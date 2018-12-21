В Нью-Йорке обанкротился легендарный ресторан "Русский самовар", принадлежавший Барышникову и Бродскому

Русское заведение, основанное советскими эмигрантами, на грани закрытия. Ресторан «Русский самовар», расположенный на Манхэттене, в декабре 2018 года объявил о банкротстве.

«Самовар» открыли на месте столовой «Джилли», которой владел Джилли Риццо, друг Фрэнка Синатры. Больше 30 лет назад заведение стало собственностью советского и американского литературоведа и искусствоведа Романа Каплана, к которому затем присоединились друзья и деловые партнеры танцор Михаил Барышников и поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

Роман Каплан и Иосиф Бродский

В помещении «Русского самовара» стоит рояль Барышникова, за которым каждый день работают таперы. Ресторан славится русской кухней и музыкой. Сегодня там звучат, к примеру, Цой, Земфира, Браво и многие другие. На втором этаже есть музей самоваров, коллекцию которого в том числе пополняли Александр Абдулов, Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник.

В помещении «Русского самовара» стоит рояль БарышниковаФото: Facebook

Как сообщает BBC, неподалеку закрылся еще один русский ресторан «Дядя Ваня», который основала экс-актриса «Ленкома» Марина Трошина. Но управляющая «Русским самоваром» Влада фон Шатц, дочь Каплана, надеется, что сумеет погасить долг в 199 тысяч долларов. Для чего и объявила о банкротстве, что по закону дает владельцам отсрочку перед кредиторами.

Сегодня ресторан продолжает работать

Сегодня ресторан продолжает работать. Намечена даже новогодняя вечеринка.Там подают настойки по старым рецептам. Известно, что Барышников любит клюквенную, а Бродский предпочитал кинзовую и укроповую водку.