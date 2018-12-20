2018-12-20T19:57:26+03:00
В мире

«Это вам за Сирию»: в Марокко обезглавили туристов из Европы

Об ужасном инциденте пишет газета Daily Mail
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В Марокко террористы убили двух туристок из Скандинавии.В Марокко террористы убили двух туристок из Скандинавии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пока Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии, утверждая, что с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ - Ред.) в этой стране покончено, марокканские ИГИЛовцы продолжают убивать европейцев. Как сообщает английское издание Daily Mail, два обезглавленных тела обнаружили недалеко от популярного туристического места в Атласских горах. Как выяснилось, зверское убийство - дело рук местных боевиков ИГ. А их жертвами стали туристки из Норвегии и Дании. 24-летняя Луиза Вестерагер Йесперсен и 28-летняя Марен Уеланд приехали в Марокко на месяц и путешествовали без гида. Их нашли другие туристы близ поселка Имлиль, где девушки разбили лагерь.

- Я увидел два тела еще до того, как приехала полиция. Одно лежало в палатке и одно снаружи. Тело возле палатки было обезглавлено, - рассказал очевидец.

Местный гид Рашид показывает на место, где были обнаружены тела туристок. Фото: REUTERS

Местный гид Рашид показывает на место, где были обнаружены тела туристок.Фото: REUTERS

ДЕЛО РУК ИГИЛ

Полиция уже задержала подозреваемых в преступлении. Это четверо выходцев из Марракеша в возрасте от 25 до 33 лет. Некоторых удалось найти с помощью камер видеонаблюдения в населенном пункте, расположенном недалеко от места убийства.

Правоохранители установили, что все мужчины принадлежали к террористической группировке «Исламское государство». Датская разведка тоже указывает на то, что к убийству причастна именно эта организация. При боевиках были найдены ножи, больше похожие на мачете. Одним из них и было совершено кровавое убийство.

КАЗНЬ СНИМАЛИ НА ВИДЕО

В полиции Марокко рассказали, что, спустя несколько часов после обнаружения тел, в интернете появилось видео обезглавливания туристки. Его подлинность еще не подтверждена. Однако на записи действительно отрезают голову женщине, похожей на ту, что убили в Марокко. За кадром мужской голос говорит: «Это вам за Сирию. Такова воля Всевышнего». Европеек террористы назвали «врагами Аллаха».

- Мы не советовали ей ехать, мы слышали, что это неспокойное место, и там уже убивали людей до этого, — рассказала журналистам мать одной из убитых девушек. По ее словам, вся семья сломлена. - Наша дочь не заслужила такого. Она веселый и позитивный человек, который всегда дарил улыбку окружающим.

Одна из жертв террористов - Луиза Вестерагер Йесперсен. Фото: REUTERS

Одна из жертв террористов - Луиза Вестерагер Йесперсен.Фото: REUTERS

ЗА ТУРИСТКАМИ СЛЕДИЛИ

По словам очевидцев, мужчин видели ночью неподалеку от палаток девушек. Кроме того, сотрудник отеля Faouzi в Марракеше, где останавливались подруги, тоже рассказал, что трое марокканцев ждали туристок возле отеля.

- Девушки вернулись в пять часов, чтобы забрать вещи. Пока они собирались, их ожидали трое марокканцев. Они были молодыми и опрятно одетыми. Нам они не показались подозрительными - хорошие парни. Мы думали, что они знают друг друга.

Убитая террористами Марен Уеланд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убитая террористами Марен Уеланд.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В министерстве иностранных дел Норвегии рассказали, что знают о трагедии.

- Наше посольство принимает активное участие в расследовании этого ужасного инцидента. Мы делаем все, чтобы установить детали произошедшего, - сказала пресс-секретарь главы МИДа страны Ане Лунде.

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