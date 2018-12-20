Лунный календарь на январь 2019

1 января, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Сегодня никаких резкий движений, важных встреч и вынесения судьбоносных решений. Только отдых и неспешные прогулки. Не допускайте в свою жизнь случайных людей и уж тем более не рассчитывайте на них.

Именинники: Тимофей, Григорий, Илья.

2 января, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Тяжелый в эмоциональном плане день. Не стоит вступать в споры или настаивать на своем. Даже безобидная словесная пикировка может превратиться, причем совершенно незаметно, в глубокую ссору.

В этот день не стоит давать денег в долг и брать самому взаймы.

Именинники: Данил, Игнатий, Антон, Иван.

3 января, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День, когда мы особенно восприимчивы к получению, усвоению новой информации. Хорошо начинать дела, которые должны стать традицией, привычкой. Например, бег по утрам или правильное питание.

Именинники: Ульяна, Сергей, Пётр, Никита, Михаил, Леонтий.

4 января, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Не игнорируйте свою интуицию, сейчас она не подведет. Имейте в виду: у дня ярко выраженный эффект бумеранга. Будте осторожнее в высказывании своих суждений, не нанесите обиды близким.

В то же время, благоприятный момент для заключения сделок и переговоров.

Именинники: Анастасия, Дмитрий, Фёдор.

5 января, суббота

29-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Один из самых напряженных дней лунного цикла. Для него характерны повышенная раздражительность и «непонятливость». Простые вещи придется объяснять 33 раза, и все равно в финале возможны недопонимания. Поэтому если беретесь за важное, контролируйте процесс на всех этапах.

Именинники: Макар, Павел, Наум, Василий, Иван

6 января, воскресенье

1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Козероге.

Закладываем основу на весь месяц. Тут важно действовать четко и принципиально. Ставьте высокие цели и разрабатывайте пути их достижения. Сейчас есть реальная возможность, что называется, «свернуть горы».

Именинники: Клавдия, Сергей, Николай, Евгений, Иннокентий.

7 января, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Сегодня надо использовать главный принцип айкидо — энергию противника направлять против него самого. Имеет смысл пойти на некоторые уступки, чтобы потом обратить ситуацию себе на пользу. Помните вежливым словом можно достичь больше, чем прямым напором.

8 января, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

День, когда придется сделать выбор и скорее всего весьма непростой с эмоциональной или моральной точки зрения. Если задумали приняться за важное дело, рассчитывайте только на себя. Но прежде чем приступить, взвесьте все «за» и «против».

Именинники: Мария, Анфиса, Давид, Иосиф, Леонид, Николай, Дмитрий, Константин, Александр, Григорий, Ефим, Исаакий, Михаил.

9 января, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Идеальный день для смены места работы. Перемены сулят хороший заработок и не просто моральное удовлетворение, а настоящее удовольствие от рабочего процесса.

Если вы руководитель — задумайтесь о кадровых перестановках. Они принесут выгоду.

Именинники: Антонина, Степан, Фёдор, Тихон.

10 января, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Только рутинные обязанности. Не ставьте сейчас для себя много целей, не расплескивайте энергию и не растрачивайтесь понапрасну. Куда как благоразумнее сконцентрироваться на одном деле.

Именинники: Доминика, Корнелий, Пётр, Николай, Никанор, Ефим, Леонид, Игнатий, Аркадий, Александр.

11 января, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Рекомендуется провести день исключив лишнее общение и сосредоточившись на себе. Отличный момент для творчества и решения креативных задач.

Сейчас также хорошо обновлять гардероб и покупать себе новые вещи, аксессуары.

Смело обращайтесь с просьбами к начальству, скорее всего, вам не откажут.

Именинники: Варвара, Анна, Евдокий, Наталья, Марк, Георгий, Иван, Фадей, Вениамин.

12 января, субботу

8-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

И снова надо быть осторожным в общении. Не грубите и делайте лишь добрые дела. Избегайте людей, рядом с которыми вам некомфортно.

Начинайте преобразования, особенно те, что связаны с рационализаторством, внедрением новых технологий.

Именинники: Мария, Лев, Макар, Яков, Иосиф, Давид.

13 января, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Важно сейчас уметь отделять зерна от плевел. Будет немало соблазнительных предложений. Погодите давать свое согласие, иначе есть большая опасность остаться ни с чем.

Трудные вопросы лучше решить сразу не откладывая проблему в долгий ящик и не надеясь на «авось».

Именинники: Пётр, Михаил.

14 января, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

В этот день могут открыться тайны, загадки над которыми вы бились в последнее время.

Благоприятно устраивать семейные обеды-ужины, за которыми соберется немало родственников. Идеальный день, чтобы укрепить и родственные, и любовные связи.

Именинники: Григорий, Федот, Трофим, Богдан, Вячеслав, Василий, Платон, Иван, Михаил, Александр, Николай, Пётр.

15 января, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Энергетически сильный день. Можно, в принципе, браться за многие дела. Хорошо заниматься финансами, встречаться с людьми, которым необходима ваша поддержка.

Однако помните, сегодня важнее больше «отдать», чем получить взамен.

Именинники: Ульяна, Пётр, Модест, Сергей, Марк, Кузьма, Василий.

16 января, среда

12-й лунный день. Растущая Луна Тельце.

Своеобразный день благодарения. Нужно поблагодарить мироздание за все хорошее, что есть у вас. И при этом не забыть поставить для себя новые цели и задачи.

Хорошо делать предложение руки и сердце, готовить свадьбу и заключать брак.

Благоприятен день для проведения медицинских процедур.

Именинники: Ирина, Гордей, Василий.

17 января, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День исканий и открытий. Именно сейчас можно получить ответы на давно волнующие вопросы и найти решение не дававшихся до этого задач.

Необходимо проверить доверенные вам объекты, проекты и внести необходимые корректировки.

Именинники: Фадей, Александр, Филипп, Аристарх, Трофим, Денис, Афанасий, Степан, Артём, Иосиф, Марк, Павел, Семён, Прохор, Ефим, Николай, Тимофей, Климент, Архип.

18 января, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День подходит для кропотливой работы, требующей логики и смекалки.

А вот для поездок и путешествий лучше выбрать другой день.

Именинники: Полина, Евгения, Татьяна, Сергей, Григорий, Роман, Семён, Иосиф, Матвей, Иосиф.

19 января, суббота

15-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Сложный день будто бы в несколько раз усиливающий наши чувства. Постарайтесь встать с «нужной» ноги и настроиться на прекрасное, доброе, полезное. В противном случае, вся суббота пройдет в ворчании, неприятностях и ссорах.

20 января, воскресенье

16-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Не стоит планировать многое на это воскресенье. Займитесь собой, устройте себе разгрузочный день во всех отношениях. Пожалуй, в первую очередь, нужно отменить все деловые активности и очистить голову от беспокойных мыслей.

Именинники: Василий, Афанасий, Иван.

21 января, понедельник

17-й лунный день. Полнолуние во Льве.

Не поддавайтесь хандре, сделайте все, дабы настроение было прекрасным, оптимистичным и жизнерадостным. Необходимо получить заряд позитивной энергии. Проще всего это сделать на выставке или концерте. Необходимую энергию может дать и любимый спорт.

Именинники: Василиса, Владимир, Василий, Юлиан, Емельян, Евгений, Григорий, Дмитрий, Михаил, Илья, Виктор, Иван, Григорий.

22 января, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Вряд ли сегодня ждет успех на рабочем поприще. Мелкие проблемы, словно подножки, будут сбивать с пути. Отложите важные задачи на завтра.

Для любовных отношений один из лучших дней.

Именинники: Антонина, Филипп, Пётр, Захар, Павел.

23 января, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Пора приниматься за масштабные проекты и собирать надежную команду единомышленников. Сейчас важно расставить все точки над i в личных отношениях и решить, стоит ли идти дальше вместе или же лучше поискать кого-то более подходящего.

Необходимо провести большую уборку в доме.

Именинники: Павел, Пётр, Григорий, Анатолий, Зиновий, Марк.

24 января, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Ориентируемся лишь на рутинные дела. Мало того, не нагружайте себя особо, чрезмерное утомление очень негативно скажется на здоровье.

Постарайтесь пережить день без ссор. Особенно не благоприятно браться за судебные тяжбы.

Именинники: Терентий, Виталий, Фёдор, Иосиф, Владимир, Степан, Николай, Михаил.

25 января, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Самое благоразумное сейчас — посвятить день отдыху. Если следовать этому совету никак невозможно, возьмитесь за привычные работы. Еще лучше, навести порядок в жилье и и особенно на столе, в деловых бумагах.

Именинники: Татьяна, Макар, Галактион, Пётр, Илья.

26 января, суббота

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Яркий день, полный хорошей энергии. Можно блеснуть интеллектом, красноречием и актерскими способностями. Что немаловажно, окружающие будут воспринимать любое необычное действо с энтузиазмом и интересом.

Именинники: Яков, Максим Афанасий, Пётр.

27 января, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Не позволяйте сегодня себе лениться, будьте требовательны ко всему, что делаете. Только в таком случае можно побороть общую «неповоротливость» дня.

Он подходит для занятий спортом, самосовершенствования и творчества.

Именинники: Нина, Агния, Степан, Адам, Сергей, Аристарх, Павел, Андрей, Моисей, Вениамин, Марк, Вениамин, Макар, Илья, Иван, Давид, Исаакий.

28 января, понедельник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Сейчас будто бы снизойдет озарение. Велики шансы выбрать самое верное решение, самую важную дорогу и самых преданных друзей.

Будьте уверены, судьба обязательно заставит сделать подобный выбор. Пусть это не застанет вас врасплох.

Именинники: Елена, Павел, Прохор, Иван, Герасим, Максим, Гавриил, Вениамин, Михаил.

29 января, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Если можно так выразиться, весьма «необязательный день». Имейте в виду, сейчас могут рухнуть многие данные обещания и договоренности. В целях безопасности, лучше заранее придумать себе запасные варианты действий или восприять все с хладнокровием фаталиста.

Именинники: Пётр, Неонил, Иван, Максим.

30 января, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Время для того, чтобы остановиться (ну или хотя бы замедлиться) в вечном беге и прислушаться к себе, к своему здоровью, своим чувствам. Сделайте что-то очень приятное для себя. И, как говорится, «пусть весь мир подождет».

Именинники: Антонина, Савелий, Виктор, Иван, Антон, Павел, Георгий.

31 января, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Сняты маски. О тех, кто близок вам можно узнать всю правду. А заодно и решить, по пути ли с такими личностями. День, когда многое можно исправить ошибки и наладить утраченные связи, а также сделать неплохой задел на ближайшее будущее.

Именинники: Мария, Ксения, Александр, Сергей, Афанасий, Илларион, Николай, Владимир, Михаил, Дмитрий, Ефим, Кирилл, Евгений, Максим.