Джордж Буш-старший в течение 10 лет тайно посылал деньги бедному мальчику с Филиппин

Эта история очень похожа на настоящую рождественскую сказку. Бывший президент США Джордж Буш-старший на протяжении 10 лет вел переписку с мальчиком из бедной семьи, живущей на Филиппинах. Он посылал ему подарки и иногда помогал деньгами, которые шли на образование мальчика. Об этом рассказали представители благотворительного фонда Compassion International после смерти американского президента, опубликовав несколько писем Буша-старшего своего юному другу по переписке. Подлинность подтвердил пресс-секретарь семьи политика Джим Макграт, пишет CNN.

ТАЙНА ДЖ. УОЛКЕРА

Все началось в 2001 году. Музыканты, выступавшие на рождественском концерте в Белом доме, во время антракта рассказали собравшимся и в том числе Джорджу Бушу-старшему о благотворительной программе, которую проводит фонд Compassion International. Организация связывается с церковными приходами в различных точках мира с просьбой предоставить информацию о детях, которым нужна помощь.

- Во время перерыва они стали спрашивать зрителей: не хотят ли они спонсировать бедных детишек, - вспоминает бывший президент организации Весс Стафорд.

Неожиданно Буш-старший, который сидел на последних рядах, поднял руку и попросил брошюру фонда. На одной из страниц он увидел рассказ о 8-летнем мальчике Тимоти, живущем на Филиппинах. Там говорилось, что Тимоти любит играть в баскетбол, рисовать и гулять. Он помогает родителям, торгуя на рынке и подрабатывая курьером и уборщиком.

- Охрана политика была встревожена, да и мы сами были напуганы. Мы понимали, что всю информацию, которая была изложена в брошюре, будут проверять на подлинность, - говорит Стаффорд. - Через несколько дней мне позвонили от Буша-старшего и сказали, что он готов спонсировать Тимоти, но с одним условием - мальчик никогда не узнает, кто это делает.

Фонд пошел на это условие, и после этого все свои письма маленькому Тимоти 41-й американский президент подписывал псевдонимом - Джордж Уолкер (Уолкер - девичья фамилия матери политика. - ред.).

До 17 лет маленький Тимоти не знал, что его спонсором выступает бывший американский президент

КОНСПИРАЦИЯ ПОД УДАРОМ

Первое письмо Джордж Буш-старший отправил 24 января 2002 года.

«Привет, Тимоти! Я хочу быть твоим новым другом по переписке. Я старый человек. Мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы не встречались, я уже полюбил тебя. Я живу в Техасе и буду время от времени писать тебе».

Переписка вызывала опасения как у службы безопасности самого Буша-старшего, так и у представителей фонда. Охрана политика беспокоилась за безопасность в первую очередь маленького Тимоти. Они не хотели, чтобы мальчик оказался в опасности, если кто-то узнает, что он переписывается с американским президентом. Что же касается благотворительной организации, то Весс Стаффорд занимался проверкой каждого письма. И это было непросто, так как Джордж Буш-старший с каждым сообщением рассказывал о себе все больше и больше, чем губил всю конспирацию.

- Его письма были очень искренними и трогательными. Я никогда не читал таких писем от спонсоров. Но всякий раз Буш намекал, кем он может быть, - вспоминает бывший глава фонда. - Впервые он нарушил правило безопасности, когда отправил фотографию своей собаки со словами: «Это снимок нашего пса. Ее зовут Сэди. Она повидала много известных людей. Она очень хорошая, родилась в Англии. Она ловит мышей и бурундуков, а еще она бегает, как ветер. Дж. Уолкер».

Неоднократно бывший американский президент упоминал, что был достаточно известным человеком, что бывает в Белом доме.

«Дорогой Тимоти! Я узнал, что ты умеешь играть на гитаре и это потрясающе. Тимоти, ты когда-нибудь слышал о Белом доме? Там живет президент США. Я был там на Рождество, отправляю тебе небольшой буклет, который я там получил».

Впервые Буш нарушил правило безопасности, когда отправил фотографию своей собаки

ПРЕЗИДЕНТ-НАРУШИТЕЛЬ

Фонд не одобрял, чтобы спонсоры отправляли своим подопечным подарки. Но Джордж Буш-старший нарушил и это правило, когда узнал, что Тимоти очень любит рисовать.

- Тимоти посылал ему свои рисунки и рассказывал ему, что очень любит изобразительное искусство и живопись. Поэтому Буш посылал ему цветные карандаши, краски, альбомы для рисования, блокноты, - говорит Весс Стаффорд. - Мы отправляли эти подарки Тимоти вместе с сотрудниками фонда, которые ехали на Филиппины.

В ответ мальчик благодарил президента, что тот не забывает о нем.

«Дорогие мистер и миссис Уолкер! Как вы поживаете? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы помните обо мне. Вы такие добрые и хорошие! Большое спасибо за книгу, она мне очень понравилась».

Несмотря на все намеки, Тимоти так и не догадался, что на протяжении десяти лет переписывался с Джорджем Бушем-старшим

ХОРОШИЙ СТАРТ

Несмотря на все намеки, Тимоти так и не догадался, что на протяжении десяти лет переписывался с Джорджем Бушем-старшим, который был его спонсором.

- После того, как Тимоти исполнилось 17 лет и его участие в программе подошло к концу, на Филиппины отправилась моя помощница Энджи Лэтроп. При встрече она рассказала Тимоти, кем был его спонсор, - вспоминает глава благотворительного фонда.

Подросток был ошеломлен. Он не мог поверить, что человек, который регулярно писал ему письма и отправлял подарки, некогда был президентом США.

- Он сказал моей помощнице, что это откровение перевернуло его жизнь с ног на голову, - говорит Стаффорд.

Этот разговор с Тимоти стал последним. После этого сотрудники фонда не общались со своим подопечным, и даже не знают, как мальчик устроился в жизни.

- Мы можем не знать, где сейчас Тимоти, но мы уверены, что у него все хорошо и его жизнь сложилась успешно, - добавил бывший глава фонда. - Ведь главное - дать хороший старт ребенку.

Джордж Буш-старший умер 1 декабря. Ему было 94 года.

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