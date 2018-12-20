Владимир Путин: Безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов госбезопасности с Днем чекиста.

- Отечественные спецслужбы – и так было всегда – это важнейшая опора нашего государства, - заявил Владимир Путин, по традиции приехав на торжественный вечере, посвящённый Дню работника органов безопасности. - Вы выполняете множество серьёзнейших задач, и ключевая из них – это борьба с международным терроризмом. За последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось. Ваша задача – закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жёстким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов.

Впрочем, терроризм не единственная угроза стране, с которой приходится сражаться современным чекистам.

- Мы видим, что безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях, в том числе растёт активность зарубежных спецслужб, - сказал президент. - Всё это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки. Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надёжное оперативное прикрытие наших новейших разработок в области обороны, где по ряду позиций мы серьёзно опережаем другие ведущие государства мира.

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