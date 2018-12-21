Перекупщики просят за билет на концерт Аллы Пугачевой 150 тысяч рублей
Как в былые времена, в шесть часов утра у касс Кремлевского дворца в пятницу 21 декабря выстроилась километровая очередь. Забегая вперед, скажем, что поклонники Аллы Пугачевой, ждавшие сольник любимой артистки 10 лет, уже раскупили все билеты, которые появились в первый день продаж в кассах Кремля. Теперь ловите билеты в Сети.
Напомним: 17 апреля в честь своего 70-летия Алла Борисовна решила вернуться на сцену на один вечер. Примадонна обещает представить абсолютно новую программу и новые песни.
Этим обстоятельством, как всегда, воспользовались перекупщики. Они уже продают билеты на королеву сцены за 150 тысяч рублей. Есть правда билеты подешевле — 40 тысяч рублей на галерку.
Однако, по словам директора Аллы Пугачевой Елены Чупраковой, билеты на концерт АБ поступили в продажу в кассы Кремлевского дворца в ценовом диапазоне от 2500 до 100 тысяч рублей.
- Сейчас можно купить билеты по нормальным ценам на сайтах Кассир.ру и Партер.ру, - сказала «Комсомолке» директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.
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И уже после праздника соберёт своих поклонников на свой сольный концерт в Кремлевском дворце, который назвала “P.S”. Сегодня в своём Инстаграме Примадонна опубликовала афишу грядущего сольника. На афишное фото внезапно попала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая закрывала певицу от папарацци на премьере фильма «Кислота» (подробности)
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