Трамп признался американским фермерам в любви и похвалил себя за сделку с Китаем
От сделки Соединенных Штатов с Китаем в первую очередь выиграют американские фермеры, которые создают «самую лучшую продукцию в мире». Таким мнением поделился со своими подписчиками в Twitter президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине.
Сообщив, что китайские власти собираются «немедленно» приступить к закупкам сельскохозяйственной продукции из Штатов, он не удержался от хвастовства.
«Мы создаем самую лучшую и чистую продукцию в мире, и это то, чего хочет Китай. Фермеры, я люблю вас!» - написал глава Белого дома.
В другом твите Трамп поведал, что между ним и Си Цзиньпином сложились «очень крепкие и личные отношения».
«Он и я – единственные два человека, которые могут добиться масштабных и очень позитивных перемен в сфере торговли и далеко за ее пределами, между нашими двумя великими нациями», - снова похвастался американский лидер.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров в Буэнос-Айресе Белый дом сообщил, что Вашингтон согласился пока не поднимать ввозные пошлины на китайские товары, а Пекин – купить у американцев «еще не согласованный, но очень значительный объем» сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других продуктов.