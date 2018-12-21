2018-12-21T14:38:24+03:00
В мире

Джордж Буш-старший в течение 10 лет тайно посылал деньги бедному мальчику с Филиппин

До 17 лет маленький Тимоти не знал, что его спонсором выступает бывший американский президент
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший президент США Джордж Буш-старший на протяжении 10 лет вел переписку с мальчиком из бедной семьиБывший президент США Джордж Буш-старший на протяжении 10 лет вел переписку с мальчиком из бедной семьиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эта история очень похожа на настоящую рождественскую сказку. Бывший президент США Джордж Буш-старший на протяжении 10 лет вел переписку с мальчиком из бедной семьи, живущей на Филиппинах. Он посылал ему подарки и иногда помогал деньгами, которые шли на образование мальчика. Об этом рассказали представители благотворительного фонда Compassion International после смерти американского президента, опубликовав несколько писем Буша-старшего своего юному другу по переписке. Подлинность подтвердил пресс-секретарь семьи политика Джим Макграт, пишет CNN.

ТАЙНА ДЖ. УОЛКЕРА

Все началось в 2001 году. Музыканты, выступавшие на рождественском концерте в Белом доме, во время антракта рассказали собравшимся и в том числе Джорджу Бушу-старшему о благотворительной программе, которую проводит фонд Compassion International. Организация связывается с церковными приходами в различных точках мира с просьбой предоставить информацию о детях, которым нужна помощь.

- Во время перерыва они стали спрашивать зрителей: не хотят ли они спонсировать бедных детишек, - вспоминает бывший президент организации Весс Стафорд.

Неожиданно Буш-старший, который сидел на последних рядах, поднял руку и попросил брошюру фонда. На одной из страниц он увидел рассказ о 8-летнем мальчике Тимоти, живущем на Филиппинах. Там говорилось, что Тимоти любит играть в баскетбол, рисовать и гулять. Он помогает родителям, торгуя на рынке и подрабатывая курьером и уборщиком.

- Охрана политика была встревожена, да и мы сами были напуганы. Мы понимали, что всю информацию, которая была изложена в брошюре, будут проверять на подлинность, - говорит Стаффорд. - Через несколько дней мне позвонили от Буша-старшего и сказали, что он готов спонсировать Тимоти, но с одним условием - мальчик никогда не узнает, кто это делает.

Фонд пошел на это условие, и после этого все свои письма маленькому Тимоти 41-й американский президент подписывал псевдонимом - Джордж Уолкер (Уолкер - девичья фамилия матери политика. - ред.).

До 17 лет маленький Тимоти не знал, что его спонсором выступает бывший американский президент

До 17 лет маленький Тимоти не знал, что его спонсором выступает бывший американский президент

КОНСПИРАЦИЯ ПОД УДАРОМ

Первое письмо Джордж Буш-старший отправил 24 января 2002 года.

«Привет, Тимоти! Я хочу быть твоим новым другом по переписке. Я старый человек. Мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы не встречались, я уже полюбил тебя. Я живу в Техасе и буду время от времени писать тебе».

Переписка вызывала опасения как у службы безопасности самого Буша-старшего, так и у представителей фонда. Охрана политика беспокоилась за безопасность в первую очередь маленького Тимоти. Они не хотели, чтобы мальчик оказался в опасности, если кто-то узнает, что он переписывается с американским президентом. Что же касается благотворительной организации, то Весс Стаффорд занимался проверкой каждого письма. И это было непросто, так как Джордж Буш-старший с каждым сообщением рассказывал о себе все больше и больше, чем губил всю конспирацию.

- Его письма были очень искренними и трогательными. Я никогда не читал таких писем от спонсоров. Но всякий раз Буш намекал, кем он может быть, - вспоминает бывший глава фонда. - Впервые он нарушил правило безопасности, когда отправил фотографию своей собаки со словами: «Это снимок нашего пса. Ее зовут Сэди. Она повидала много известных людей. Она очень хорошая, родилась в Англии. Она ловит мышей и бурундуков, а еще она бегает, как ветер. Дж. Уолкер».

Неоднократно бывший американский президент упоминал, что был достаточно известным человеком, что бывает в Белом доме.

«Дорогой Тимоти! Я узнал, что ты умеешь играть на гитаре и это потрясающе. Тимоти, ты когда-нибудь слышал о Белом доме? Там живет президент США. Я был там на Рождество, отправляю тебе небольшой буклет, который я там получил».

Впервые Буш нарушил правило безопасности, когда отправил фотографию своей собаки

Впервые Буш нарушил правило безопасности, когда отправил фотографию своей собаки

ПРЕЗИДЕНТ-НАРУШИТЕЛЬ

Фонд не одобрял, чтобы спонсоры отправляли своим подопечным подарки. Но Джордж Буш-старший нарушил и это правило, когда узнал, что Тимоти очень любит рисовать.

- Тимоти посылал ему свои рисунки и рассказывал ему, что очень любит изобразительное искусство и живопись. Поэтому Буш посылал ему цветные карандаши, краски, альбомы для рисования, блокноты, - говорит Весс Стаффорд. - Мы отправляли эти подарки Тимоти вместе с сотрудниками фонда, которые ехали на Филиппины.

В ответ мальчик благодарил президента, что тот не забывает о нем.

«Дорогие мистер и миссис Уолкер! Как вы поживаете? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы помните обо мне. Вы такие добрые и хорошие! Большое спасибо за книгу, она мне очень понравилась».

Несмотря на все намеки, Тимоти так и не догадался, что на протяжении десяти лет переписывался с Джорджем Бушем-старшим

Несмотря на все намеки, Тимоти так и не догадался, что на протяжении десяти лет переписывался с Джорджем Бушем-старшим

ХОРОШИЙ СТАРТ

Несмотря на все намеки, Тимоти так и не догадался, что на протяжении десяти лет переписывался с Джорджем Бушем-старшим, который был его спонсором.

- После того, как Тимоти исполнилось 17 лет и его участие в программе подошло к концу, на Филиппины отправилась моя помощница Энджи Лэтроп. При встрече она рассказала Тимоти, кем был его спонсор, - вспоминает глава благотворительного фонда.

Подросток был ошеломлен. Он не мог поверить, что человек, который регулярно писал ему письма и отправлял подарки, некогда был президентом США.

- Он сказал моей помощнице, что это откровение перевернуло его жизнь с ног на голову, - говорит Стаффорд.

Этот разговор с Тимоти стал последним. После этого сотрудники фонда не общались со своим подопечным, и даже не знают, как мальчик устроился в жизни.

- Мы можем не знать, где сейчас Тимоти, но мы уверены, что у него все хорошо и его жизнь сложилась успешно, - добавил бывший глава фонда. - Ведь главное - дать хороший старт ребенку.

Джордж Буш-старший умер 1 декабря. Ему было 94 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летчик, президент, долгожитель: чем запомнился Джордж Буш-старший

Американцы уважительно относятся к своим президентам. И по отношению к тем, кто ушел в отставку или отправился в мир иной, никогда не употребляют приставки «экс» или «бывший». Вот и сегодня в сводках тамошних новостных агентств значится: «Умер президент Буш-старший» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кокорину и Мамаеву сменили статью на более тяжкую
Медведев сменил руководителя в Росимуществе
Россия выслала шведского дипломата из страны
Встреча Путина с парламентариями состоится 25 декабря
Путин поручил Медведеву проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах
Сын убитого в Турции посла Карлова станет консулом России в Болгарии
Песков прокомментировал заявление о выводе американских войск из Сирии
Совфед одобрил закон о запрете на производство и оборот порошкового алкоголя
Совфед одобрил закон о введении ответственности для парламентариев за непредотвращение конфликта интересов
МАЗ рассекретил капотный спортивный грузовик
Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии
Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»
В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек
Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США
Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд
Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины
Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»
В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне
В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов
Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине