2018-12-24T22:37:23+03:00
Звезды

Пока в киевском суде разводят Ант Лорак с неверным мужем, певицу заподозрили в романе с другим

Чересчур "теплое" селфи с режиссером заставили поклонников предположить, что звезда встретила новую любовь
Ольга АНТОНОВА
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Супруг Ани Лорак снимал квартиру для объекта своей страсти - Яны Беляевой и регулярно изменял певице.Супруг Ани Лорак снимал квартиру для объекта своей страсти - Яны Беляевой и регулярно изменял певице.Фото: СОЦСЕТИ
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24 декабря в киевском суде началось первое заседание по бракоразводному процессу Ани Лорак с ее супругом Мурат Налчаджиоглу. Предполагается, что сам развод будет очень коротким, ведь еще два месяца назад звездная пара договорились и о том с кем останется единственная дочь София, и как будет разделено совместно нажитое имущество и бизнес. Однако, сами супруги в Шевченковский суд не явились, их интересы представляли адвокаты.

А быть не хотели сильнее бередить душу, ведь с момента обнародывания измены супруга прошло не так много времени. Надо отметить, что в душе каждый из участников этой семейной драмы сильно переживал. Турецкий муж певицы признавался, что ему очень непросто и рад, что его поддерживали родные в Турции, сама Ани Лорак пыталась забыться в работе. Она провела большой гастрольный тур и стала участником жюри нового "Голоса". Кроме того, она перевезла дочку в свою квартиру в Москве, где, к слову, на днях похвасталась красивой и совместно украшенной елкой. Правда, поклонники уже предположили, что развод иногда бывает к лучшему и быть может он станет тем катализатором, который позволил и разрешит другим мужчинам проявить внимание к красавице- звезде.

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Снова вместе, снова рядом) #anilorak #olegbodnarchuk
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Так, например, на днях режиссер Олег Бондарчук выложил в Сеть совместное фото с Каролиной (настоящее имя Лорак). Многие подписчики заподозрили давних друзей в романе, ведь они знают друг друга так давно. Краткая подпись под фото лишь «подкрепляет» предположение поклонников о начале нового романа певицы - «Снова вместе, снова рядом». Сама певица ответила на это смайликом- сердечком.

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Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах. (подробности)

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