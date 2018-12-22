2018-12-22T11:58:10+03:00
Политика

Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя

Данные соцопроса заставляют по-иному посмотреть на причины творящегося на Незалежной
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Более половины украинцев считают, что они не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны.Более половины украинцев считают, что они не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помните старый анекдот про беседу двух украинцев?

- Гриц, ты зброю маешь? Пишлы москалей вбиваты!

- А колы воны нас?

- А нас-то за що?

Оказывается, это вовсе даже и не анекдот. А будничная украинская реальность. Если верить социологическому опросу, проведенному Институтом социологии НАН Украины и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Сам опрос прошел еще в сентябре, но его данные стали известны недавно. И это немудрено – уж слишком красноречивы его данные.

Лишь 7,3% опрошенных украинцев согласились с тем, что они несут полную ответственность за избрание того или человека главой государства. Более половины респондентов (53,2%) считают, что они не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом Украины, еще 30,4% заявили, что их ответственность только частичная. Практически каждый десятый (9,1%) затруднился ответить на этот вопрос.

Более половины украинцев (54,1%) уверены, что ничего не смогли бы сделать, если бы правительство страны приняло вредное для них решение. Еще около 31% не смогли определиться в этом вопросе и лишь 15% сказали, что у них имеются возможности соответствующего влияния на правительство.

Интересно распределились данные об уровне доверия населения государственным и политическим институтам страны. Так, наибольшим доверием пользуется армия, 43% респондентов доверяют ей, далее – по нисходящей: 18,4% — местным органам власти, 17% — профсоюзам, 12,5% — полиции, 8,1% — прокуратуре, 7,8% — президенту, 7,2% — правительству, 7,1% — судам, 4,7% — Верховной Раде, а 5,5% не смогли дать ответа на данный вопрос. То есть глава местного поселения внушает больше доверия, чем глава государства или премьер с министрами.

При этом, чего хотят украинцы, так и осталось невыясненным. Более половины населения недовольны тем, что после майдана демократии в стране больше не стало, и хотят ее развития. Но, при этом почти две трети опрошенных (60,5%) уверены, что «для нормального развития страны нужна «сильная рука», которой нет, а не разговоры о демократии».

Где-то и в чем-то эти цифры противоречат одни другим, где-то согласуются. Но, похоже, что этот опрос обнажил одну из главных причин нынешнего состояния Украины – явное или потаенное стремление граждан перебросить ответственность за свою страну, за главу своего государства на кого угодно. Мы, дескать, его выбрали, а что он там делает, то не мое дело. Ни знать, ни отвечать не желаю.

Мояхатаскрайничество – это лишь одна из разновидностей такой позиции. Там хотя бы признается своя ответственность за свое. Но тут уже произошел эволюционный скачок, переход в иное качество этой мировоззренческой позиции. Когда уже не просто: «А нас то за що?» - а крайнее изумление в стиле Людвига Аристарховича: «А кто же это сделал-то?»

Потому что уже даже за себя отвечать не желают.

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