. В расчетах между Россией и Беларусью в значительной степени вырос. По-моему, там уже под 60 с лишним процентов. Чуть ли не 70 %. В безналичном расчете, в наличных – меньше. Но роль рубля в этом сегменте будет укрепляться. Это очевидно. Просто это надежней и не связано с издержками, особенно с издержками в долларовых расчетах. Потому что мы с вами хорошо знаем, где бы ни происходили расчеты в долларах, они все равно идут через американские банки. А если идут ограничения, то это вызывает желание уйти от этих ограничений. Это естественная реакция. В мире это происходит в связи с нестабильностью с этими расчетами.

Но для того, чтобы укреплялся рубль в качестве резервной, хотя бы региональной резервной валюты, нужно несколько задач решить. Первая – это сократить волатильность. Курс должен быть стабильным. И в целом нам удается это сделать в последнее время. Это связано с деятельностью Центробанка, с деятельностью правительства Российской Федерации. Как вы видите, он стабилен. Он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть. В том числе и благодаря введению плавающего курса рубля. Это первая задача. Но надо и дальше стабильность обеспечивать, низкую инфляцию держать. Вот это чрезвычайно важные обстоятельства. Но и следующий шаг. Нужно развивать финансовую инфраструктуру расчетов в рублях. Понятно, что это такое. Это совершенствовать механизмы расчетов между хозяйствующими субъектами и финансовыми организациями. Мы будем это делать.

- Спасибо за возможность задать вопрос. На Западе многие политики, эксперты, даже простые люди видят в России угрозу большую. Они даже думают, что вы, как президент России, хотите править миром.

В. Путин:

- Конечно.

- Я хочу знать, действительно вы хотите этого? И скажите, пожалуйста, какова настоящая цель вашей внешней политики?

В. Путин:

- Что касается управления миром. То мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону – 700 с лишним млрд. долларов США тратят на оборону. А мы – 46 млрд. У нас 146 млн. граждан в России, а в странах НАТО – 600 млн. И вы считаете, что наша цель – управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. Внутриблоковых – это значит, что для того, чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО, нужна обязательно внешняя угроза. Иначе не обеспечить этого сплочения. Надо против кого-то сплачиваться. Вот против России – это хорошо. Крупнейшая ядерная держава.

Внутриполитически – тоже во многих странах, к сожалению, до сих пор, особенно в Восточной Европе, процветает русофобия. Для чего? Для того, чтобы обеспечить на основе каких-то прежних исторических страхов свое внутриполитическое благополучие. Это тоже вредно. Потому что в конечном итоге это эксплуатация фобий прошлого, которые мешают двигаться вперед. Это вредит тем странам и народам, руководство которых пытается проводить такую политику. На самом деле наша главная цель, главная цель нашей внешней политики – обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации, ее экономики и социальной сферы. Обеспечить безусловное движение вперед и укрепление нашей страны внутри, прежде всего, ну и для того, чтобы она заняла достойное место…

…ну и для того, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных. Мы выступаем за то, чтобы укреплять систему международного права, обеспечить безусловное исполнение Устава Организации Объединенных Наций и на этой платформе развивать равноправные отношения со всеми участниками международного общения.

- Андреева Алла Анатольевна, рязанская областная газета. Владимир Владимирович, мое обращение к вам от Питера. Я, как и вы, коренной житель Петербурга.

В. Путин:

- Рязанская газета – от Питера?

- Ну, я работаю там. Мы оба с вами работаем немножко не там, где родились.

В. Путин:

- Да, совсем не там.

- Владимир Владимирович, очень большая просьба к вам обратить внимание на обманутых дольщиков. Санкт-Петербург, Ленинградская область, да и вся Россия – что сейчас происходит? В Санкт-Петербурге, для того чтобы отчитаться перед Москвой, что все хорошо, вводят в эксплуатацию попросту недостроенные дома, дома, которые не соответствуют договорам долевого участия. Во время «прямой линии» с вами 15 июня 2017 года Албин(???) и Миненко(???), федеральный инспектор, они просто стояли под моим домом, который был недостроен, там велись вовсю строительно-монтажные работы. И ввели его в эксплуатацию официально, совершив уголовное преступление. За нашу принципиальную позицию, таких активистов, как я в том числе, нас травят. Против меня пытаются возбудить уголовное дело за то, что я пытаюсь писать правду про чиновников. 6 октября 2015 года был убит мой муж. Следствие до сих пор топчется на месте. Они в первые полтора года превратили мою жизнь просто в кошмар, из-за того, что вместо следственных действий происходила утечка информации в СМИ. Умерла моя мама, услышав это по телевизору. Мне машину сожгли до этого. И всё это – наш с вами родной Питер. Я очень прошу вас, обратите внимание на Питер и на обманутых дольщиков не только Петербурга, но и Ленинградской области, и всей страны. Давайте мы вместе с вами… Мы такие же люди, как и вы, мы не страшные, мы не кусаемся. Приезжайте в Питер, встретьтесь с активистами, мы вам расскажем правду, всё, как есть на самом деле, без этих липовых отчетов, без этих «дорожных карт», филькиных грамот, которые они публикуют на своих сайтах, эти чиновники, по всей стране. Со мной на связи обманутые дольщики практически со всех регионов, у нас огромный актив уже организовался.

Это даже не вопрос, это крик о помощи. Помогите, пожалуйста, обманутым дольщикам и по следствию по моему мужу.

В. Путин:

- Вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков?

- Я это связываю только с этим.

В. Путин:

- Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Даже не сомневайтесь. Это первое.

Второе. По поводу самой проблемы, которую вы подняли. Она действительно очень острая. Это дает мне повод сказать немножко шире о проблеме и о строительной отрасли. Знаете, это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Действительно, перед отраслью стоит задача 120 млн. квадратных метров строить. Но мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан, с безответственным затем поведением, связанным с расходованием этих денег. Ведь что получается? Да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья, но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье по относительно низким ценам, но в том числе это происходит за счет того, что у части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают – ни денег, ни жилья. Вот в чем корень проблемы и корень зла. Поэтому нам нужно, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе. Или даже приведет к определенному повышению. Но без этого нам никогда не навести порядок. Нужно переходить к банковскому финансированию, к кредитованию отрасли нормальным, цивилизованным способом. Иначе это не закончится никогда. Ну а те люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию в связи с тем, что деньги отдали, а жилье не получили, конечно, этим людям нужно помочь. И не надо закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Я с вами согласен в том, что даже цифры обманутых дольщиков и величины проблемы, которые сейчас показываются, они не бьются с реалиями. В реалии проблема острее, чем она показана в документах.

Что касается ситуации конкретно вашей ситуации. Я не знаю конкретно этих домов, но мы посмотрим. Я с исполняющим обязанности губернатора поговорю, он человек очень опытный, он в состоянии разобраться с этим. Надеюсь, что ситуация поправится. Во всяком случае, можете не сомневаться, что это будет предметом нашего с ним разговора. И первое, что произойдет, это он с вами встретится.

Коллеги, уважаемые, послушайте, если мы хотим еще немножко продолжить, то мы не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг несанкционированный. Ладно? Поэтому прошу вас успокоиться.

Марина Ким:

- Здравствуйте. Первый канал. Большое спасибо за возможность задать вопрос и это, кстати, к вопросу о том, есть ли неславянские лица на российском телевидении. Они есть и каждый день Первый канал показывает меня в прямом эфире. Наша программа «Большая игра» о российско-американских отношениях и мы хотели бы узнать, возможна ли встреча с господином Трампом после того, как он сам ее отменил, например, в ближайшее время готовы ли вы на это? И хотим обратиться к 19 веку, к Киплингу. Он говорил о том, что большая игра закончится только тогда, когда все ее участники умрут.

В. Путин:

- Молодец! Хотите все ??… все умрут… Вопрос был про здоровье – как здоровье? Это будет следующий вопрос, да?

М. Ким:

- Поясню. Это было противостояние англосаксонского мира и русского мира в 19 веке. Сейчас правила изменились или это все та же игра?

В. Путин:

- К сожалению, мы видим, что очень многое, как Маркс говорил, родимые пятна прошлого еще присутствуют, но надеюсь, что что-то будет все-таки выправляться, в конце концов мы достигнем дна наших отношений и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подняться, глотнуть воздуха свежего и с ясной головой подумать, как жить дальше. Будет наша встреча или не будет, я не знаю. Я много раз говорил об этом, о том, что мы готовы, мы считаем, что есть вопросы, которые мы должны вместе обсуждать. Но вот на экспертном уровне работа по Сирии, допустим, идет, нам нужно так же вместе поговорить и по проблемам Северной Кореи, по тому же Афганистану, по очень многим другим ситуациям в мире. Нам в конце концов нужно поговорить о двухсторонних отношениях. И в этом мы заинтересованы. И мы, и наши американские партнеры. Нет, конечно, такого уж суперглобального интереса, у нас 28 миллиардов оборот-то всего, по-моему, даже упал уже, меньше 28 – 25-27 миллиардов. Это ничто. Ноль. Вот с Китаем 100 миллиардов будет в этом году, а с Соединенными Штатами все уменьшается. Кто в этом заинтересован? Никто. В том числе, президент Соединенных Штатов, который продвигает идею возрождения экономики, как он говорит, в своем стремлении сделать Америку сделать снова великой. Конечно, я думаю, что работа с Россией в сфере экономики, имея в виду хотя бы то обстоятельство, что мы играем одну из ключевых ролей в энергетическом мировом рынке, это само по себе имеет значение. Кроме всего прочего, сфера нераспространения глобальной безопасности. Есть о чем поговорить. Но мы же видим, что там происходит. И вот сейчас поменяется власть в конгрессе. Почти наверняка, сто процентов можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией, я не знаю, это надо у них спрашивать. Но вот что меня беспокоит. Вы сказали про англосаксонский мир. Там внутри происходят какие-то глубинные тектонические изменения. Ведь обратите внимание, Трамп победил. Это очевидный факт, с этим никто и не спорит. Но не хотят признавать эту победу. Ведь это же неуважение к избирателям. Эту победу не хотят признавать, делают все для того, чтобы делегитимизировать действующего президента. Или в Британии. Вот брекзит прошел – никто не хочет исполнять. А ведь не признают что? Результатов выборов. Демократические процедуры нивелируются. Они разрушаются. Ценность их разрушается. Вот чего там происходит. Это на самом деле серьезный процесс. Я обратил внимание ит на то, что эксперты западные уже рассуждают на эту тему. И в Штатах, и в Британии. Мы должны иметь это в виду. Но чего бы там ни происходило, все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения и мы к этому готовы. Как только – так сразу. Как только будет готова другая сторона, мы будем готовы это делать.

Вот надпись «Как здоровье?» Вы имели в виду ваше здоровье, мое или чье? Или состояние здравоохранения в стране?

- Екатерина, федеральный телеканал «Министерство идей». Это частный телеканал, находится в Екатеринбурге. Я интересовалась вашим здоровьем. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела?

В. Путин:

- Не дождетесь.

- Все интересуются только своими вопросами, никто не интересуется, как вы, нужна ли вам помощь в каких-то вопросах.

В. Путин:

- Катя, мы обсудим потом.

- Я не с вопросом. Я с предложением. Все мы знаем, что в основе всего лежат идеи. В основе нашей жизни, нашего будущего, будущего нашей страны тоже лежат идеи. Мы с нашей командой предлагаем создать Министерство идей Российской Федерации.

В. Путин:

- Хорошая идея – создать министерство идей.

- Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Мы готовы помочь в организации данного органа власти.

В. Путин:

- Я исходил из того, что у нас Министерство экономического развития, в принципе, должно выполнять эту функцию. Потому что оно должно генерировать идеи развития. Но готов обсудить и ваше предложение. Только нужно понять наполнение, что это значит. Вы со своими коллегами прикиньте, объясните, что такое Министерство идей, чем оно должно заниматься. Как оно будет функционировать, на каких принципах, каково содержание работы.

Что касается здоровья, оно такое же, как у всех. Я, слава богу, занимаюсь спортом. И все у меня стараюсь. Стараюсь за ним следим, за этим здоровьем. Но так же, как и все, в межсезонье могут быть какие-то… гриппы или что-то с этим связанное. На сегодняшний день все в порядке.

«Советский спорт»:

- Николай Еременко. Событий спортивных много. Вопрос будет один. Мы блестяще провели чемпионат мира. Не буду про вчерашний окончательный уход Мутко из футбола. И даже не буду про наши грядущие 95-летие, где надеемся увидеть вас у нас в гостях. Наболевшая и давняя тема – допинг. Такое ощущение, что вопрос уже стал давно политическим. Подобно тому, как мы находимся под санкциями, так и все международные спортивные структуры готовы лишний раз нас покусать. Для многих наших спортивных функционеров удобная позиция. Можно ничего не делать и все объяснять только политикой. Мы очистились в этой сфере настолько, чтобы мы могли говорить, что у нас все в порядке?

В. Путин:

- Мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что применение допинга все-таки было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нету и никогда не будет. Потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно, важно, но мы должны думать о здоровье наших спортсменов. Поскольку эти факты имели место быть, мы должны это признать. И во-вторых, мы должны сказать, что это наша вина. Значит, мы не смогли организовать должным образом работу по борьбе с допингом. В этом как раз заключается вина организаций, государственных структур, которые и должны были делать это лучшим образом.

Что касается того, избавились мы от этого или нет, наверное, на сто процентов нет. работа проведена колоссальная. Создана хорошая база для того, чтобы поставить работу на должный уровень и организовать ее должным образом и качество создать необходимое. Но ведь это не только наша беда. Во всем мире допинг применяется. Но мы должны стремиться к тому, что это было нулевое применение. К этому должны стремиться. Сейчас находится комиссия ВАДА у нас в стране. Там идут переговоры с нашим Минспорта, в том числе это касается исследований имеющихся материалов. Надеюсь, что элемент политизации, а вы правы, он тоже, безусловно, присутствует, что и он в этой сфере будет полностью изжит.

…это касается и там исследования имеющихся материалов. Надеюсь, что элемент политизации, а вы правы, он тоже, безусловно, присутствует, и он в этой сфере будет полностью изжит.

Д. Песков:

- Уже почти 3,5 часа… в этой связи я предлагаю, у нас есть три ветерана федеральной российской журналистики. Это Терехов, Интерфакс, это Гамов «Комсомольская правда» и это Кондратьев, НТВ. Я предлагаю в заключение дать эти три вопроса.

В. Путин:

- Да. Я потом еще несколько коллег…

Терехов:

- В самом начале вы говорили и про здоровье, и про лекарства, и про здравоохранение и прочее. Во многом наше здоровье зависит от лекарств. Скажите, пожалуйста, в какой степени мы независимы в создании нашей лекарственной базы от зарубежных поставок, в какой степени наши лекарства можно сравнить с зарубежными аналогами по эффективности? И кто отвечает за то, что наши аналоги хуже, чем на самом деле планировались даже?

В. Путин:

- Здесь нам нужно наводить порядок многовекторно, в том числе бороться с такими тезисами, которые сейчас вы сформулировали – кто отвечает за то, что у нас хуже наши аналоги, чем импортные? Это не так. Они ничем не хуже. А борьба должна вестись по некоторым направлениям. Нужно, чтобы врачи, которые назначают эти лекарства, они меньше сотрудничали с производителями, а больше думали о лечении пациентов. Потому что когда есть сотрудничество с конкретными производителями, тогда возникает тезис – наши хуже, давайте вот это импортное. Но это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного и в том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено. Это такой тонкий процесс. Но вот чтобы было понятно со всех сторон, в чем заключается проблема.

Теперь по поводу объемов. Во-первых, даже экспорт у нас появился, лекарственных препаратов где-то на 700 миллионов мы в этом году проэкспортируем, отправим на экспорт наших лек4арственных препаратов. Это не так уж и много, но уже и немало. Если посмотреть на ценник, то 30% в ценовом измерении, это отечественные препараты на внутреннем рынке. 60% в упаковках. Теперь по поводу нашей зависимости или независимости. Ну, в мире все взаимозависимо, но сейчас мы производим, допустим, 80% жизненно необходимых лекарств. Причем, все больше и больше не просто это дженерики, которые мы берем из-за границы, а это и первоначальные субстанции изготавливаются в России. В целом у нас работает эта программа, по-моему, она с 2015-го, нет, раньше даже началась, до 2020 года, по поводу развития фармацевтической и медицинской промышленности. Она работает, там предусмотрено около 200 млрд. рублей, и она работает в целом достаточно эффективно. Это важнейшее направление нашей работы, мы, безусловно, будем его продолжать.

А. Гамов, «Комсомольская правда»:

- Владимир Владимирович, честно говоря, мне сегодня немножко обидно за президента Путина. Почему? Потому что цифры красивые, цифры правдивые, они настоящие, они не вызывают, я думаю, у специалистов сомнения, а вот простой народ, думаю, что не совсем им верит. Потому что Россия живет тяжело. Это первое. Второе. Там не так спокойно. Я имею в виду ситуацию в сердцах, в душах, в голове, в мыслях. То есть, люди очень сильно переживают и за вас, и за страну. Так вот, почему это происходит? Потому что, я считаю, что чиновники среднего звена, высшее звено – министры, губернаторы – они все Путина боятся и вы сейчас всех построили, все нормальные люди практически собрались. А вот чиновники, которые то про акцизы на колбасу начнут говорить, то начнут говорить, что Кремль вообще не разрешает рожать, то еще что-то, они воду мутят и они мешают верить Путину, государству и т.д. Мне кажется, нужны какие-то реформы. То есть, что-то нужно делать с этим средним звеном. Давайте мы будем перевоспитывать, давайте мы будем вам помогать. И вот буквально накануне пресс-конференции я получил такую телефонограмму, она очень короткая. Гамов, спроси у Владимира Путина – не пора ли наконец обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей? И когда наконец Владимир Владимирович сделает на этот счет очень четкое заявление? Тоже вы несколько раз возвращались. Спасибо огромное.

В. Путин:

- Да. Значит, у вас такой тезис – он извечный. Русский, российский тезис. Царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказал, дело не в том, что цифры как-то не бьются, а дело в том, что с ними и работают-то плохо. Не разъясняют людям. Вот вы сказали – цифры хорошие, но там не верят – вы как будто не слышали, что я говорил в начале или в середине. Я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов населения. И чего же здесь хорошего-то? Я и не говорил, что это хорошо. Они как упали у нас в 2015 году, а в 15-м вообще минус 5,8. Чего же здесь хорошего? Я и не говорил, что это хорошо. Я говорил, что тенденция, слава богу, выправляется, но это объективный фактор. И не думаю, что люди в это не верят. Как раз это достоверные вещи, и люди, надеюсь, это понимают.

По поводу чиновников вообще. Конечно, есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что они говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть. Но это же мы все, это наша среда. Вот человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником. Возьми и ляпни что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы. Конечно, нужно работать с людьми и со всеми чиновниками. Среди них тоже много порядочных и деятельных людей. От этого никуда не деться. Невозможно все закрыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Но мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых, «Лидеры России» у нас кадровый конкурс проводится. Учим их потом в нашей академии. И из этой когорты, по-моему, человек 12 или 15 стали губернаторами, 2 министра федеральных, 5 или 6 заместителей министра. Постепенно будем распространять это и дальше. Это процесс длительный.

Что касается пропасти. К сожалению, это есть. Второе. К сожалению, но это, как правило, мировая тенденция, во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит. Вот здесь коллеги американские сидят, они должны читать свою собственную аналитику. Разрыв между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает достаточно мало и скромно (ну, по их меркам), увеличивается. Кстати говоря, в этой связи предвыборный штаб президента Трампа очень точно уловил это обстоятельство. Они, кстати говоря, использовали это в предвыборной борьбе и оказались правы. Мы, конечно, должны это учитывать. И мы должны как минимум кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности.

- Владимир Владимирович, в одном из своих выступлений на пресс-конференции вы сказали интересные слова – что вы являетесь собирателем эмоций, вы собираете эмоции, и это ваше богатство как руководителя страны. В этом эмоциональном плане какой год это был, какое е событие года вы считаете главным?

В. Путин:

- Два. Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и ля всего мира, как выяснилось.

В. Путин:

- Уссурийск, пожалуйста.

Екатерина Харинова, Уссурийск, телеканал «Телемикс»:

- Владимир Владимирович, на прошлой неделе вы подписали указ о переносе столицы из Хабаровска во Владивосток, столицы Дальнего Востока. В связи с этим вопрос. Какие планы у правительства на укрепление регионов Дальнего Востока, в частности, Приморского края? Дождемся ли мы газифицирования, и что вы думаете об объединении нашего края с Сахалинской областью?

В. Путин:

- Что касается объединения любых субъектов федерации, это дело, прежде всего, самих субъектов федерации. В соответствии с действующим законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламент или через референдум, как у вас в региональном законодательстве это предусмотрено. Надо посмотреть. Сахалин самодостаточный регион, бюджетная обеспеченность очень высокая. Средний доход населения повыше, чем в крае, поэтому это внутреннее дело двух регионов. Это первое.

Второе. По поводу развития. У нас целый комплекс, целый набор развития Дальнего Востока и Приморского края. Целый набор. Он связан и с созданием благоприятных условий развития на Дальнем Востоке. Это известные ТОРы, это дальневосточный гектар, это развитие инфраструктуры, портов, аэропортов, это поддержка экспорта, в том числе, и прежде всего не энергетического экспорта. Все это будем делать. Это никуда не денется, наоборот, будет активно развиваться. Здесь не может быть вообще никаких сомнений. Это одно из ключевых направлений развития страны. Форпост наш на Дальнем Востоке. Это то, что создает нам дополнительные конкурентные преимущества. Будем обязательно развивать науку, будем развивать образование, будем дальше поддерживать Дальневосточный федеральный университет, будем развивать, безусловно, судостроительный кластер, продолжим строительство верфи во Владивостоке. Вы знаете, Там первые шаги уже сделаны, достаточно большие. Там будут строиться самые крупные по тоннажу суда в России. Таких крупных по тоннажу не строили даже в Советском Союзе, какие мы будем строить во Владивостоке. Будем, безусловно, поддерживать дальше авиационный кластер и заказами будут заводы обеспечены, и науку там будем развивать. И возник новый совершенно кластер – это космос, это новый наш космодром Восточный. Биология моря, все, что связано с рыбой, все это будет находиться в поле нашего внимания. Я не сомневаюсь, что мы добьемся положительных результатов.

Вот я обещал «Евроньюс». Пожалуйста.

Телеканал «Евроньюс», Галина Полонская:

- В ООН была принята резолюция – милитаризация Россией Азовского моря, Крыма, части Черного моря. После того, что произошло с украинскими кораблями в Керченском проливе, были сообщения о том, что Россия поставляет военную технику в Крым. Зачем России укреплять военное присутствие в Крыму и готова ли Россия объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией? Спасибо.

В. Путин:

- В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали в конечном итоге за воссоединение с Российской Федерацией. С этого момента после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации, частью России. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение. Если Генштаб, если пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать. Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано. Это первое.

Теперь что касается Азовского моря и Керченского пролива. Мы изначально, сразу же практически объявили о том, что мы намерены построить для связи с Крымом мост. Что мы и сделали. Сначала мы построили энергомост, потом газовую трубу туда бросили, Теперь мы там строим две электростанции - в Севастополе и в Симферополе общей мощностью 940 мегаватт. Мы строим дорогу Таврида, которая в конце 2020 года уже будет… в следующем году, по-моему, должна быть в двухполосном варианте сделана, а в конце 2020-го – в четырехполосном варианте. Мы будем развивать инфраструктуру. То есть, речь идет не только об усилении военной компоненты, но, прежде всего, гражданской инфраструктуры. Это все, безусловно, будет реализовано. У нас существует федеральная целевая программа по развитию Крыма и на ближайшие два года мы предусмотрели для развития полуострова 300 млрд. рублей. Все это будет двигаться. Параллельно с этим будет и усиливаться, настолько, насколько нам это потребуется, военная компонента.

Что касается Керченских проливов. Это сложная ситуация, природная сложная. Там очень узкие проливы, и они достаточно мелкие, глубиной где-то под 13 метров. Там практически всегда осуществлялась лоцманская проводка. И строительство моста ничему там не мешает на самом деле. Как раньше лоцманы проводили суда, так и проводят. Растет товарооборот, грузопоток, в том числе и в портах Азовского моря, это правда. Там выстроенная работа. Все участники этой экономической деятельности знают, как это делается. Там есть очередь, она бывает побольше, бывает поменьше. Посмотрите, сколько у нас стоит судов перед входом в порт Новороссийск. Тоже достаточно много. Я еще раз вынужден буду повторить это, 11 сентября прошлого года украинские суда, в том числе и военные, исполнив все требования прохода через эти проливы, и под мостом, кстати говоря, спокойно были проведены нашими лоцманами в Азовское море и дальше в порт назначения. Никто не мешал, наоборот, только помогли. На этот раз все было по-другому. Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Мы уже показывали в средствах массовой информации бортовой журнал. Прямо написано: проникнуть скрытно. Что это такое – скрытно? Без лоцманской проводки? Там неизвестно, что может случиться. Тем более публично некоторые деятели, которые правят бал в Киеве, публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Это же было бы просто нелепо с нашей стороны. А что касается обычной деятельности, никто не ограничивает – пожалуйста.

Теперь по поводу режима Азовского моря. У нас есть договор, по-моему, от 2003 года. Он говорит о том, что прибрежная зона в 5 километров, не как обычно в мире по международному морскому праву – 12 морских миль, а именно 5 километров от берега, - это территориальные воды государства, в данном случае России или Украины. А все остальное – общее море. Кстати говоря, рыбаков наших в свое время захватили, они же не заходили в 5-километровую зону, их захватили в общем море, тем не менее, захватили и капитана до сих пор держат. И ваш канал «Евроньюс» об этом не чирикает, как будто так и надо. Так же как захвачены и другие наши моряки – сухогруз какой-то где-то там сидит. Тоже целая команда сидит там, и никто об этом не вспоминает.

Мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Что касается военных судов, это надо постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. Пограничники осуществляют там пограничный режим. В условиях военного положения я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но в целом нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе военным судам. Повторю еще раз, в сентябре прошли суда с нашим лоцманом, и никто им не мешал, наоборот, только помогли.

Второе. Что касается детей. Это, наверное, самое главное все-таки, мы же этим занимаемся. У нас целая программа возврата детей на родину в России, в Чечню, вообще на Кавказ, куда угодно. И этим Рамзан Кадыров занимается. Мы это делаем и будем продолжать делать.

Что касается аэропорта, то он работает, в том числе, когда нужно, Работает и в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно. Аэропорт функционирует.

«Дружба народов»:

- Валерия Павлюченко, я представитель первого российского национального телеканала. Вы знаете о нашем телеканале, ведь он создан при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте. Как раз продолжая тему дагестанской коллегии, которая говорила про этническую межнациональную журналистику. Мы – молодой коллектив, развивающийся телеканал. Рассказываем об успехах регионов, о межнациональной тематике. Хотим стать информационными партнерами по реализации национальной политики.

В. Путин:

- Да, смотрите, у нас же есть Совет по межнациональным отношениям при президенте. Я обязательно попрошу коллег, чтобы они с вами связались. И чтобы у них была возможность вместе с вами поработать по этому важнейшему для нашей страны направлению. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Не сердитесь, нам пора заканчивать. Спасибо за внимание, за ваши вопросы. Я искренне желаю вам всего самого хорошего.

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