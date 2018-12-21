2018-12-21T10:01:11+03:00
В мире

Теперь можно все: Мишель Обама пришла на презентацию своих мемуаров в халате на голое тело и в дискотечных сапогах

Бывшая первая леди США удивила публику неожиданным нарядом [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Мишель Обама на презентации своей новой книги «Становление» в нью-йоркском «Барклай-центре».Мишель Обама на презентации своей новой книги «Становление» в нью-йоркском «Барклай-центре».Фото: EAST NEWS
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Мишель Обама, будучи первой леди США, не раз упоминала, что поддерживает молодых американских дизайнеров. Покинув Белый дом, супруга Барака Обамы пытается сохранить свой статус иконы стиля. Тем более, что теперь ее не сдерживают строгие рамки дресс-кода, и она наконец-то может носить все, что ее душе угодно. А что угодно ее душе, Мишель продемонстрировала во время презентации своей новой книги «Становление» в нью-йоркском «Барклай-центре».

На публичное обсуждение своих мемуаров Мишель нарядилась неожиданно ярко. Экс-первая леди США пришла в желтом платье-халате, под которым, как заметили внимательные зрители, не было бюстгальтера. Броский наряд миссис Обама дополнила блестящими ботфортами, доходившими ей до середины бедра. Платье – из весенне-летней коллекции-2019 модного дома Balenciaga, сапоги – той же марки (и стоят они нешуточные 4 тысячи долларов). К платью Мишель подобрала украшения Jennifer Fisher за 550 долларов.

Первая леди пришла в платье-халате из новой коллекции Balenciaga, под которым, как заметили внимательные зрители, не было бюстгальтера. Фото: EAST NEWS

Первая леди пришла в платье-халате из новой коллекции Balenciaga, под которым, как заметили внимательные зрители, не было бюстгальтера.Фото: EAST NEWS

Энергично выскочив на сцену, Мишель пожала руку ведущей дебатов – голливудской актрисе Саре Джессике Паркер. В отличие от своей собеседницы звезда сериала «Секс в большом городе» выбрала куда менее провокационный наряд. На фоне хрупкой Сары Джессики было особенно заметно, что Мишель – женщина выдающихся форм, которые лимонный шелк халата подчеркнул еще больше. Модные критики теперь вовсю обсуждают образ экс-первой леди и сходятся во мнении, что такое платье и сапоги уместно смотрелись бы в ночном клубе. Но никак не на презентации мемуаров бывшей первой леди США, в которых она рассказывает о своей жизни в Белом доме.

Блестящие сапоги Balenciaga стоят 4000 долларов. Фото: EAST NEWS

Блестящие сапоги Balenciaga стоят 4000 долларов.Фото: EAST NEWS

Впрочем, Мишель не так-то легко смутить. В беседе с Сарой Джессикой Паркер она заметила, что во время президентства Барака Обамы ее наряды СМИ обсуждали даже чаще, чем ее политические взгляды. Как уверяет миссис Обама, она всегда старалась быть стильной, и при этом не переходить тонкую грань между политикой и модой (ту же Меланию Трамп, например, частенько критикуют за ее любовь к европейским дизайнерам, особенно к Dolce&Gabbana). Именно поэтому Мишель выбрала для церемонии инаугурации своего мужа платье молодого американского дизайнера тайваньского происхождения Джейсона Ву.

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Michelle Obama in Balenciaga Spring 2019 + thigh high gold embellished boots
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- Мне было нужно не переступить за тонкую черту. Я должна была выделяться, не затмевая других, сливаться, но не исчезать. Как темнокожая женщина, я знала, что меня будут критиковать, если оденусь слишком эффектно или, наоборот, сделаю случайный выбор. По этой причине я все комбинировала. Носила и Michael Kors, и Gap, - рассказывала Мишель в одном из своих интервью.

Во время дебатов миссис Обама вела себя очень раскованно и даже принялась пританцовывать, демонстрируя залу сияющие, словно елочные шары, сапоги. После выхода книги «Становление» Мишель отправилась в промотур по городам США, в ходе которого она встречается с поклонниками, устраивает автограф-сессии и участвует в телешоу.

michelleobamamichelleobama
That's a wrap!
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