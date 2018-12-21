2018-12-21T16:07:40+03:00
Происшествия

В Конго разбился самолет, которым мог управлять российский экипаж

На борту потерпевшего крушения Ан-26, по неподтвержденным данным, находились 23 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Разбившимся в Конго самолетом мог управлять российский экипажРазбившимся в Конго самолетом мог управлять российский экипажФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26. В посольстве РФ в ДРК заявили, что лайнером мог управлять российский экипаж.

"На борту самолета, по не подтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - рассказал посол России в Конго Алексей Сентебов.

Между тем, по информации CeoAfrica, авария произошла в минувший четверг, 20 декабря, в районе аэропорта города Киншаса. Самолет неожиданно рухнул при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы погибли не менее шести человек. Пресс-секретарь независимой Национальной избирательной комиссии Конго уточнил, что Ан-26 возвращался в столицу после доставки избирательные бюллетени в Чикапе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Алексея Сентебова, в настоящее время на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба находившихся на борту людей уточняется.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в 2018 году еще один грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим. . Тогда погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме дали ответ депутату Рады, который предложил объявить войну России
Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре города
Россия успешно протестировала сверхзвуковую ракету «Циркон»
В Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну России
Эрдоган отложил операцию в Сирии из-за вывода американских войск
Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»
Финансисту Уильяму Браудеру предъявили обвинение
Два человека получили ранения в результате стрельбы в Вене
Кокорину и Мамаеву сменили статью на более тяжкую
Медведев сменил руководителя в Росимуществе
Россия выслала шведского дипломата из страны
Встреча Путина с парламентариями состоится 25 декабря
Путин поручил Медведеву проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах
Сын убитого в Турции посла Карлова станет консулом России в Болгарии