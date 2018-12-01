Летчик, президент, долгожитель: чем запомнился Джордж Буш-старший

Американцы уважительно относятся к своим президентам. И по отношению к тем, кто ушел в отставку или отправился в мир иной, никогда не употребляют приставки «экс» или «бывший». Вот и сегодня в сводках тамошних новостных агентств значится: «Умер президент Буш-старший».

Хорошо знавшие Джорджа Герберта Уокера Буша люди догадывались, что 94-летний президент вряд ли надолго переживет свою любимую жену Барбару, скончавшуюся в апреле этого года: слишком уж привязаны были они друг к другу. Да и состояние здоровья оставляло все меньше шансов: только в этом году президента дважды госпитализировали с сепсисом и низким кровяным давлением. Также ему был поставлен диагноз – болезнь Паркинсона.

Президент-долгожитель

Ровно год назад, 24 ноября 2017 года он превзошел Джеральда Форда по продолжительности жизни, став на тот момент самым долгоживущим в истории Америки президентом. И входил в своеобразный президентский клуб, «членами» которого являлись главы США, преодолевшие 90-летний рубеж. В июне этого года Буш-старший стал первым в истории Штатов президентом, дожившим до 94 лет.

В июне этого года Буш-старший стал первым в истории Штатов президентом, дожившим до 94 летФото: REUTERS

Джордж Буш-старший был 41-м по счету президентом США, он занимал Овальный кабинет Белого дома с 1989 по 1993 годы.

Кстати, в официальных документах никогда не использовали и не будут использовать по отношению к нему еще одну приставку – «старший». Ее ввела в оборот пресса, после того как 43-им президентом Америки стал его тезка – сын Джордж Буш.

Военный летчик, директор ЦРУ и нефтяной магнат

Официальная биография Джорджа Буша-старшего сгодится для написания многотомного романа: самый молодой летчик ВМС США, участник Второй мировой войны, отец 6-х детей (один из которых впоследствии также стал главой государства, а другой – губернатором Флориды), миллионер, владелец собственной нефтяной компании, постпред США в ООН, директор ЦРУ, конгрессмен, вице-президент США.

Но вот с президентством у него не заладилось. И Буш-старший оставался в Белом доме всего один срок, проиграв через четыре года выборы за разрешенную законом, вторую каденцию.

Официальная биография Джорджа Буша-старшего сгодится для написания многотомного романаФото: REUTERS

В 1989 году у него не было необходимости по-настоящему переезжать в Белый дом. В президентский кабинет он просто пересел из соседнего, став первым, начиная с 1836 года вице-президентом, ставшим главой государства в результате победы на выборах.

Поначалу рейтинг доверия к нему со стороны населения был невероятно высоким – почти 90%! Но за 4 года он сократился настолько, что о втором президентском срок Буш-старший мог только мечтать. Республиканцы свалили все на начавшуюся тогда экономическую рецессию.

Буш-старший оставался в Белом доме всего один срок, проиграв через четыре года выборыФото: REUTERS

Три военных конфликта за время правления

В историю российско-американских отношений Джордж Буш-старший вписан, в первую очередь, как глава государства, формально прекративший «холодную войну»: соответствующий документ он подписал вместе с Борисом Ельциным в 1992 году.

В международном масштабе его президентство «отметилось», в основном, военными операциями (Персидский залив, Панама, Филиппины), а также падением Берлинской стены и распадом СССР.

Последние несколько лет жизни Джордж Буш-старший посвятил написанию и иллюстрированию своей книги «Портреты мужества», в которую вошли написанные самим автором портреты и истории жизни ветеранов армии США. Альбом Portraits of Courage вышел в свет в 2017 году.

В международном масштабе его президентство «отметилось», в основном, военными операциямиФото: REUTERS

Именно о нем упомянул сам автор, отвечая недавно на вопрос журналистов «КП», освещавших недавние выборы в американский парламент:

- Я предпочитаю считать себя пенсионером от политики. Но много тружусь, ведь я занят сейчас своей новой книгой! Но как президент я отдаю себе отчет в том, насколько важны выборы в Сенат. И принял решение активно поддержать нескольких ключевых кандидатов от нашей партии.

Нью-Йорк.

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