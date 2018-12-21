Президент США Дональд Трамп разместил в своем Твиттере фрагмент своего выступления на музыкальной премии «Эмми» в 2005 году. На нем будущей американский лидер в образе фермера исполнил с вилами в руках песню Green Acres («Зеленые просторы») из давнего комедийного сериала о семейной паре, перебравшейся из большого города в деревню. Партнершей Трампа стала актриса Меган Маллалли, пишет The New York Times.

Эта публикация вызвала шквал недовольства среди американского истеблишмента и простых граждан. Вместо того, чтобы решать накопившиеся внутриполитические вопросы: отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса, отказ конгресса одобрять строительство стены на границе с Мексикой, Трамп решил развлечься.

Трамп-фермер с вилами напугал американцев.

Но в публикации странного твита есть определенная логика. Незадолго до этого Трамп обнародовал дорогостоящий законопроект «Об улучшении сельского хозяйства». Предполагается, что этот проект должен улучшить положение американских фермеров в условиях торговой войны с Китаем. На его реализацию уйдет более $860 млрд.

«Фермерский закон за 15 минут», - так Трамп подписал опубликованное видео.

Американцы не оценили юмор хозяина Белого дома. «Вы серьезно, господин президент?!», - писали пользователи Твиттера.

Несмотря на бурную реакцию, американский президент все-таки получил одобрение от конгресса на реализацию своего законопроекта. Теперь фермеры, помимо продовольственных талонов, получат очередной транш на развитие своих хозяйств.

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