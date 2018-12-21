Что станет с Бутырским замком, когда СИЗО переедет в Новую Москву

На прошлой неделе ФСИН объявил, что знаменитой «Бутырке» скоро придет конец. Одна из самых известных и старейших российских тюрем, которая сейчас официально называется Следственный изолятор №2, «переедет» в Новую Москву. В нынешних корпусах, рассчитанном на 2 с лишним тысячи арестантов, мест уже давно не хватает. А за МКАД построят большое современное здание.

«Бутырка», которой в этом году стукнуло 247 лет, находится на Новослободской улице. Стоит в окружении жилых домов. Центральный округ Москвы. Место, надо полагать, очень интересное бизнесу.

Ну, а пока «Бутырка» все еще стоит на своем месте, нам удалось побывать в этих стенах с «экскурсией».

ПУГАЧЕВСКАЯ БАШНЯ

Немного истории. Сама Бутырская тюрьма появилась еще в 1771 году, на месте старого острога гусарского полка. Через десять с лишним лет Екатерина II повелела строить полноценный тюремный замок. (Он и сейчас так выглядит, сплошной прямоугольник с высокими стенами по периметру. Просто из-за окружающих домов всего этого уже давно не видно). В 19 веке Бутырский замок был крупной пересыльной тюрьмой. А уже на закате советской эпохи он стал следственным изолятором, в котором сидят арестованные по уголовным делам.

Бутырская тюрьма появилась еще в 1771 году, на месте старого острога, позже Екатерина II повелела построить полноценный тюремный замок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мало кто знает, что в Бутырке еще с 1971 года действует собственный музей. Однако там мало кто бывал. Только если сотрудники службы исправления наказаний. Или высокопоставленные гости. Обычным «гражданским» попасть в СИЗО практически нереально.

Сейчас Бутырка спрятана за жилыми домами. А вот так она выглядит на самом деле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Музей находится в Пугачевской башне. Ее так назвали в честь первого знаменитого арестанта Емельяна Пугачева. Беглого казака, который выдавал себя за императора Петра III, после пленения в 1775 году держали в подвале этой самой каменной башни. Сохранилась даже кованная клетка, в которой он сидел. Ее, правда, в советское время передали в Музей революции.

Музей - на третьем этаже. В него можно попасть по лестнице со ступеньками. Спускаешься, а справа - фото самых известных людей, которые здесь сидели.

В музей Бутырки можно попасть по лестнице со ступеньками. Справа висят фотографии самых знаменитых сидельцев за всю 247-летнюю историю тюрьмы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Королев, Осип Мандельштам, Илья Эренбург, Владимир Маяковский, Александр Солженицын, Нестор Махно, Всеволод Мейерхольд, Феликс Дзержинский, Лев Троцкий...

В застенках могли оказаться самые разные люди. Мошенники, ученые, профессиональные революционеры и «политические». При царе сидел Нестор Махно, при Сталине - будущий отец советской космонавтики Сергей Королев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И даже, я извиняюсь, Жанна Агузарова. На том старом фото бывшую солистку «Браво», совсем еще молоденькую, и не узнать. Оказывается, сибирячка Агузарова провела здесь какое-то время в 80-х, когда ее арестовывали за поддельную московскую прописку.

Женщин в Бутырке не содержат с 1996 года. Одна из самых знаменитых арестанток последнего полувека - певица Жанна Агузарова. Здесь на провела несколько недель по подозрению в подделке московской прописки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РОГАТКИ И «СТУЛЬЯ»

Раньше в круглом помещении музея с витражами была камера для политзаключенных. Так что все пропитано историей, как говорится.

Экспозиция небольшая, но красочная.

Музей находится на третьем этаже Пугачевской башни (в ее подвале когда-то действительно держали объявившего себя царем беглого казака) - в бывшей камере «политических».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Например, в музее можно потрогать руками различные приспособления, в которых полтора-два века назад держали Бутырских заключенных. Кандалы, колодки, которые надевали на шею и руки. Вот еще изуверская штука - рогатка. Металлический ошейник, из которого наружу торчат длинные шипы сантиметров по двадцать.

- Узник с рогаткой не может лечь и вынужден в течение долгого времени спать разве что только сидя, прислонившись к стене, - объясняют провожатые.

Ну или вот дубовый «стул», окованный железный обручем. В него вбита цепь, которая с другого конца крепится к «ошейнику» арестанта. Пробую поднять стул. Он тяжеленный, весит килограммов двадцать, не меньше.

- Обычно такие стулья были атрибутами политических, вольнодумцев, - рассказывают нам. - Человек вынужден таскать за собой эту тяжесть везде, куда шел. В нужник, например, или в баню.

20-килограммовый «стул», окованный железный обручем, арестанты 18-19-го веков вынуждены были носить с собой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот так это выглядело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БОЕВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Отдельная песня - самодельное оружие, которое за последние полвека находили у здешних арестантов. Понятно, что делалось все это здесь же, в стенах Бутырки.

Целый стенд ножей и заточек, которые «мастырили» с использованием любых попавших под руку материалов. Шариковые ручки, зажигалки, гвозди, тоненькие полотна от ножовки по металлу, ложки.

Стенд ножей и заточек, которые заключенные «мастырили» с использованием любых попавших под руку материалов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А вот вам «тяжелая артиллерия»! - кивает наш собеседник на стенд с причиндалами, которые арестанты тайно делали для возможных массовых беспорядков.

Деревянная булава с торчащими наружу гвоздями, что-то вроде кистеня, сделанного из оплетки какого-то кабеля и сваренных из гвоздей небольших «ежей», полуметровые тесаки, из невесть чего выточенные. Их как-будто по образцам из учебников истории собирали. Секретно. В местных же мастерских.

Оружию, которое арестанты тайно делали для возможных массовых беспорядков, позавидовала бы любая средневековая армия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но это еще что. На соседнем стенде несколько пистолетов. Тоже самодел. Пара совсем примитивных устройств. Но один какой-то умелец даже копию пистолета Макарова смастерил. Выточил же!

В разное время у заключенных отбирали и такое - самодельное огнестрельное оружие.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нам объясняют, что сейчас, конечно, провернуть такие работы незаметно невозможно. Всюду видеокамеры. Дежурные круглые сутки приглядывают за происходящим в камерах и хозпомещениях. Так что теперь не забалуешь...

Что будет со зданием, крепкими кирпичными двухсотлетними стенами и башнями после переезда СИЗО за МКАД, пока непонятно. Насколько известно, после переезда корпуса поступят на баланс Правительства Москвы, а там уже будут решать, что с ним делать. Варианты звучат разные. Например, здесь после реконструкции может появиться фешенебельная гостиница. Или арт-площадка навроде «Флакона» или «Винзавода». Больше всего переживают историки и ценители старой архитектуры. Боятся, что старинные строения с башнями в наше время могут тупо пустить под снос, влепить на их месте высокие «муравейники» или торговый центр. Это была бы катастрофа. Все-таки идеальное было бы место для крутого музея. Ведь по «Бутырке» и ее сидельцам можно запросто изучать историю России.

ФОТОФАКТ

В 1971 году в Бутырке отсняли несколько сцен фильма «Семнадцать мгновений весны». Изолятор «сыграл роль» застенков СС. Почти полвека прошло. А чисто визуально тюрьма не изменилась...

В 1971 году в Бутырке отсняли несколько сцен фильма «Семнадцать мгновений весны». Изолятор «сыграл роль» застенков СС.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Со съемок «Семнадцати мгновений весны» прошло почти полвека. А чисто визуально тюрьма не изменилась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Червонные валеты, Гудини и воровское застолье

- В 1873 году прямо в Бутырке хлопнули банду фальшивомонетчиков. Арестанты из так называемого «Клуба червонных валетов» развернули «конвейер» прямо в тюремных стенах. Сообщники тайно передавали им на свиданиях банковские билеты небольшого номинала. «Художники» с помощью несложных химикатов выводили с бумаги дорисовывали на гербовой бумаге по паре нулей и через свидания передавали их на свободу. Дело процветало несколько месяцев.

- В 1908 году перед заключенными Бутырской тюрьмы выступал гастролировавший по России иллюзионист Гарри Гудини. Шоумена заковали в кандалы и сунули в транспортный контейнер, в каких осужденных возили из Москвы на каторгу в Сибирь. Говорят, Гудини к восторгу местной публики через полчаса сумел освободиться и вылезти из «ящика».

- В мае 1994 года криминальные авторитеты устроили в Бутырке грандиозную вечеринку. Вор в законе Сергей «Сибиряк» Липчанский приехал в изолятор вместе с несколькими товарищами и, подкупив нескольких сотрудников, прошел на территорию. С собой ребята принесли пакеты с выпивкой и деликатесами - для сидящих в СИЗО друзей. Организовали шумное застолье, хорошо сидели, кушали, пили, общались. О сходке доложили на Петровку. В изолятор ворвалась группа захвата с операми. Задержали больше 30 «гостей» и сотрудников ФСИН. В итоге двое сотрудников тюрьмы получили сроки.

- Голливудский актер Микки Рурк в 2009 году готовился к съемкам в фантастическом фильме «Железный человек 2». Его персонаж - суперзлодей Хлыст, по паспорту - Иван Ванко, когда-то высланный из СССР за промышленный шпионаж советский инженер. Немудрено, что оказавшись по случаю в Москве, Рурк попросил разрешить ему посетить Бутырку, посмотреть на камеры, пообщаться с заключенными. Чтобы проникнуться атмосферой, так сказать. Актер полежал в камере на «шконке», посетил пекарню, церковь и всем остался доволен.

КСТАТИ

Самые громкие побеги

Из постсоветской истории особо можно выделить, пожалуй, два эпизода.

2001 год. Из «камеры смертников» сбежали три опасных преступника, уже получивших большие сроки. Получилось почти как в фильме «Побег из Шоушенка». В течение нескольких дней арестанты ковыряли ложками цементный пол камеры, который был в аварийном состоянии, выбрались в коллектор и ушли. Но не навсегда. Двоих задержали в течение месяца, а третьего - спустя полтора года.

2010 год. Из Бутырки умудрился сбежать 26-летний белорус, арестованный за кражи. Во время прогулки он сбил с ног конвоира, помогая себе руками и ногами за несколько секунд забрался по отвесной 5-метровой стене (как в кино про суперменов, короче), перемахнул через колючую проволоку и спрыгнул вниз. Парень оказался чемпионом Беларуси по паркуру. Есть такой вид спорта, основная цель которого - преодоление препятствий, используя только собственное тело. Поймали прыгуна лишь через пару лет.

КОРОТКО

- В марте 1951 года в Бутырке появилась на свет будущая чемпионка мира по художественной гимнастике Елена Карпухина. Ее мама отбывала здесь наказание. К слову, несколько лет назад Карпухина передала в Музей Бутырского изолятора все свои спортивные награды.

- С 1996 года здесь не содержат женщин. (Единственный московский изолятор для представительниц прекрасного пола находится в Печатниках). Исключение - только для психиатрического отделения местной больницы, в которое арестантов из других изоляторов привозят на обследование.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Елена Карпухина, котрую мать родила в 1951-м в Бутырке, несколько лет назад передала в Музей Бутырского изолятора все свои спортивные награды.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мобильники прячут в хлебе, а наркотики - в заварке

Сотрудники СИЗО рассказывают, на какие ухищрения могут идти родные и друзья сидящих здесь арестантов, чтобы передать в изолятор какую-нибудь «запрещенку». Чаще всего ЭТО пытаются прятать в продукты питания или, скажем, обувь.

Были случаи, когда в запеченные булки хлеба каким-то образом умудрялись вложить упакованные в целлофан мобильные телефоны или сим-карты. Те же симки, случалось, пытались переправить, припрятав их под кожицей копченной рыбы. Чайную заварку смешивают с «растительными» наркотиками. (Но такое хорошо чуют служебные собаки, - Авт.).

К сведению, чтобы в СИЗО не попало ничего лишнего, хлебобулочные изделия, сыры, колбасы и рыбу во время досмотра режут пополам, сыпучие продукты пересыпают, напитки - переливают.

- У нас были случаи, когда спиртное или наркотики пытались передать арестантам, закачав их шприцем во фрукты, - рассказал «КП» начальник СИЗО №2 Сергей Телятников. - Но это все раскрывается. Иногда запрещенные предметы прячут в складки одежды или подошву обуви. С развитием современных технологий передать что-то запрещенное практически невозможно. Но попытки все равно есть.

Отметим, что если за попытку передачи мобильника или алкоголя в СИЗО человек может отделаться «административкой» (штраф в 5 тысяч рублей) или запретом на передачки на какой-то срок, то за наркотики могут дать и реальный срок.