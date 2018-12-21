2018-12-21T12:03:50+03:00
Здоровье

В России запущена линия для поддержки мам, которые встретят Новый год в больнице

Любой человек может оставить свои лучшие пожелания родителям, позвонив по телефону
Сакина НУРИЕВА
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Принять участие в акции может каждый, можно рассказать о чувствах после рождения собственного ребенка, тревогах, хороших врачах, надеждеПринять участие в акции может каждый, можно рассказать о чувствах после рождения собственного ребенка, тревогах, хороших врачах, надеждеФото: Иван ВИСЛОВ
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Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» запустил бесплатную горячую линию для поддержки мам и дежурных врачей, которые встретят новогодние праздники в больнице.

Все желающие могут позвонить на номер и записать поздравления и пожелания, впоследствии их перенаправят во все перинатальные центры страны.

Принять участие в акции может каждый, можно рассказать о чувствах после рождения собственного ребенка, тревогах, хороших врачах, надежде.

Инициативу также поддержал Фонд Президентских грантов.

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Фонд Право на чудо запустил предновогоднюю акцию
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Звонок на номер 8-800-555-29-24 бесплатный с любых номеров России.

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» создан в апреле 2015 года. Он содействует сохранению качества жизни детей, родившихся раньше срока, и их семей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что до 23 декабря москвичи смогут смастерить новогодние подарки для благотворительных фондов.

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