2018-12-22T18:58:49+03:00
Политика

Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ: что будет дальше

Наш колумнист считает, что противоборство в конфессиональной сфере на Украине вступило в новую стадию
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Петр Порошенко на так называемом «объединительном» съезде в Киеве.Петр Порошенко на так называемом «объединительном» съезде в Киеве.Фото: REUTERS
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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко подписал принятый накануне Верховной Радой Украины закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. Напомним, суть принятого закона заключается в том, что религиозные организации, руководящие структуры которых находятся в России обязаны отображать это в своих названиях. Канонической УПЦ предложили в течение 4-х месяцев со дня подписания закона переименоваться в Русскую (Российскую) православную церковь на Украине. Каноническая УПЦ название менять не желает и обратилась к Порошенко с просьбой наложить вето на закон. И, как мы видим, Порошенко эту просьбу проигнорировал. Что и неудивительно, ведь созданная в противовес УПЦ при его активном участии и по его инициативе Православная церковь Украины, должна стать одним из стержней укрепления его власти и точкой опоры.

Не признавая, что тем самым власти Украины идут на прямые нарушения Конституции страны, Порошенко и его сторонники стараются представить ситуацию с точностью до наоборот. Что они чуть ли не расширяют свободу вероисповедания, не вмешиваясь никоим образом в церковные дела и межконфессиональные отношения.

- Изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... то ли к новой автокефальной православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи с РПЦ и зависимости от неё, говорится в тексте сообщения пресс-службы Порошенко.

С иезуитской изворотливостью и способностью наводить тень на плетень Порошенко заявил, что этот закон создал условия для реализации украинцами своего конституционного права на свободу вероисповедания. Дескать, выбор сделать проще, «когда все вещи названы своими именами».

Но если уж следовать этому правилу, то было бы логично назвать новую, созданную на так называемом «объединительном» съезде ПЦУ Турецкой православной церковью на Украину, или, если употреблять термин «Украина», Православной церковью Украины Стамбульского патриархата. Именно так обстоит дело, называя «вещи своими именами».

Между тем, дела в новой конфессии, которая является по сути раскольничьей, обстоят не так, чтобы хорошо. На данный момент новая церковь сумела «отжать» только три прихода, в котором служат перешедшие в раскол два митрополита, Симеон и Александр вместе со своими четырьмя последователями значительно более низкого ранга.

Нет никаких сомнений в том, что новый закон станет основным подспорьем для преследования канонической УПЦ на Украине. Но пока та самая новая раскольничья конфессия, которую создавали вместе Порошенко, Филарет и межгалактический патриарх Варфоломей, не существует. Она не зарегистрирована на Украине в Минюсте, и пока не может быть зарегистрирована, поскольку не имеет на данный момент своего Устава. А Устав сможет принять лишь после того, как получит томос об автокефалии из Стамбула.

Так или иначе, но главные события церковной жизни Украины только начинают разворачиваться.

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