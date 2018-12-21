2018-12-21T19:05:38+03:00
Звезды

«Это от отчаяния»: Елена Яковлева объяснила, почему сын начал делать татуировки

Поклонники по-прежнему обсуждают необычную внешность Дениса Шальных
Ольга АНТОНОВА
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Елена Яковлева объяснила, почему сын начал делать татуировки.Елена Яковлева объяснила, почему сын начал делать татуировки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Денис Шальных – единственный наследник актрисы Елены Яковлевой в последнее время стал столь же известен, как и его мама. Притом, что сам парень не актер. Он прославился тем, что к своим 26 годам почти полностью покрыл свое тело татуировками и частично пирсингами. Тату есть даже не лице Дениса. При этом сама знаменитая родительница относится к этому спокойно, она считает, что это личное дело ее взрослого сына и принимает его любым. Недавно Денис решил попробовать еще и шрамирование, чем снова удивил поклонников актрисы. Мол, а это еще зачем?

К своим 26 годам Денис почти полностью покрыл свое тело татуировками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К своим 26 годам Денис почти полностью покрыл свое тело татуировками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В недавней беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» звезда объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями.

«Да, от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе», — рассказала Елена.

Сейчас, по словам Яковлевой, увлечение Шальных осталось позади. Поговаривают, молодой человек даже собирается свести часть татуировок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой.

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Шальных опубликовал фотографию, сделанную, по всей видимости, в клинике: в металлическом лотке грудой навалены окровавленные ватные диски. На то, что фото сделано в медицинском учреждении, указывает и интерьер на заднем плане – раковина, белая тумбочка, типичная больничная обстановка.

- После удаления пениса. Больше никакого секса, - подписал снимок сын звезды экрана. (подробности)

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