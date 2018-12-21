2018-12-21T15:53:11+03:00
В мире

В Нью-Йорке обанкротился легендарный ресторан "Русский самовар", принадлежавший Барышникову и Бродскому

Одно из самых знаменитых заведений, основанных русскими эмигрантами, пытается погасить долг в $200 000
Петр СИМОНОВ
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Ресторан «Русский самовар», расположенный на Манхэттене, в декабре 2018 года объявил о банкротствеРесторан «Русский самовар», расположенный на Манхэттене, в декабре 2018 года объявил о банкротстве
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Русское заведение, основанное советскими эмигрантами, на грани закрытия. Ресторан «Русский самовар», расположенный на Манхэттене, в декабре 2018 года объявил о банкротстве.

«Самовар» открыли на месте столовой «Джилли», которой владел Джилли Риццо, друг Фрэнка Синатры. Больше 30 лет назад заведение стало собственностью советского и американского литературоведа и искусствоведа Романа Каплана, к которому затем присоединились друзья и деловые партнеры танцор Михаил Барышников и поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

Роман Каплан и Иосиф Бродский

Роман Каплан и Иосиф Бродский

В помещении «Русского самовара» стоит рояль Барышникова, за которым каждый день работают таперы. Ресторан славится русской кухней и музыкой. Сегодня там звучат, к примеру, Цой, Земфира, Браво и многие другие. На втором этаже есть музей самоваров, коллекцию которого в том числе пополняли Александр Абдулов, Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник.

В помещении «Русского самовара» стоит рояль Барышникова Фото: Facebook

В помещении «Русского самовара» стоит рояль БарышниковаФото: Facebook

Как сообщает BBC, неподалеку закрылся еще один русский ресторан «Дядя Ваня», который основала экс-актриса «Ленкома» Марина Трошина. Но управляющая «Русским самоваром» Влада фон Шатц, дочь Каплана, надеется, что сумеет погасить долг в 199 тысяч долларов. Для чего и объявила о банкротстве, что по закону дает владельцам отсрочку перед кредиторами.

Сегодня ресторан продолжает работать

Сегодня ресторан продолжает работать

Сегодня ресторан продолжает работать. Намечена даже новогодняя вечеринка.Там подают настойки по старым рецептам. Известно, что Барышников любит клюквенную, а Бродский предпочитал кинзовую и укроповую водку.

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