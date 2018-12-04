2018-12-04T08:46:10+03:00
В мире

Трамп признался американским фермерам в любви и похвалил себя за сделку с Китаем

По словам президента США, он и Си Цзиньпин – единственные люди, которые могут добиться больших перемен в торговле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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От сделки Соединенных Штатов с Китаем в первую очередь выиграют американские фермеры, которые создают «самую лучшую продукцию в мире». Таким мнением поделился со своими подписчиками в Twitter президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине.

Сообщив, что китайские власти собираются «немедленно» приступить к закупкам сельскохозяйственной продукции из Штатов, он не удержался от хвастовства.

«Мы создаем самую лучшую и чистую продукцию в мире, и это то, чего хочет Китай. Фермеры, я люблю вас!» - написал глава Белого дома.

В другом твите Трамп поведал, что между ним и Си Цзиньпином сложились «очень крепкие и личные отношения».

«Он и я – единственные два человека, которые могут добиться масштабных и очень позитивных перемен в сфере торговли и далеко за ее пределами, между нашими двумя великими нациями», - снова похвастался американский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров в Буэнос-Айресе Белый дом сообщил, что Вашингтон согласился пока не поднимать ввозные пошлины на китайские товары, а Пекинкупить у американцев «еще не согласованный, но очень значительный объем» сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других продуктов.

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