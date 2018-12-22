Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя

Помните старый анекдот про беседу двух украинцев?

- Гриц, ты зброю маешь? Пишлы москалей вбиваты!

- А колы воны нас?

- А нас-то за що?

Оказывается, это вовсе даже и не анекдот. А будничная украинская реальность. Если верить социологическому опросу, проведенному Институтом социологии НАН Украины и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Сам опрос прошел еще в сентябре, но его данные стали известны недавно. И это немудрено – уж слишком красноречивы его данные.

Лишь 7,3% опрошенных украинцев согласились с тем, что они несут полную ответственность за избрание того или человека главой государства. Более половины респондентов (53,2%) считают, что они не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом Украины, еще 30,4% заявили, что их ответственность только частичная. Практически каждый десятый (9,1%) затруднился ответить на этот вопрос.

Более половины украинцев (54,1%) уверены, что ничего не смогли бы сделать, если бы правительство страны приняло вредное для них решение. Еще около 31% не смогли определиться в этом вопросе и лишь 15% сказали, что у них имеются возможности соответствующего влияния на правительство.

Интересно распределились данные об уровне доверия населения государственным и политическим институтам страны. Так, наибольшим доверием пользуется армия, 43% респондентов доверяют ей, далее – по нисходящей: 18,4% — местным органам власти, 17% — профсоюзам, 12,5% — полиции, 8,1% — прокуратуре, 7,8% — президенту, 7,2% — правительству, 7,1% — судам, 4,7% — Верховной Раде, а 5,5% не смогли дать ответа на данный вопрос. То есть глава местного поселения внушает больше доверия, чем глава государства или премьер с министрами.

При этом, чего хотят украинцы, так и осталось невыясненным. Более половины населения недовольны тем, что после майдана демократии в стране больше не стало, и хотят ее развития. Но, при этом почти две трети опрошенных (60,5%) уверены, что «для нормального развития страны нужна «сильная рука», которой нет, а не разговоры о демократии».

Где-то и в чем-то эти цифры противоречат одни другим, где-то согласуются. Но, похоже, что этот опрос обнажил одну из главных причин нынешнего состояния Украины – явное или потаенное стремление граждан перебросить ответственность за свою страну, за главу своего государства на кого угодно. Мы, дескать, его выбрали, а что он там делает, то не мое дело. Ни знать, ни отвечать не желаю.

Мояхатаскрайничество – это лишь одна из разновидностей такой позиции. Там хотя бы признается своя ответственность за свое. Но тут уже произошел эволюционный скачок, переход в иное качество этой мировоззренческой позиции. Когда уже не просто: «А нас то за що?» - а крайнее изумление в стиле Людвига Аристарховича: «А кто же это сделал-то?»

Потому что уже даже за себя отвечать не желают.

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