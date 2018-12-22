2018-12-22T11:55:23+03:00
В мире

Немецкого пенсионера приговорили к штрафу в 3000 евро за кражу пустых бутылок

Житель Баварии ещё легко отделался — за такой проступок ему могли дать три месяца тюрьмы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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За воровство бутылок из контейнеров перерабатывающих компаний пенсионера оштрафовали на 3 тысячи евро.За воровство бутылок из контейнеров перерабатывающих компаний пенсионера оштрафовали на 3 тысячи евро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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68-летний житель городка Нойдроссенфельд (Бавария, ФРГ) был недоволен пенсией в 780 евро — этого, вместе с доходами от небольшого бизнеса, едва хватало на жизнь. Тогда пенсионер «пошёл на дело» — стал собирать пустые пластиковые бутылки и сдавать на переработку. Неоднократно разорял мусорные баки, срубая по 20-30 евро в день.

Но однажды его, с позволения сказать, «трэш» оказался в мусорном контейнере под замком. Дедушка не растерялся и взломал закрывашку. Однако не учёл, что утилизацией отходов (зарабатывая на этом деньги) занимается специальная компания, так что гражданин, стало быть, произвёл отъём её собственности. В размере 60 пустых пластиковых бутылок стоимостью 25 евроцентов штука.

Преступление произошло ещё в августе, но вот сейчас немецкий суд закончил рассмотрение дела. И проявил гуманность, назначив баварцу штраф всего лишь в 3000 евро — пятидесятикратный размер цены украденного (не считая стоимости взломанного замка). Могли дать и больше — до трёх месяцев заключения, но мягкому приговору способствовало раскаяние преступника: не ведал, мол, что творил, большим глупцом был, приводит его слова издание «Северо-баварский курьер».

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