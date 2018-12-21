Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски заявил о создании системы автопилота, которая позволила ему проехать на автомобиле почти 5000 километров без вмешательства в процесс управления. В интервью The Guardian он рассказал, что не трогал руль или педали за исключением периодических остановок, все зафиксировано на видео.

“Наша команда инженеров разрабатывает технологии, которые могут научиться управлять так, как это делают люди. Наш новый подход уже позволил нам добиться больших успехов. Мы ехали на автомобиле от побережья до побережья без какого-либо вмешательства человека”, - заявил Левандовски.

Его путешествие из Сан-Франциско в Нью-Йорк началось 26 октября и завершилось через четыре дня. Для тестов новой системы Левандовски усовершенствовал автомобиль Toyota Prius. В дороге машина ориентировалась только на шесть камер и навигационные карты без использования лидаров (датчиков, которые сканируют пространство лазером).

По словам экспертов, данный эксперимент - важная веха для развития беспилотного транспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683340" frameborder="0"></iframe> Автомобиль без водителя впервые проехал через всю Америку 5 тысяч километров.

Инженер Левандовски стал скандально известен после истории с кражей данных. В этом его обвинила компания Alphabet: разработчик прихватил несколько тысяч конфиденциальных файлов при переходе из Google (точнее, из Waymo, подразделения, занимающегося беспилотниками) в Uber. Левандовского после громкой истории уволили и из Uber. В итоге он основал собственный стартап Pronto.ai.

По словам самого инженера, технология Co-Pilot не является “полностью автономной”. Он добавил, что “век автономных транспортных средств, пересекающих страну сами по себе, еще очень далек”.

Pronto.ai планирует продавать необходимое оборудование для автомобиля за $5 тысяч - это в разы дешевле комплектов с лидарами. Технология предназначена для установки в уже готовый автомобиль, то есть купить и использовать его может любой желающий. В основном разработка рассчитана на дальнобойщиков.

Кстати, разработкой доступного оборудования для беспилотного транспорта занимается и российская компания Cognitive Technologies. Мы рассказывали подробно о их свежей разработке - всепогодном радаре, который работает намного эффективнее лидаров.

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